Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska zdecydowała się zmienić zasady dotyczące nowoczesnych silników Diesla po tym, jak jeden z elementów układu emisji zaczął generować realne problemy w codziennym użytkowaniu. Chodzi o sytuacje, w których sprawny samochód nagle tracił moc albo wymuszał zatrzymanie, mimo że silnik i układ oczyszczania spalin działały prawidłowo.

Dlaczego USA zmieniają przepisy dla diesli

Za decyzją stoją dane zebrane od producentów w 2026 roku, które pokazały wyraźnie, że czujnik jakości AdBlue, czyli tzw. UQS, jest jednym z najczęściej zawodzących elementów w nowoczesnych dieslach. To właśnie ten komponent odpowiadał za dużą część zgłoszeń gwarancyjnych i problemów eksploatacyjnych.

W teorii czujnik miał zabezpieczać system przed nieprawidłowym płynem, ale w praktyce często sam generował błędne odczyty, które uruchamiały procedury ochronne zapisane w oprogramowaniu pojazdu.

Wadliwy czujnik AdBlue powodował awarie i zatrzymania aut

Największy problem polegał na tym, że system reagował automatycznie, niezależnie od rzeczywistego stanu technicznego pojazdu. W momencie wykrycia błędu samochód przechodził w tryb ograniczenia mocy, a w skrajnych przypadkach wymuszał zatrzymanie.

Z punktu widzenia kierowcy oznaczało to sytuację trudną do zaakceptowania, bo o dalszej jeździe decydował nie silnik, ale pojedynczy element elektroniczny. Nawet jeśli cały układ działał poprawnie, pojazd mógł zostać wyłączony z użytkowania.

Ile kosztował problem? Straty liczone w miliardach dolarów

Dane gwarancyjne pokazały, że problem nie dotyczy pojedynczych przypadków. Usterki tego elementu stały się jedną z głównych przyczyn reklamacji, a ich skutki szczególnie mocno odczuwała branża transportowa i rolnicza.

Każdy przestój oznaczał straty - opóźnienia w dostawach, przerwy w pracy i koszty serwisowe. W skali całego rynku zaczęto mówić o stratach liczonych w miliardach dolarów, co ostatecznie wymusiło reakcję regulatora.

Co dokładnie zmienia się w dieslach

EPA nie rezygnuje z AdBlue ani z systemu SCR, który odpowiada za redukcję tlenków azotu. Zmiana dotyczy wyłącznie sposobu kontroli.

Dotychczas system opierał się na bezpośrednim badaniu jakości płynu. Teraz dopuszczone zostaje rozwiązanie polegające na analizie emisji spalin, czyli wykorzystaniu czujników NOx, które sprawdzają, czy układ faktycznie działa prawidłowo. W praktyce oznacza to przejście z kontroli procesu na kontrolę efektu.

NOx zamiast kontroli AdBlue - na czym polega zmiana

Najważniejszą zmianą jest ograniczenie ryzyka sytuacji, w której sprawny pojazd zostaje unieruchomiony przez wadliwy czujnik. System przestaje być uzależniony od jednego elementu i zaczyna opierać się na rzeczywistych parametrach emisji.

Dla użytkowników oznacza to mniej nieuzasadnionych przestojów i niższe koszty eksploatacji, a dla branży transportowej i rolniczej - większą przewidywalność działania pojazdów.

Czy to koniec AdBlue i systemu SCR w dieslach

EPA podkreśla, że zmiana nie oznacza obniżenia norm emisji ani odejścia od kontroli spalin. Silniki nadal muszą spełniać wymagania środowiskowe, ale sposób ich egzekwowania został dostosowany do realnych warunków użytkowania.

