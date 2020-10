Uszkodził auto bo "nie lubi cwaniaków z BMW"

Zachowanie mężczyzny było całkowicie niezrozumiałe, ale wygląda na to, że dzięki niemu zapewni sobie wyżywienie oraz dach nad głową na długie lata.

Zdjęcie /

Suscy policjanci zostali poinformowani o usiłowaniu kradzieży samochodu. Po dojechaniu na miejsce, okazało się, że znany im z wcześniejszych interwencji 32-latek podszedł do pokrzywdzonego i próbował mu zabrać samochód. Dzięki reakcji świadków nie udało się to mężczyźnie, co bardzo go zdenerwowało i za pomocą potłuczonej butelki uszkodził auto.



Reklama

W trakcie interwencji groził pokrzywdzonym oraz przez swoje zachowanie próbował zmusić funkcjonariuszy do zaniechania czynności służbowych. Policjanci zatrzymali 32-latka. Mężczyzna oświadczył im, że "nie lubi cwaniaków z BMW" dlatego chciał je ukraść i zniszczył auto "bo go nosiło".



Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów mieszkańcowi Zalewa, a sąd zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt. 32-latek najbliższe trzy miesiące spędzi w więzieniu. Kodeks karny za sam rozbój o charakterze chuligańskim przewiduje karę nawet do 18 lat pozbawienia wolności.