Ułożyli z przyczep sygnał SOS. Wszystko przez nowe przepisy w UE

W skrócie Producenci przyczep ułożyli w bawarskim Burtenbach napis SOS z naczep, aby zaprotestować przeciwko unijnym przepisom dotyczącym emisji CO2.

Unijny system VECTO nakłada na naczepy cel redukcji emisji dwutlenku węgla o 10 procent, a na przyczepy o 7,5 procent do 2030 roku.

Ośmiu europejskich producentów przyczep złożyło pozew przeciwko regulacji VECTO, twierdząc, że wymagania są technicznie niemożliwe do spełnienia.

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Sprawa dotyczy systemu VECTO i rozporządzenia, które nakłada na przyczepy cele redukcji dwutlenku węgla. Branża twierdzi, że nie da się ich osiągnąć dostępnymi dziś środkami technicznymi, a konsekwencje - od kar finansowych po wzrost cen pojazdów - odczuje cały łańcuch dostaw, aż po odbiorcę końcowego. Osiem europejskich firm zdecydowało się już na kroki prawne.

Czym jest unijny system VECTO dla przyczep?

VECTO, czyli Vehicle Energy Consumption Calculation Tool, to model obliczeniowy Unii Europejskiej, który przypisuje przyczepom wirtualną wartość emisji CO2. Podstawą jest rozporządzenie (UE) 2024/1610, zgodnie z którym ta symulowana wartość ma spaść do 2030 roku o 10 proc. w przypadku naczep i o 7,5 proc. w przypadku przyczep.

Z perspektywy producentów tkwi w tym zasadniczy problem. Przyczepa nie ma własnego napędu i sama z siebie nie generuje emisji CO2. Ocena opiera się więc na symulacji, a nie na rzeczywistych pomiarach z eksploatacji, przez co - jak przekonuje branża - pomija fizyczne ograniczenia oraz realne zadanie transportowe, jakie przyczepa ma wykonać.

Jakie kary grożą producentom przyczep?

Według Kögla i pozostałych czołowych europejskich producentów wymaganych celów redukcji nie sposób osiągnąć obecnie dostępnymi rozwiązaniami. Dla samej tylko tej firmy oznaczałoby to kary sięgające 64 mln euro rocznie. Żeby udźwignąć takie obciążenie, ceny przyczep mogłyby wzrosnąć nawet o 50 proc., a skutki rozłożyłyby się na całą branżę.

Konsekwencje obecnych przepisów dotkną około 70 tys. miejsc pracy w europejskim sektorze produkcji przyczep. Zagrożone są też inwestycje. W Burtenbach Kögel zainwestował w ostatnich latach kilka milionów euro między innymi w linię produkcyjną nowego pojazdu chłodni oraz rozbudowę terenu fabryki pod kolejną halę.

Dlaczego osiem firm pozwało UE za normę VECTO?

Ośmiu europejskich producentów przyczep złożyło pozew przeciwko regulacji VECTO, domagając się rewizji przepisów w obecnym kształcie. Jak podkreślają, nie występują przeciwko ochronie klimatu, lecz przeciwko wymaganiom, które uważają za niemożliwe do spełnienia.

Markus Siegner, prezes Kögel Trailer GmbH, przyznaje, że firma zrobiła już w tym kierunku wiele - pojazdy o obniżonej masie od lat przyczyniają się do zmniejszania zużycia paliwa, a tym samym emisji CO2 w transporcie. Jego zdaniem obecne przepisy ignorują realia branży transportowej i wywierają na przedsiębiorstwa taki nacisk, że potrzebne są pragmatyczne rozwiązania łączące ochronę klimatu z konkurencyjnością.

Poparcia protestującym udzielił Hubert Aiwanger, wicepremier Bawarii, który jednoznacznie opowiedział się za realistycznymi celami. Jak stwierdził, ostatnim, czego branża przyczep i logistyki potrzebuje w obecnych czasach, są dodatkowe obciążenia wynikające z nierealistycznych i nadmiernych regulacji z Brukseli. Zwrócił uwagę, że średnie firmy z tego sektora nie dysponują nieograniczonymi zasobami finansowymi ani technologicznymi, by w krótkim czasie zamortyzować takie wymogi, a unijne cele redukcji CO2 przez przyczepy stają się dla nich realnym zagrożeniem egzystencji, z bezpośrednimi konsekwencjami dla tysięcy miejsc pracy. Zamiast grożących kar - jak argumentował - potrzebne są pragmatyczne i realistyczne rozwiązania przynoszące faktyczną redukcję emisji.





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