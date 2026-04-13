W skrócie Volkswagen ogłosił nową strategię, stawiając na tańsze modele elektryczne, takie jak ID Polo czy ID Cross, z ceną początkową poniżej 30 tys. euro.

Firma zamierza poprawić wizerunek, kładąc nacisk na jakość, funkcjonalność i dostępność nowych modeli, wykorzystując do tego wspólne technologie w grupie.

Produkcja nowych pojazdów ma być skoncentrowana w Europie, wpisując się w strategię "Europa dla Europy" oraz próbując wzmocnić pozycję na rynku europejskim.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Od dłuższego czasu Volkswagen znajduje się w trudnej sytuacji. Rynek aut elektrycznych w Europie rozwija się wolniej, niż zakładano, a jednocześnie rośnie presja ze strony tańszych producentów, szczególnie z Chin. Do tego dochodzą wysokie koszty produkcji i działania oszczędnościowe, które obejmują także restrukturyzację i redukcję zatrudnienia.

Volkswagen zmienia strategię. Wkrótce nowe modele

Chcąc stanąć na nogi, niemiecki producent zmienia swoją strategię i dostosowuje się do współczesnych realiów rynkowych. Zgodnie z planem przedstawionym przez Thomasa Schafera, dyrektora marek koncernu Volkswagen, firma zamierza powrócić na pozycję lidera m.in. dzięki nowej gamie miejskich modeli elektrycznych. Samochody takie jak ID. Polo, ID. Cross i ID3. Neo mają trafić do szerszego grona odbiorców niż dotychczasowe propozycje marki. Kluczową rolę odgrywa tu dostępność - zarówno cenowa, jak i technologiczna.

W tym kontekście nowa oferta nie jest przypadkowa. ID Polo ma kosztować w Niemczech od niespełna 25 tys. euro, a większy ID Cross około 28 tys. euro. To poziom, który ma przyciągnąć klientów dotąd wybierających tańsze auta spalinowe lub konkurencyjne modele elektryczne. Jednocześnie główne skrzypce odegra szerokie wykorzystanie wspólnych technologii w ramach całej grupy. Platforma MEB+ stanie się bazą nie tylko dla modeli Volkswagena, ale także dla samochodów innych marek koncernu. Dzięki temu możliwe będzie rozłożenie kosztów projektowania i produkcji.

Nie tylko samochody. Chodzi o odbudowę wizerunku

Serwis Automotive News zwraca uwagę, że lekarstwem na problemy Volkswagena nie jest wyłącznie nowa gama modelowa, lecz także próba odbudowy wizerunku. W ostatnich latach elektryczne modele marki spotykały się z mieszanymi opiniami - zwracano uwagę na wysokie ceny oraz niedociągnięcia w zakresie jakości czy obsługi systemów pokładowych.

Nowa linia modeli ma być odpowiedzią na te uwagi. Producent zapowiada większy nacisk na prostotę, funkcjonalność i jakość odczuwalną na co dzień. Ulepszone systemy wsparcia kierowcy oraz bardziej intuicyjne rozwiązania mają trafić także do tańszych samochodów, co jeszcze niedawno było domeną wyższych segmentów.

"Europa dla Europy". Niemiecki koncern stawia sprawę jasno

Jednocześnie, w obliczu globalnych napięć i problemów z łańcuchami dostaw, Volkswagen koncentruje się na rynku europejskim. Nowe modele mają być produkowane w regionie, co ma ograniczyć zależność od zewnętrznych dostawców i zmniejszyć ryzyko zakłóceń. Podejście to wpisuje się w szerszą strategię określaną jako "Europa dla Europy". Dla koncernu oznacza to nie tylko kwestie logistyczne, lecz także próbę wzmocnienia pozycji na rynku, który pozostaje dla niego kluczowy zarówno pod względem sprzedaży, jak i znaczenia wizerunkowego.

Emocje i wizerunek mimo oszczędności

Co więcej - mimo nacisku na dostępność cenową - Volkswagen nie zamierza zrezygnować z elementów budujących emocje wokół marki. W planach są m.in. elektryczne wersje modeli GTI, które mają pojawić się w drugiej połowie dekady. To nawiązanie do jednego z najważniejszych symboli w historii producenta. Jednocześnie firma musi balansować między ograniczaniem kosztów a utrzymaniem jakości i rentowności. Wysokie ceny baterii oraz rosnące wymagania regulacyjne sprawiają, że margines błędu jest niewielki. Każda decyzja dotycząca nowych modeli ma bezpośredni wpływ na przyszłość marki.

