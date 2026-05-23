Ukraiński influencer dojechał Corvettą do Morskiego Oka. Jest reakcja TPN

W skrócie Andriy Gavryliv, ukraiński influencer, opublikował nagranie pokazujące, jak dojeżdża Chevroletem Corvette do Morskiego Oka.

Jego zachowanie spotkało się z oburzeniem polskich internautów i reakcją dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Influencer został ukarany mandatem 100 zł oraz 8 punktami karnymi, a przedstawiciele TPN zapowiedzieli nałożenie na niego najwyższej możliwej grzywny.

Ukraiński influencer dojechał Corvette nad Morskie Oko

Podczas gdy w Polsce nie cichnie dyskusja na temat dowożenia turystów do Morskiego Oka zaprzęgami konnymi oraz elektrycznymi busami, ukraiński influencer Andriy Gavryliv postanowił dojechać tam własnym samochodem. Najwyraźniej udało mu się tego dokonać bez żadnych przeszkód, a nagranie z tego "wyczynu" zamieścił w swoich mediach społecznościowych, gdzie relacjonuje podróż po Polsce.

Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać. Wytknęli oni influencerowi, że Morskie Oko znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego i jest objęte ścisłą ochroną przyrodniczą. Nie można tam wjeżdżać samochodami, o czym informują odpowiednie znaki. Sam Andriy doskonale wiedział też, gdzie się znalazł, ponieważ w swoich relacjach wielokrotnie podkreślał, że jedzie nad Morskie Oko, a następnie pokazał ekran nawigacji, aby udowodnić, że faktycznie tam dotarł. Później jeszcze nagrywał materiały na tle jeziora z samochodem oraz swoją partnerką.

Andriy Gavryliv ukarany za wjazd nad Morskie Oko

Influencer nie pozostał głuchy na zarzuty i zaczął się tłumaczyć, że podejrzewał, iż do Morskiego Oka nie da się dojechać. Kiedy jednak zobaczył, że prowadzi tam normalna droga, postanowił z niej skorzystać. Przyznał również, iż widział znaki ostrzegawcze przy drodze, ale "źle je zrozumiał". Za swoje zachowanie przeprosił i dodał, że już został za nie ukarany:

- Po otrzymaniu negatywnych komentarzy, chciałem przeprosić za swoje zachowanie Polaków. (…) Kiedy wracaliśmy, zatrzymała nas policja i dostałem mandat na 100 zł i 8 punktów karnych. Może to wyjątkowe zdjęcie było w jakimś stopniu warte tych 100 zł, ale gdybym mógł cofnąć czas, wolałbym iść pieszo, ponieważ rozumiem teraz, jak niewłaściwe było jechanie tam samochodem - wyjaśnił Gavryliv.

Uzasadnianie takiego zachowania niewiedzą i złą interpretacją znaków kłóci się jednak z tym, co Andriy Gavryliv napisał wcześniej w jednym ze swoich postów. Stwierdził w nim, że razem z partnerką są "pierwszymi ludźmi w historii, którzy dojechali samochodem do Morskiego Oka". Podkreśla też, że udało im się to, choć "wszyscy znajomi mówili, że do Morskiego Oka nie da się dojechać autem". Trudno więc tłumaczyć, że nie miał pojęcia, iż droga do tatrzańskiego jeziora jest niedostępna dla prywatnych pojazdów, skoro doskonale wiedział, że turyści z niej nie korzystają.

Do sprawy odniósł się też Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego. Powiedział, że ustalają tożsamość kierowcy Corvetty oraz że władze TPN zamierzają ukarać go najwyższą grzywną, jaką mogą wystawić, czyli 1000 zł.





