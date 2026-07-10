W skrócie Resort planuje zmiany pozwalające zachować ważność obecnych kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych do czasu wdrożenia nowych, jednolitych przepisów unijnych.

Od 5 czerwca 2028 roku we wszystkich krajach UE zacznie obowiązywać nowy, jednolity wzór karty parkingowej, co wynika z przyjętej niedawno unijnej dyrektywy.

Resort chce uniknąć podwójnych kosztów wymiany dokumentów, dlatego planuje zachować obecne karty do momentu wdrożenia wspólnego wzoru obowiązującego w całej Unii.

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Projekt zmian oraz wdrożenie europejskiego dokumentu - wspólnego dla wszystkich krajów Wspólnoty - nie oznacza utraty uprawnień przez obecnych posiadaczy kart. Resort chce uniknąć kosztownej i krótkotrwałej wymiany dokumentów jeszcze przed wejściem w życie nowych unijnych przepisów. Obecnie projekt znajduje się na etapie prac legislacyjnych.

Karta parkingowa dla niepełnosprawnych pozostanie, ale zmieni się jej status

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponuje wykreślenie karty parkingowej z wykazu dokumentów publicznych trzeciej kategorii. Dziś dokument ten znajduje się w tej grupie razem z dokumentami, które wymagają określonych zabezpieczeń chroniących przed fałszerstwem.

Problem polega jednak na tym, że obecny wzór karty nie spełnia wszystkich wymagań wynikających z ustawy o dokumentach publicznych. Obowiązujące przepisy przejściowe pozwalają korzystać z niego jedynie do 12 lipca 2026 r. W normalnej sytuacji oznaczałoby to konieczność opracowania nowego wzoru dokumentu, ale resort uznał jednak, że byłoby to rozwiązanie pozbawione sensu - za niespełna dwa lata i tak zacznie obowiązywać zupełnie nowa karta przygotowana przez Unię Europejską.

UE szykuje uniwersalną kartę parkingową dla niepełnosprawnych dla wszystkich krajów członkowskich. KAROL SEREWIS East News

Unia Europejska przygotowuje jednolitą kartę parkingową dla osób z niepełnosprawnościami

Zmiany, które mają za zadanie ujednolicić wzór karty parkingowej dla niepełnosprawnych wynikają z przyjętej przez Unię Europejską Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/2841 z 23 października 2024 r. Nowe dokumenty mają obowiązywać we wszystkich państwach członkowskich od 5 czerwca 2028 r. Ich wzór będzie jednolity niezależnie od kraju wydania, a szczegółowe wymagania dotyczące wyglądu, zabezpieczeń oraz elementów cyfrowych określi Komisja Europejska.

Osoba posiadająca europejską kartę parkingową będzie mogła korzystać z przysługujących jej uprawnień również w innych krajach Unii Europejskiej.

Resort nie chce zmieniać karty parkingowej dwa razy. Ze zmianami trzeba czekać na Unię Europejską

Ministerstwo podkreśla, że dostosowanie obecnej karty do krajowych wymagań byłoby rozwiązaniem tymczasowym, a po wejściu w życie europejskich przepisów konieczne byłoby ponowne przygotowanie nowego wzoru oraz przeprowadzenie całej procedury od początku. Zdaniem projektodawców oznaczałoby to podwójne koszty dla budżetu państwa, konieczność organizowania dwóch postępowań związanych z wyborem producenta dokumentów, a także dodatkową pracę urzędów odpowiedzialnych za wydawanie kart.

Czy aktualne karty parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami będą ważne do 2028 r.?

Proponowane rozwiązanie przez resort zakłada pozostawienie obecnego wzoru karty parkingowej dla niepełnosprawnych aż do momentu wdrożenia jednolitego europejskiego dokumentu. Dzięki temu cały proces wymiany będzie można przeprowadzić.

Karta parkingowa przysługuje osobom z niepełnosprawnościami mającym znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, a także placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją takich osób. Na podstawie tego dokumentu można korzystać z wyznaczonych miejsc parkingowych oraz nie stosować się do części znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju w przypadkach przewidzianych przepisami.

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