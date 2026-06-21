W skrócie Organizacja ACE rozpoczęła kampanię "We Drive EU", aby zachęcić Komisję Europejską do wsparcia dostępu do danych serwisowych oraz promowania prawa do naprawy.

Branża motoryzacyjna wskazuje, że regulacje powinny zapewniać równowagę między interesami producentów aut, firm serwisowych i użytkowników pojazdów, a także tworzyć konkurencyjny rynek napraw.

Rynek "aftermarketu" samochodowego w Europie obejmuje około 900 tysięcy przedsiębiorstw i generuje 3,2 miliona miejsc pracy.

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Zainaugurowana w Brukseli kampania ma m.in. na celu przekonanie unijnych komisarzy do zwiększenia wysiłków na rzecz "konkurencyjności na rynku obsługi i naprawy pojazdów". Z danych FIGIEFA (Międzynarodowa Federacja Niezależnych Dystrybutorów Motoryzacyjnych) wynika, że po drogach EU porusza się dziś ponad 285 mln pojazdów. Bez producentów części zamiennych i niezależnych warsztatów utrzymanie takiego poziomu mobilności na Starym Kontynencie nie byłoby możliwe.

Koniec z dominacją ASO? Warsztaty chcą dostępu do danych

Przy okazji inauguracji kampanii "We Drice EU" w Brukseli odbyła się debata z przedstawicielami unijnych struktur. Jej tematem przewodnim było szeroko pojęte prawo do naprawy, które - w kontekście samochodów - musi w szerszym stopniu gwarantować dostęp do informacji cyfrowych.

Przedstawiciele branży zwracali uwagę, że rozwój nowoczesnych pojazdów w dużej mierze utrudnia np. funkcjonowanie niezależnych warsztatów ze względu na trudny dostęp do danych, informacji serwisowych czy technologii naprawczych.

- Rozwój nowoczesnych technologii w pojazdach nie może prowadzić do ograniczania innowacyjności i przedsiębiorczości niezależnych uczestników rynku. Potrzebne są regulacje, które będą równoważyć interesy producentów, firm usługowych i użytkowników pojazdów, tworząc stabilne warunki dla dalszego rozwoju sektora. Dlatego będziemy aktywnie wspierać inicjatywy, które promują otwarty, konkurencyjny i przyszłościowy ekosystem mobilności w Europie - mówi Tomasz Bęben, prezes zarządu Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części

Lepiej naprawić niż zezłomować? Warsztaty i producenci części apelują o zmiany

W tym kontekście ACE podkreśla rolę unijnego rozporządzenia MVBER. To przepisy, które mają chronić zasady konkurencji w sprzedaży i serwisie pojazdów i zapewniać dostęp do rynku dla niezależnych warsztatów.

Regulacja ta musi zostać utrzymana i poddana przeglądowi tak, aby uwzględniała zmiany technologiczne

Kampania "We Drive EU" ma zwrócić uwagę unijnych urzędników na problemy trapiące branże napraw pojazdów. Kierowców ucieszy zapewne fakt, że w przekaz płynący od organizacji branżowych rzeczywiście coraz uważniej wsłuchują się unijni politycy.

Nie powinniśmy przedwcześnie uznawać pojazdów za wycofane z eksploatacji, jeśli można je naprawić i wydłużyć ich okres użytkowania, a tym samym wnieść istotny wkład w zrównoważony rozwój

Przedstawiciele branży uczestniczący w debacie zgodnie argumentowali, że właśnie przedłużenie życia pojazdów poprzez "naprawę, regenerację oraz ponowne wykorzystanie części" stanowi dziś "jeden z najskuteczniejszych sposobów ograniczania emisji i zużycia zasobów".

Taki cel stoi jednak w sprzeczności z polityką "klimatyczną" UE, która coraz głośniej określana jest dziś mianem polityki "energetycznej". W tym kontekście wymuszana unijnymi przepisami wymiana floty spalinowych pojazdów na auta elektryczne w szerszej perspektywie pozwolić ma np. dużo sprawniej radzić sobie w Europie z niestabilnym rynkiem dostaw węglowodorów.

Niezależne warsztaty napędzają Europę. 3,2 mln miejsc pracy

Z drugiej strony z danych ACE wynika, że europejski rynek samochodowego "aftermarketu" obejmuje blisko 900 tys. przedsiębiorstw i zapewnia pracę dla 3,2 mln osób.

Debata w Brukseli pokazała, że branża producentów części i niezależnych warsztatów chce w dużo większym stopniu uczestniczyć w unijnej legislacji i wpływać na kierunki rozwoju europejskiej motoryzacji.

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