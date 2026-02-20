W Oddziale Celnym w Małaszewiczach importerzy zgłosili do procedury dopuszczenia do obrotu w Polsce samochody pochodzące z Chin. W 15 przypadkach w trakcie kontroli funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej stwierdzili braki w dokumentacji dołączonej do zgłoszeń celnych.

Samochody bez homologacji na polskiej granicy

O sprawie powiadomiono Transportowy Dozór Techniczny (TDT) w Warszawie, który potwierdził, że zakwestionowane samochody nie mają wymaganych świadectw homologacji oraz świadectw zgodności, co stanowi naruszenie przepisów unijnego rozporządzenia w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych.

Auta nowe próbowano wwieźć jako używane

Przeprowadzona kontrola wykazała również, że pojazdy - w każdym przypadku zgłoszone jako używane - w rzeczywistości są nowe i powinny być zaklasyfikowane do innego kodu taryfowego. Właściwa klasyfikacja ma znaczenie dla naliczenia należności celno-podatkowych. Przykładowo, w przypadku zatrzymanego pojazdu elektrycznego różnica w należnościach między pojazdem nowym a używanym wyniosła około 85 tys. zł.

Jeden z nowych samochodów zgłoszonych na granicy jako auto używane / Fot. Służba celna materiały prasowe

Dodatkowo, w trakcie rewizji w dwóch pojazdach funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wykryli przemyt kilkudziesięciu różnych części zamiennych. Niezgłoszone do kontroli części samochodowe znajdowały się w bagażnikach i na siedzeniach pojazdów. Organy celno-skarbowe coraz częściej zatrzymują takie pojazdy,

Służba celna informuje, że organy celno-skarbowe coraz częściej zatrzymują pojazdy, które nie mają prawa do poruszania się po polskich drogach.

Jeden z nowych samochodów zgłoszonych na granicy jako auto używane / Fot. Służba celna materiały prasowe

Każdy samochód musi mieć dopuszczenie do ruchu

Każdy samochód, który trafia do naszego kraju powinien mieć homologację, która potwierdza zgodność z europejskimi przepisami, w tym w zakresie wyposażenia w systemy bezpieczeństwa czy norm emisji spalin.

Jeśli samochód nie ma homologacji musi uzyskać tzw. indywidualne dopuszczenie pojazdu do ruchu. Może o to wnioskować producent, importer czy nawet właściciel samochodu. Dany pojazd jest wówczas badany, a stosowną decyzję wydaje TDT. Wnioskować można o indywidualne dopuszczenie na rynek polski lub unijny i każdy samochód (nie: model), którego wniosek dotyczy musi przejść stosowne badanie, co oczywiście wiąże się z kosztami.

O indywidualne dopuszczenie do ruchu w Polsce wnioskują nie tylko osoby prywatne, ale również chińscy producenci samochodów marek mniej popularnych, którzy następnie te samochody sprzedają w salonach. Oczywiście nie dotyczy to potentatów jak MG, Omoda czy Jaecoo, ale tylko w zeszłym roku procedurę przeszło kilka tysięcy samochodów.

Stary Passat czy nowe chińczyki? Zaskakujące wyniki testu INTERIA.PL