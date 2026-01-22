W skrócie Policja ostrzega przed nową metodą kradzieży na autostradowych bramkach.

Przestępcy przebijają opony przy punktach poboru opłat, by okradać kierowców w trakcie wymiany koła.

Zaleca się zwiększoną uwagę, zamykanie auta i korzystanie z monitorowanych miejsc podczas wymiany koła.

Rozpoczęcie ferii zimowych sprawiło, że wielu polskich kierowców wyjechało na europejskie drogi. Policja przypomina jednak, że podczas urlopowych podróży kluczowe jest zachowanie ostrożności i uważna obserwacja sytuacji wokół pojazdu. Od pewnego czasu rośnie liczba zuchwałych kradzieży dokumentów i gotówki z aut, do których dochodzi w trakcie wymiany koła.

Złodzieje śledzą kierowców i czekają na brak uwagi

Przestępcy uważnie obserwują kierowców poruszających się po drogach, wypatrując dogodnego momentu, by uszkodzić oponę w ich samochodzie. Gdy wytypowana ofiara odjeżdża, złodzieje ruszają za nią i kontynuują obserwację. Po pewnym czasie kierowca dostrzega usterkę i zatrzymuje się, aby sprawdzić przebitą oponę. W chwili, gdy opuszcza pojazd, przestępcy wykorzystują jego nieuwagę i dokonują kradzieży.

Choć opisana technika, znana od lat jako "metoda na kolec", nie jest nowym zjawiskiem, do tej pory złodzieje najczęściej przebijali opony w zaparkowanych autach - głównie na parkingach lub stacjach paliw. Nowym elementem tego procederu jest jednak wykorzystywanie punktów poboru opłat na autostradach.

Nowa metoda "na bramkę". Złodzieje starannie wybierają cele

Poniższy film z Hiszpanii pokazuje, jak w praktyce wygląda opisywana metoda. Widać na nim mężczyznę, który podchodzi do Porsche Cayenne stojącego przy bramce i przebija oponę ostrym przedmiotem. Jak łatwo się domyślić, właściciel luksusowego auta po krótkim czasie musiał zatrzymać się, aby sprawdzić, co się stało. To właśnie wtedy doszło do kradzieży.

Złodzieje starannie wybierają swoje cele, a na ich liście najczęściej znajdują się osoby podróżujące luksusowymi autami. Policja zwraca jednak uwagę, że przestępcy nie stronią także od tańszych samochodów, zwłaszcza gdy pojazd prowadzi samotny kierowca albo gdy istnieje szansa na znaczną zdobycz. Wówczas ryzyko jest dla nich warte podjęcia.

Czy można się uchronić przed metodą "na bramkę"?

Jak przyznają sami funkcjonariusze, nie ma jednego skutecznego środka, który w pełni chroniłby przed tego typu kradzieżami. Europejska policja najczęściej apeluje jedynie o wzmożoną uwagę i obserwowanie otoczenia. W rzeczywistości jednak podczas długiej podróży nie sposób przez cały czas kontrolować sytuacji wokół auta, zwłaszcza jeśli kierowca podróżuje bez towarzystwa.

Warto jednak pamiętać, że w sytuacji przebitej opony i konieczności jej wymiany kluczowe jest odpowiednie zabezpieczenie samochodu. Należy bezwzględnie zamknąć drzwi i okna. Ponadto podczas wymiany opony nie powinno się zostawiać żadnych przedmiotów na dachu czy masce, szczególnie saszetek, portfeli z dokumentami czy gotówki.

Przy wymianie przebitego koła warto pamiętać o wyborze miejsca, które jest monitorowane, jak na przykład stacja benzynowa. Kierowcy, którzy posiadają assistance, powinni natomiast powierzyć wymianę specjalistom, rezygnując z samodzielnego działania.

