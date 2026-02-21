W skrócie Ursus planuje powrót do produkcji ciągników po kilku latach przerwy.

Opracowywane są nowe modele o mocy od 60 do 150 KM, przeznaczone głównie dla polskich gospodarstw rodzinnych.

Nowy właściciel inwestuje w odbudowę potencjału zakładów i rozwój technologii, ale firma musi zmierzyć się z silną konkurencją na nasyconym rynku.

Ursus wraca do produkcji ciągników. Trwają prace nad nowymi modelami

Ursus przygotowuje się do powrotu na rynek maszyn rolniczych z własnymi konstrukcjami. Firma zapowiedziała udział w targach AgroTech w Kielcach, co jest pierwszym wyraźnym sygnałem ponownej aktywizacji w segmencie produkcyjnym.

Równolegle prowadzone są prace nad homologacją nowych ciągników. Oznacza to, że maszyny przechodzą procedury dopuszczające je do sprzedaży na rynku europejskim. Bez zakończenia tego procesu rozpoczęcie produkcji seryjnej nie byłoby możliwe.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że projekt obejmuje nie jeden, lecz kilka modeli, które mają stopniowo trafiać do oferty.

Nowe ciągniki Ursusa. Moce od 60 do 150 KM

Planowana gama może obejmować nawet pięć modeli o mocy od 60 do 150 KM. Jest to przedział szczególnie istotny dla polskich gospodarstw rodzinnych, gdzie dominują ciągniki średniej mocy, wykorzystywane zarówno do prac polowych, jak i transportowych.

Segment 60-150 KM odpowiada potrzebom małych i średnich gospodarstw. Jednocześnie jest to obszar silnej konkurencji ze strony producentów europejskich i azjatyckich. Oznacza to, że Ursus będzie musiał zaproponować nie tylko atrakcyjne ceny, ale także solidne parametry techniczne i niezawodność.

Na obecnym etapie nie podano jeszcze szczegółowych danych dotyczących silników, skrzyń biegów ani wyposażenia. Firma koncentruje się przede wszystkim na przygotowaniu zaplecza produkcyjnego i formalnego.

Nowy właściciel Ursusa i inwestycje w fabrykę

Ursus został przejęty w październiku 2024 roku przez ukraińską spółkę M.I. Crow. Jej prezesem jest Oleg Krot. Nowy właściciel zapowiadał odbudowę potencjału produkcyjnego zakładów oraz inwestycje w nowoczesne linie montażowe.

W 2025 roku przedstawiono plany instalacji nowych systemów produkcyjnych, w tym linii do montażu elektroniki. Zapowiedziano także rozwój własnych napędów, zarówno spalinowych, jak i elektrycznych.

Równolegle firma rozwija projekty związane z rolnictwem precyzyjnym, w tym dronami do monitorowania upraw. W przyszłości mają one współpracować z nowymi maszynami Ursusa, tworząc spójny ekosystem technologiczny.

Rynek ciągników w Polsce. Trudny powrót po latach przerwy

Powrót do produkcji po kilkuletniej przerwie nie będzie łatwy. Polski rynek ciągników jest dziś mocno nasycony, a rolnicy mają dostęp do szerokiej oferty producentów z Europy Zachodniej i Azji.

Dodatkowym wyzwaniem są rosnące koszty produkcji, zaostrzane normy emisji spalin oraz coraz większe wymagania dotyczące elektroniki i komfortu pracy operatora. Nowe modele Ursusa będą musiały spełniać aktualne standardy techniczne, by realnie konkurować z liderami rynku. Kluczowe znaczenie będzie miała także polityka cenowa. Bez konkurencyjnych stawek oraz stabilnej sieci serwisowej trudno będzie odzyskać zaufanie klientów.

