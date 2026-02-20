Uwaga na tanie samochody z Chin. W Polsce mogą nie być legalne
Chińskie samochody cieszą się w Polsce coraz większą popularnością. Ten fakt próbują wykorzystać przedsiębiorcy, którzy w imporcie aut z Chin widzą szansę na szybki zarobek. Problem w tym, że czasem próbują obchodzić prawo.
W Oddziale Celnym w Małaszewiczach importerzy zgłosili do procedury dopuszczenia do obrotu w Polsce samochody pochodzące z Chin. W 15 przypadkach w trakcie kontroli funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej stwierdzili braki w dokumentacji dołączonej do zgłoszeń celnych.
Samochody bez homologacji na polskiej granicy
O sprawie powiadomiono Transportowy Dozór Techniczny (TDT) w Warszawie, który potwierdził, że zakwestionowane samochody nie mają wymaganych świadectw homologacji oraz świadectw zgodności, co stanowi naruszenie przepisów unijnego rozporządzenia w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych.
Auta nowe próbowano wwieźć jako używane
Przeprowadzona kontrola wykazała również, że pojazdy - w każdym przypadku zgłoszone jako używane - w rzeczywistości są nowe i powinny być zaklasyfikowane do innego kodu taryfowego. Właściwa klasyfikacja ma znaczenie dla naliczenia należności celno-podatkowych. Przykładowo, w przypadku zatrzymanego pojazdu elektrycznego różnica w należnościach między pojazdem nowym a używanym wyniosła około 85 tys. zł.
Dodatkowo, w trakcie rewizji w dwóch pojazdach funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wykryli przemyt kilkudziesięciu różnych części zamiennych. Niezgłoszone do kontroli części samochodowe znajdowały się w bagażnikach i na siedzeniach pojazdów. Organy celno-skarbowe coraz częściej zatrzymują takie pojazdy,
Każdy samochód musi mieć dopuszczenie do ruchu
Każdy samochód, który trafia do naszego kraju powinien mieć homologację, która potwierdza zgodność z europejskimi przepisami, w tym w zakresie wyposażenia w systemy bezpieczeństwa czy norm emisji spalin.
Jeśli samochód nie ma homologacji musi uzyskać tzw. indywidualne dopuszczenie pojazdu do ruchu. Może o to wnioskować producent, importer czy nawet właściciel samochodu. Dany pojazd jest wówczas badany, a stosowną decyzję wydaje TDT. Wnioskować można o indywidualne dopuszczenie na rynek polski lub unijny i każdy samochód (nie: model), którego wniosek dotyczy musi przejść stosowne badanie, co oczywiście wiąże się z kosztami.
O indywidualne dopuszczenie do ruchu w Polsce wnioskują nie tylko osoby prywatne, ale również chińscy producenci samochodów marek mniej popularnych, którzy następnie te samochody sprzedają w salonach. Oczywiście nie dotyczy to potentatów jak MG, Omoda czy Jaecoo, ale tylko w zeszłym roku procedurę przeszło kilka tysięcy samochodów.