W skrócie Od stycznia 2026 roku Toyota osiągnęła 34 020 rejestracji samochodów osobowych i dostawczych w Polsce, co dało jej udział 14,9 proc. w rynku.

Toyota Corolla utrzymała pierwsze miejsce pod względem liczby rejestracji, z wynikiem 8323 egzemplarzy od początku roku.

Marka utrzymała pozycję lidera w pięciu segmentach rynku, w tym w klasach: najmniejszej, B, B-SUV, kompaktowej oraz C-SUV.

Od początku roku Toyota konsekwentnie utrzymuje najwyższy poziom rejestracji w Polsce. Łączny wynik 34 020 pojazdów przekłada się na prawie 15-procentowy udział w całym rynku, co wzmacnia jej pozycję w segmencie nowych aut osobowych i dostawczych. Sam kwiecień był kolejnym miesiącem z wysokim wolumenem - 7767 zarejestrowanych samochodów.

W strukturze sprzedaży widać równowagę między klientami indywidualnymi a flotami. Osoby prywatne zarejestrowały w kwietniu 2530 samochodów, natomiast firmy odebrały 5237 egzemplarzy. Dane te pokazują, że marka pozostaje istotnym wyborem zarówno w zakupach prywatnych, jak i w sektorze firmowym.

Najpopularniejsze auta Toyoty. Lider jest dobrze znany

W zestawieniu najczęściej wybieranych modeli w Polsce ponownie na pierwszym miejscu znalazła się Toyota Corolla. Od początku roku zarejestrowano 8323 egzemplarze tego modelu, co odpowiada 4,1 proc. rynku samochodów osobowych. W samym kwietniu liczba rejestracji wyniosła 1802 sztuki, co oznacza wzrost o 11 proc. rok do roku.

Toyota Corolla to jedna z najpopularniejszych hybryd w Polsce. Auto wypiera z firmowych flot samochody z silnikami Diesla

Wśród dziesięciu najpopularniejszych aut w kraju Toyota ma cztery modele. Oprócz Corolli w zestawieniu znajdują się także Toyota C-HR (4765 egzemplarzy), Toyota Yaris Cross (4756 egzemplarzy) oraz Toyota Yaris (3355 egzemplarzy). Każdy z tych modeli utrzymuje stabilną pozycję w swoich kategoriach sprzedażowych.

Toyota dominuje w kluczowych segmentach rynku

To jednak nie wszystko. Toyota pozostaje liderem w pięciu istotnych segmentach rynku. W najmniejszej klasie aut wyraźnie prowadzi Toyota Aygo X z wynikiem 2254 rejestracji i udziałem 69,7 proc. W kwietniu klienci odebrali 281 egzemplarzy tego modelu.

W segmencie B pierwsze miejsce zajmuje Yaris z 3355 rejestracjami i udziałem 22,4 proc., a w kwietniu przybyło 971 sztuk. W kategorii B-SUV dominuje Yaris Cross z udziałem 20,8 proc. po czterech miesiącach roku i 1179 rejestracjami w kwietniu, co oznacza wzrost o 18 proc. rok do roku.

W klasie kompaktowej prowadzi wspomniana wcześniej Corolla z udziałem 26,8 proc., natomiast w segmencie C-SUV Toyota obecna jest z dwoma modelami - Toyota C-HR oraz Toyota Corolla Cross - które łącznie odpowiadają za ponad 16 proc. rejestracji. W segmencie D istotną rolę odgrywa Toyota Camry z 1082 rejestracjami od początku roku i 10,5 proc. udziałem w rynku.

