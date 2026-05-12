Ulubiona marka Polaków na pozycji lidera. 34 tys. rejestracji od stycznia

Krzysztof Mocek

Początek 2026 roku na polskim rynku motoryzacyjnym potwierdza wyraźną przewagę marki Toyota. Od stycznia zarejestrowano 34 020 samochodów osobowych i dostawczych tej marki, co daje jej 14,9 proc. udziału w rynku. W samym kwietniu klienci odebrali 7767 aut, a Toyota utrzymała pozycję lidera zarówno wśród klientów indywidualnych, jak i flotowych.

Toyota Corolla jest najchętniej kupowanym autem w PolsceToyotamateriały prasowe

W skrócie

  • Od stycznia 2026 roku Toyota osiągnęła 34 020 rejestracji samochodów osobowych i dostawczych w Polsce, co dało jej udział 14,9 proc. w rynku.
  • Toyota Corolla utrzymała pierwsze miejsce pod względem liczby rejestracji, z wynikiem 8323 egzemplarzy od początku roku.
  • Marka utrzymała pozycję lidera w pięciu segmentach rynku, w tym w klasach: najmniejszej, B, B-SUV, kompaktowej oraz C-SUV.
Od początku roku Toyota konsekwentnie utrzymuje najwyższy poziom rejestracji w Polsce. Łączny wynik 34 020 pojazdów przekłada się na prawie 15-procentowy udział w całym rynku, co wzmacnia jej pozycję w segmencie nowych aut osobowych i dostawczych. Sam kwiecień był kolejnym miesiącem z wysokim wolumenem - 7767 zarejestrowanych samochodów.

W strukturze sprzedaży widać równowagę między klientami indywidualnymi a flotami. Osoby prywatne zarejestrowały w kwietniu 2530 samochodów, natomiast firmy odebrały 5237 egzemplarzy. Dane te pokazują, że marka pozostaje istotnym wyborem zarówno w zakupach prywatnych, jak i w sektorze firmowym.

Najpopularniejsze auta Toyoty. Lider jest dobrze znany

W zestawieniu najczęściej wybieranych modeli w Polsce ponownie na pierwszym miejscu znalazła się Toyota Corolla. Od początku roku zarejestrowano 8323 egzemplarze tego modelu, co odpowiada 4,1 proc. rynku samochodów osobowych. W samym kwietniu liczba rejestracji wyniosła 1802 sztuki, co oznacza wzrost o 11 proc. rok do roku.

Toyota Corolla to jedna z najpopularniejszych hybryd w Polsce. Auto wypiera z firmowych flot samochody z silnikami DieslaIreneusz RekInformacja prasowa (moto)

Wśród dziesięciu najpopularniejszych aut w kraju Toyota ma cztery modele. Oprócz Corolli w zestawieniu znajdują się także Toyota C-HR (4765 egzemplarzy), Toyota Yaris Cross (4756 egzemplarzy) oraz Toyota Yaris (3355 egzemplarzy). Każdy z tych modeli utrzymuje stabilną pozycję w swoich kategoriach sprzedażowych.

Toyota dominuje w kluczowych segmentach rynku

To jednak nie wszystko. Toyota pozostaje liderem w pięciu istotnych segmentach rynku. W najmniejszej klasie aut wyraźnie prowadzi Toyota Aygo X z wynikiem 2254 rejestracji i udziałem 69,7 proc. W kwietniu klienci odebrali 281 egzemplarzy tego modelu.

W segmencie B pierwsze miejsce zajmuje Yaris z 3355 rejestracjami i udziałem 22,4 proc., a w kwietniu przybyło 971 sztuk. W kategorii B-SUV dominuje Yaris Cross z udziałem 20,8 proc. po czterech miesiącach roku i 1179 rejestracjami w kwietniu, co oznacza wzrost o 18 proc. rok do roku.

W klasie kompaktowej prowadzi wspomniana wcześniej Corolla z udziałem 26,8 proc., natomiast w segmencie C-SUV Toyota obecna jest z dwoma modelami - Toyota C-HR oraz Toyota Corolla Cross - które łącznie odpowiadają za ponad 16 proc. rejestracji. W segmencie D istotną rolę odgrywa Toyota Camry z 1082 rejestracjami od początku roku i 10,5 proc. udziałem w rynku.

