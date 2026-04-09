W skrócie Chorwacja od 2027 roku wprowadzi wyłącznie elektroniczny system poboru opłat na autostradach, eliminując tradycyjne bramki i gotówkowe płatności.

Nowy system Crolibertas obejmie automatyczną rejestrację przejazdów za pomocą kamer i czujników, bez konieczności zatrzymywania pojazdów.

Opłaty będą naliczane na podstawie przejechanego dystansu, a dla samochodów ciężarowych i autobusów wymagane będzie urządzenie pokładowe.

Chorwackie władze przyspieszają prace nad systemem Crolibertas, który ma całkowicie zmienić sposób opłacania przejazdów autostradami. Zgodnie z zapowiedziami jednolity elektroniczny system poboru opłat zacznie działać od 1 marca 2027 roku. Od tego momentu kierowcy nie zapłacą już gotówką, a wszystkie rozliczenia będą odbywać się cyfrowo.

Zmiany są odpowiedzią na rosnące natężenie ruchu, szczególnie w sezonie wakacyjnym. Chorwackie autostrady od lat należą do najbardziej obciążonych w regionie, a zatory przed punktami poboru opłat stały się jednym z największych problemów kierowców zmierzających nad wybrzeże.

Koniec płacenia gotówką. Chorwacja zmienia zasady

Oznacza to, że tradycyjne bramki, przy których trzeba było zwalniać lub całkowicie się zatrzymać, mają wkrótce zniknąć. Ich miejsce zajmie system automatycznej rejestracji przejazdów, pozwalający przejechać przez autostradę bez postoju. Rozwiązanie określane mianem "multi-lane free flow" umożliwi płynny ruch pojazdów bez szlabanów i ręcznej obsługi.

Na trasach pojawią się specjalne bramownice wyposażone w kamery oraz czujniki. Urządzenia będą odczytywać tablice rejestracyjne i komunikować się z pokładowymi urządzeniami kierowców. Łącznie zaplanowano montaż 212 takich urządzeń, a największa ich liczba powstanie na popularnej trasie łączącej Zagrzeb ze Splitem i Dubrownikiem. Nowa infrastruktura obejmie około 1340 kilometrów autostrad.

Opłaty od przejechanego dystansu. Nie będzie winiet

Co jednak ciekawe, Chorwacja nie planuje wprowadzenia winiet czasowych. Opłaty nadal mają zależeć od faktycznie przejechanego dystansu. Kierowcy samochodów osobowych i motocykli do 3,5 tony będą mogli korzystać z dwóch metod rozliczeń. Pierwsza opiera się na automatycznym rozpoznawaniu numerów rejestracyjnych powiązanych z wybraną formą płatności. Druga przewiduje użycie urządzenia pokładowego ENC, które samodzielnie naliczy opłatę podczas jazdy.

W przypadku pojazdów ciężarowych i autobusów transponder stanie się obowiązkowy. Cały system ma działać wyłącznie elektronicznie - płatności będą realizowane przez aplikacje, karty lub konta przypisane do pojazdu. Oznacza to konieczność wcześniejszego przygotowania się do podróży, choć sam przejazd autostradą ma być szybszy niż dotychczas.

Koniec z bramkami. Wdrożenie systemu to ponad 80 mln euro

Projekt Crolibertas realizowany jest przez chorwackiego operatora autostrad HAC przy wsparciu środków z Krajowego Planu Odbudowy. Koszt przedsięwzięcia oszacowano na blisko 80 mln euro, a w najbliższym czasie przewidziano testy i stopniowe wdrażanie systemu. Jeśli plan zostanie zrealizowany zgodnie z harmonogramem, kierowcy - w tym wielu Polaków podróżujących tam na wakacje - już za niespełna rok przestaną zatrzymywać się przy autostradowych bramkach.

