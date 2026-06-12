W skrócie Na stacjach paliw Orlen wynagrodzenia kasjerów wynoszą zazwyczaj od 3,7 tys. do 5 tys. zł netto miesięcznie, a wysokość pensji zależy głównie od lokalizacji stacji oraz właściciela.

Obowiązki pracowników stacji obejmują obsługę klientów, dbanie o porządek, przyjmowanie dostaw, wykładanie towaru i obsługę strefy gastronomicznej.

Część stacji Orlen działa w modelu franczyzowym, przez co wysokość wynagrodzeń i warunki zatrudnienia są ustalane indywidualnie przez właścicieli.

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W kwestii jawności wynagrodzenia szykują się spore zmiany - od początku 2027 r. pracodawcy będą mieli obowiązek informować kandydatów o proponowanym wynagrodzeniu lub przedziale płacowym już na etapie publikowania ogłoszeń. Dzięki temu ławo będzie wywnioskować, ile wynosi średnia pensja na danym stanowisku w danej firmie. Dziś ten przepis jeszcze nie obowiązuje, choć część pracodawców zdecydowało się na transparentność. A ile zarabia pracownik stacji paliw Orlen?

Ile zarabia pracownik stacji paliw Orlen? Dużo zależy od miasta

Jak wynika z analizy ofert pracy przeprowadzonej przez dziennik "Fakt", wynagrodzenia pracowników stacji Orlen najczęściej mieszczą się w przedziale od około 3,7 tys. do 5 tys. zł netto miesięcznie. Ostateczna wysokość pensji zależy jednak przede wszystkim od lokalizacji stacji oraz warunków zatrudnienia ustalanych przez jej właściciela.

Najwyższe stawki można znaleźć przede wszystkim w dużych miastach - nowo zatrudnieni pracownicy stacji w Warszawie mogą liczyć na wynagrodzenie sięgające około 4,5 tys. zł netto miesięcznie. W mniejszych miejscowościach wynagrodzenia są zwykle nieco niższe. Przykładowo w Białej Podlaskiej oferowane stawki wynoszą około 4 tys. zł netto miesięcznie. W Łomży zarobki wahają się natomiast od około 3,7 tys. do nawet 5 tys. zł netto, w zależności od konkretnej stacji i warunków zatrudnienia.

Średnie miesięczne zarobki pracownika stacji paliw Orlen wahają się od 3,7 do 5 tys. zł netto. Orlen materiały prasowe

Praca na stacji to nie tylko obsługa kasy. Obowiązków jest więcej

Zakres obowiązków pracowników stacji paliw jest znacznie szerszy, niż mogłoby się wydawać. Oprócz obsługi klientów przy kasie do codziennych zadań należy również dbanie o porządek na terenie obiektu, przyjmowanie dostaw, wykładanie towaru oraz obsługa strefy gastronomicznej.

W wielu ofertach pracy pracodawcy podkreślają, że wcześniejsze doświadczenie nie jest wymagane. Nowi pracownicy przechodzą szkolenia przygotowujące do wykonywania obowiązków, a najbardziej zaangażowane osoby mogą z czasem awansować na stanowiska kierownicze lub związane z zarządzaniem stacją. To wymaga jednak czasu i zdobycia doświadczenia.

Do zarobków prezesa droga jest bardzo daleka. 140 vs 4 tys. zł miesięcznie

Choć pensje pracowników stacji paliw są zdecydowanie wyższe niż jeszcze kilka lat temu to nadal trudno porównywać je z wynagrodzeniami kadry zarządzającej. Zarobki kasjerów liczone są w tysiącach złotych miesięcznie, a wynagrodzenia prezesów dużych koncernów energetycznych i paliwowych sięgają setek tysięcy, a niekiedy nawet milionów złotych rocznie. Dla porównania, Daniel Obajtek jako prezes Orlenu otrzymywał około 140 tys. zł miesięcznie wynagrodzenia zasadniczego, co przekładało się na około 1,67 mln zł rocznie.

Daniel Obajtek - pełniąc funkcję prezesa koncernu Orlen - zarabiał miesięcznie 35 razy więcej od pracownika stacji. Marek Lasyk Reporter

Kto odpowiada za ustalanie wysokości wynagrodzenia pracowników stacji paliw?

Warto pamiętać, że nie każda stacja oznaczona logo Orlenu jest bezpośrednio zarządzana przez koncern. Duża część punktów funkcjonuje w modelu franczyzowym, a to oznacza, że właściciel samodzielnie odpowiada za zatrudnienie pracowników oraz ustalanie warunków pracy i wysokość wynagrodzeń. To właśnie z tego powodu różnice w wysokości pensji są zauważalne nawet pomiędzy stacjami działającymi pod tym samym szyldem - nie ma jednej stawki odgórnie ustalonej przez Orlen dla poszczególnych stanowisk bez względu na lokalizację czy formę współpracy.

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