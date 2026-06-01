Utrudnienia na długi weekend. Europa wprowadza kontrole
Coraz więcej państw należących do strefy Schengen decyduje się na przywrócenie tymczasowych kontroli granicznych. Dla kierowców planujących długi weekend lub wakacyjny wyjazd oznacza to możliwe korki, dodatkowe kontrole i wydłużony czas podróży. Gdzie w najbliższym czasie należy spodziewać się utrudnień?
W skrócie
- Więcej krajów strefy Schengen decyduje się na tymczasowe kontrole graniczne, co skutkuje możliwymi korkami i wydłużonym czasem podróży dla kierowców w trakcie długiego weekendu lub wakacji.
- Około 11 państw Schengen przywróciło lub rozszerzyło tymczasowe kontrole graniczne, obejmując takie kraje jak Niemcy, Francja, Austria, Holandia, Dania, Norwegia, Szwecja, Polska, Słowenia, Włochy i Szwajcaria.
- Podróżującym samochodem i samolotami grozi wydłużenie czasu podróży z powodu kontroli oraz wdrażania nowego cyfrowego systemu kontroli granic EES, który powoduje kolejki na granicach i lotniskach.
Komisja Europejska na swojej oficjalnej stronie internetowej potwierdziła, że kolejne kraje utrzymują lub rozszerzają nadzwyczajne środki na granicach. Powody są różne - od zagrożeń terrorystycznych i nielegalnej migracji po obawy związane z bezpieczeństwem infrastruktury czy organizacją dużych wydarzeń międzynarodowych. Efekt jest jednak wspólny - podróżowanie po Europie coraz mniej przypomina rzeczywistość, do której kierowcy zdążyli się przyzwyczaić przez ostatnie lata.
Coraz więcej kontroli w strefie Schengen
Jeszcze kilka lat temu kontrole graniczne w państwach Schengen były wyjątkiem stosowanym głównie w czasie kryzysów lub przy okazji dużych wydarzeń politycznych i sportowych. Obecnie sytuacja wyraźnie się zmienia. Według danych Komisji Europejskiej tymczasowe kontrole prowadzi już około 11 państw należących do strefy.
Na liście znajdują się między innymi Niemcy, Francja, Austria, Holandia, Dania, Norwegia, Szwecja, Polska, Słowenia, Włochy oraz Szwajcaria. Oznacza to, że kontrole obejmują już ponad jedną trzecią wszystkich państw Schengen. Formalnie zasady swobodnego przemieszczania nadal obowiązują, jednak w praktyce Europa coraz częściej przypomina sieć granic, na których podróżni muszą liczyć się z zatrzymaniem i sprawdzeniem dokumentów.
Obecne, tymczasowo przywrócone kontrole graniczne:
Kraj
Czas trwania
Powody/Zakres
Słowenia
22.06.2026 – 21.12.2026
Utrzymujące się zagrożenia dla porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego wynikające z wysokiego poziomu zagrożeń terrorystycznych i przestępczości zorganizowanej, ryzyka infiltracji terrorystów w przepływy migracyjne przez Bałkany Zachodnie, zagrożeń hybrydowych, a także niestabilności w sąsiedztwie UE, w tym trwającej agresji Rosji przeciwko Ukrainie i sytuacji na Bliskim Wschodzie.
Włochy
19.06.2026 – 18.12.2026
Utrzymujące się zagrożenie infiltracją terrorystów w przepływach migracyjnych wzdłuż szlaku zachodniobałkańskiego, trwające kryzysy na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie, wysoki poziom nielegalnej migracji, w tym silna obecność sieci przemytu i handlu ludźmi; granice lądowe ze Słowenią.
Holandia
09.06.2026 – 30.09.2026
Ciągłe poważne zagrożenie dla polityki publicznej spowodowane dużą liczbą wniosków o azyl, nielegalną migracją, przemytem migrantów i przepływami wtórnymi, co prowadzi do przeciążenia systemu migracyjnego i systemu azylowego.
Szwajcaria
10.06.2026 – 19.06.2026
Szczyt G7, 15-17 czerwca 2026 r. w Evian (Francja). Granice lądowe z Francją, ze szczególnym uwzględnieniem basenu Jeziora Genewskiego.
Norwegia
12.05.2026 –11.11.2026
Nadal istnieje ogólne zagrożenie skierowane przeciwko sektorowi energetycznemu, groźby sabotażu ze strony rosyjskiego wywiadu, potencjalnie skierowane przeciwko infrastrukturze logistycznej i cywilnej.
Niemcy
16.03.2026 – 15.09.2026
Utrzymujące się poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego spowodowane utrzymującym się wysokim poziomem nielegalnej migracji i przemytu migrantów oraz obciążeniem systemu przyjmowania azylantów.
Austria
16.12.2025 –15.06.2026
Ciągłe zagrożenia związane z nielegalną migracją, np. szlakami bałkańskimi, a także obciążenie systemu przyjmowania azylantów i podstawowych usług, trwająca agresja Rosji przeciwko Ukrainie oraz sytuacja bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie.
Szwecja
12.05.2026 –11.11.2026
Nadal istnieją poważne zagrożenia dla porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego ze strony zorganizowanej przestępczości transgranicznej i innej działalności przestępczej, w tym zaangażowania państwowych podmiotów wykorzystujących gangi przestępcze.
Francja
01.05.2026 –31.10.2026
Utrzymujące się poważne zagrożenia dla porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego, wynikające z ciągłych zagrożeń ze strony dżihadystów, wzrostu liczby ataków antysemickich, rozrastających się siatek przestępczych ułatwiających nielegalną migrację i przemyt oraz potencjalnej infiltracji zradykalizowanych osób w kierunku granicy francusko-brytyjskiej, a także granic kanału La Manche i Morza Północnego, a także rosnącej przemocy wśród migrantów, szczególnie w północnych obszarach przybrzeżnych. Dalsze zagrożenia obejmują pogarszającą się sytuację bezpieczeństwa globalnego, w tym niestabilność w Iranie, na Bliskim Wschodzie, w Afganistanie i Somalii, oraz trwającą wojnę rosyjsko-ukraińską.
Kierowcy muszą przygotować się na opóźnienia
Dla osób podróżujących samochodem oznacza to przede wszystkim ryzyko wydłużenia czasu przejazdu. Największe utrudnienia pojawiają się na popularnych trasach tranzytowych oraz w okresach zwiększonego ruchu, szczególnie przed długimi weekendami i rozpoczęciem wakacji. W wielu miejscach kontrole są wyrywkowe, ale nawet one potrafią powodować wielokilometrowe korki.
Problem dotyczy również podróżujących samolotami. Loty wewnątrz Schengen przez lata funkcjonowały niemal jak połączenia krajowe, jednak obecnie pasażerowie coraz częściej spotykają się ze wzmożonymi kontrolami tożsamości. Dodatkowe zamieszanie wywołuje nowy cyfrowy system kontroli granic EES. Jego wdrażanie już doprowadziło do wielogodzinnych kolejek na niektórych przejściach granicznych i lotniskach, a część podróżnych dopiero przed wyjazdem dowiaduje się o nowych procedurach.