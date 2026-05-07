W skrócie Toyota Prius jest jednym z najczęściej wybieranych samochodów przez polskich taksówkarzy i teraz dostępny jest w znacznie niższej cenie, obejmującej wszystkie wersje wyposażenia.

Obecna, piąta generacja modelu oferuje najmocniejszy układ hybrydowy w historii Priusa oraz możliwość przejechania do 86 km na napędzie elektrycznym.

Oferta obejmuje rabat 20 tys. zł na wszystkie warianty, akcesoria w cenie oraz dostęp do rozbudowanej sieci ładowania.

Toyota Prius od lat uchodzi za jeden z najpopularniejszych wyborów wśród kierowców taksówek oraz osób pracujących w aplikacjach przewozowych takich jak Uber czy Bolt. Model został zaprezentowany w 1997 roku, jako pierwsze masowo produkowane auto wyposażone w pełny napęd hybrydowy. Do lutego 2026 roku Toyota sprzedała globalnie ponad 5 milionów egzemplarzy tego modelu.

Toyota Prius 5. generacji - najmocniejsza w historii

Obecne wcielenie Priusa to najmocniejsza wersja w całej historii modelu. Układ 2.0 Hybrid Dynamic Force Plug-in generuje 223 KM, co pozwala przyspieszyć od 0 do 100 km/h w 6,7 sekundy. Jednocześnie samochód wyróżnia się bardzo niskim spalaniem na poziomie 1,6-2,1 l/100 km.

Zastosowany akumulator o pojemności 13,6 kWh umożliwia przejechanie do 86 km w trybie całkowicie elektrycznym według cyklu mieszanego. Emisja CO2 wynosi od 36 do 47 g/km, co ma istotne znaczenie nie tylko dla środowiska, ale również w kontekście podatkowym. Od 2026 roku pojazdy emitujące poniżej 50 g CO2/km będą kwalifikowały się do wyższego limitu amortyzacji, co dla firm oznacza realne oszczędności.

Toyota Prius to samochód, który stał się ikoną wśród taksówkarzy. Także w Polsce.

Toyota obniża ceny Priusa. 20 tys. zł rabatu na każdą wersję

Jeszcze lepszą informacją dla klientów jest decyzja producenta o znaczącej obniżce ceny tego popularnego modelu. Co istotne, rabat nie został ograniczony do jednej wersji wyposażenia - obniżka o 20 tys. zł obowiązuje we wszystkich wariantach: Comfort, Prestige oraz Executive. Dzięki temu niższa cena wejściowa nie wymusza rezygnacji z bogatszego wyposażenia.

Podstawowa wersja Comfort kosztuje obecnie od 156 900 zł. W standardzie oferuje m.in. system multimedialny z 12,3-calowym ekranem, nawigację z pakietem danych oraz zestaw systemów wspierających kierowcę.

Wersja Prestige została wyceniona od 168 900 zł. W tym wariancie pojawiają się m.in. większe, 19-calowe felgi, reflektory matrycowe LED, podgrzewana kierownica oraz elektrycznie otwierana klapa bagażnika.

Najwyższa odmiana Executive startuje od 185 900 zł i oferuje dodatkowo wentylowane przednie fotele, pamięć ustawień fotela kierowcy, system parkowania z kamerą 360 stopni oraz zaawansowanego asystenta parkowania.

Dodatki w cenie. Akcesoria i kabel trójfazowy

To jednak nie koniec korzyści. Producent zapewnia, że wraz z samochodem klient otrzymuje zestaw akcesoriów, w tym dywaniki, nakładki progowe oraz komplet przewodów do ładowania. W zestawie znajduje się zarówno kabel trójfazowy, jak i przewód przeznaczony do standardowego gniazdka 230V.

Do dyspozycji użytkowników oddano również aplikację do zarządzania ładowaniem oraz dostęp do rozbudowanej sieci obejmującej ponad milion punktów ładowania w Europie i ponad 14 tys. w Polsce. Dodatkowo istnieje możliwość zamówienia domowej ładowarki, choć nie wchodzi ona w skład wyposażenia standardowego.

