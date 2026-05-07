Ulubione auto Polaków w rekordowo niskiej cenie. Rabat na wszystkie wersje
Toyota Prius to bez wątpienia kultowy model w gamie japońskiego producenta, a zarazem jeden z najczęściej wybieranych samochodów przez polskich taksówkarzy. Teraz doczekał się on wyjątkowo dużej obniżki ceny. Specjalna oferta obejmuje wersje Comfort, Prestige oraz Executive. Rabat sięga nawet 20 tys. zł.
W skrócie
- Toyota Prius jest jednym z najczęściej wybieranych samochodów przez polskich taksówkarzy i teraz dostępny jest w znacznie niższej cenie, obejmującej wszystkie wersje wyposażenia.
- Obecna, piąta generacja modelu oferuje najmocniejszy układ hybrydowy w historii Priusa oraz możliwość przejechania do 86 km na napędzie elektrycznym.
- Oferta obejmuje rabat 20 tys. zł na wszystkie warianty, akcesoria w cenie oraz dostęp do rozbudowanej sieci ładowania.
Toyota Prius od lat uchodzi za jeden z najpopularniejszych wyborów wśród kierowców taksówek oraz osób pracujących w aplikacjach przewozowych takich jak Uber czy Bolt. Model został zaprezentowany w 1997 roku, jako pierwsze masowo produkowane auto wyposażone w pełny napęd hybrydowy. Do lutego 2026 roku Toyota sprzedała globalnie ponad 5 milionów egzemplarzy tego modelu.
Toyota Prius 5. generacji - najmocniejsza w historii
Obecne wcielenie Priusa to najmocniejsza wersja w całej historii modelu. Układ 2.0 Hybrid Dynamic Force Plug-in generuje 223 KM, co pozwala przyspieszyć od 0 do 100 km/h w 6,7 sekundy. Jednocześnie samochód wyróżnia się bardzo niskim spalaniem na poziomie 1,6-2,1 l/100 km.
Zastosowany akumulator o pojemności 13,6 kWh umożliwia przejechanie do 86 km w trybie całkowicie elektrycznym według cyklu mieszanego. Emisja CO2 wynosi od 36 do 47 g/km, co ma istotne znaczenie nie tylko dla środowiska, ale również w kontekście podatkowym. Od 2026 roku pojazdy emitujące poniżej 50 g CO2/km będą kwalifikowały się do wyższego limitu amortyzacji, co dla firm oznacza realne oszczędności.
Toyota obniża ceny Priusa. 20 tys. zł rabatu na każdą wersję
Jeszcze lepszą informacją dla klientów jest decyzja producenta o znaczącej obniżce ceny tego popularnego modelu. Co istotne, rabat nie został ograniczony do jednej wersji wyposażenia - obniżka o 20 tys. zł obowiązuje we wszystkich wariantach: Comfort, Prestige oraz Executive. Dzięki temu niższa cena wejściowa nie wymusza rezygnacji z bogatszego wyposażenia.
Podstawowa wersja Comfort kosztuje obecnie od 156 900 zł. W standardzie oferuje m.in. system multimedialny z 12,3-calowym ekranem, nawigację z pakietem danych oraz zestaw systemów wspierających kierowcę.
Wersja Prestige została wyceniona od 168 900 zł. W tym wariancie pojawiają się m.in. większe, 19-calowe felgi, reflektory matrycowe LED, podgrzewana kierownica oraz elektrycznie otwierana klapa bagażnika.
Najwyższa odmiana Executive startuje od 185 900 zł i oferuje dodatkowo wentylowane przednie fotele, pamięć ustawień fotela kierowcy, system parkowania z kamerą 360 stopni oraz zaawansowanego asystenta parkowania.
Dodatki w cenie. Akcesoria i kabel trójfazowy
To jednak nie koniec korzyści. Producent zapewnia, że wraz z samochodem klient otrzymuje zestaw akcesoriów, w tym dywaniki, nakładki progowe oraz komplet przewodów do ładowania. W zestawie znajduje się zarówno kabel trójfazowy, jak i przewód przeznaczony do standardowego gniazdka 230V.
Do dyspozycji użytkowników oddano również aplikację do zarządzania ładowaniem oraz dostęp do rozbudowanej sieci obejmującej ponad milion punktów ładowania w Europie i ponad 14 tys. w Polsce. Dodatkowo istnieje możliwość zamówienia domowej ładowarki, choć nie wchodzi ona w skład wyposażenia standardowego.