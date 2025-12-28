UE ratuje auta spalinowe. Jeśli będą palić pół litra na 100 km

W skrócie Komisja Europejska wycofała się z pełnego zakazu aut spalinowych od 2035 roku, umożliwiając nawet 35 proc. sprzedaży takich pojazdów pod warunkiem bardzo niskiego zużycia paliwa.

Nowe normy zakładają średnią emisję CO2 dla nowych aut na poziomie 11,6 g/km, co odpowiada 0,5 l benzyny na 100 km, a każde przekroczenie limitu wiąże się z surowymi karami.

W nowych regulacjach przewiduje się dominację samochodów elektrycznych, możliwy wzrost znaczenia hybryd plug-in i stopniowe ograniczenie dostępności klasycznych aut spalinowych do zamożniejszych klientów.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Przypomnijmy - nowe plany Komisji Europejskiej zakładają, że zamiast 100 proc. redukcji CO2 z nowych samochodów względem 2021 roku, rok 2035 przynieść ma 90 proc. redukcję. Brakujące 10 proc. ma zostać zrównoważonych wykorzystaniem e-paliw neutralnych klimatycznie (do 3 proc. w bilansie) i tzw. "zielonej stali". To stal uzyskana w procesie recyklingu o prawie zerowej emisji CO2 (do 7 proc. w bilansie).

Obniżenie o 10 procent celów dotyczących emisji CO2 ze 100 procent do 90 procent zapewni elastyczność rynku, a około 30 do 35 procent samochodów będzie nieelektrycznych

UE ratuje auta spalinowe. Mogą palić po 0,5 l/100 km

Plus jest taki, że chociaż proponowane przepisy zdecydowanie promują samochody elektryczne, nie wykluczają już innych rodzajów napędu. Miks, przynajmniej teoretycznie, będzie mógł obejmować samochody hybrydowe, hybrydy plug-in, a nawet samochody "czysto spalinowe", o ile ich emisja zrównoważona zostanie odpowiednią sprzedażą pojazdów bezemisyjnych. O jakiej emisji mowa?

Jak wyjaśnia Michał Hadyś, główny analityk w IBRM Samar, punktem wyjścia dla całego systemu pozostaje cel z 2021 roku, czyli 95 g CO2/km według normy NEDC. Po przeliczeniu na WLTP przyjmuje się, że odpowiada to około 116 g CO2/km. Redukcja o 90 proc. oznacza więc, że średnia emisja CO2 dla nowych samochodów w 2035 roku oscylować powinna w okolicach 11,6 grama CO2/km. To ekwiwalent zużycia paliwa na poziomie 0,47 l benzyny na 100 km.

Słowa "okolicach" używamy z premedytacją, bo zgodnie z obowiązującymi zasadami każdy z producentów ma określany własny, indywidualny cel emisyjny uwzględniający m.in. wielkość produkcji. Przekroczenie wyznaczonego limitu oznacza dla producenta kosztowne konsekwencje. Każdy gram wyemitowany ponad limity wiąże się z naliczeniem kary w wysokości 95 euro od każdego przekraczającego go samochodu. Co więc czeka europejskich nabywców w najbliższych latach?

10 elektryków na 1 spalinówkę. Jak zmienią się europejskie drogi?

Najlepiej sprzedającym się nowym samochodem w UE jest dziś Dacia Sandero. Po listopadzie sprzedaż popularnego modelu rumuńskiego producenta przekroczyła już 225 tys. sztuk. Producent przekonuje, że średnia emisja CO2 Dacii Sandero wynosi "od 116 gramów CO2/km", co odpowiada średniemu zużyciu paliwa na poziomie 5l/100 km.

Samochody elektryczne uznawane są przez Komisję Europejską za "zeroemisyjne", czyli każdy sprzedany egzemplarz obniża emisję. By nie zapłacić kary, na 1 sprzedany egzemplarz Sandero - najpopularniejszego dziś auta spalinowego w UE - musi przypadać 10 samochodów elektrycznych.

Pewnym pocieszeniem dla zwolenników aut spalinowych może być zaproponowany przez KE sposób liczenia emisji dla - budowanych lokalnie, w UE - Small Affordable Cars, czyli niewielkich aut elektrycznych (do 4,2 m długości) homologowany według nowej kategorii M1E.

Pomysł polega na przypisaniu im współczynnika 1,3 przy obliczaniu celów emisyjnych, dzięki czemu trzy sprzedane w UE auta M1E obniżałyby emisję CO2 danego producenta tak samo, jak cztery "pełnowymiarowe" elektryki. Zakładając więc, że Dacia wprowadziłaby na rynek - produkowane w Europie niewielkie auto elektryczne - na jedno Sandero musiałoby przypadać 7,7 sprzedanych przez producenta elektryków kategorii M1E.

Hybrydy plug-in i spalinówki tylko dla bogatych

Właśnie z tego powodu, większość ekspertów prognozuje dziś świetlaną przyszłość hybrydom plug-in, w przypadku których średnia emisja CO2 z reguły mieści się w granicach 30-50 gramów CO2/km.

Organizacja ekologiczna Transport&Environment, która wciąż lobbuje za utrzymaniem 100 proc. zakazu rejestracji spalinówek w UE, prognozuje, że w najbardziej realnych scenariuszach nowe przepisy oznaczają około 25 proc. udział hybryd plug-in w ogóle rejestracji nowych aut w UE w 2035 roku (przy ich uśrednionej emisji CO2 na poziomie 45 g/km).

Inne możliwe scenariusze to np. 6 proc. udział hybryd plug-in (przy średniej 45 g/km - 1,94 l/100 km) i 6 proc. udział aut spalinowych (przy średniej emisji 140 g/km - 6 l/100 km).

T&E ostrzega też przed innym scenariuszem - gdy samochody spalinowe staną się fanaberią dostępną wyłącznie dla najbogatszych. Nie jest to wykluczone, bo przy średniej emisji na poziomie 200 g/km (8,6 l/100 km) cele nowe cele na 2035 rok pozwalają na udział około 5 proc. takich pojazdów w ogóle rejestracji.

Maybach S680 czy Rolls-Royce Ghost Extended? Porównanie samochodów dla milionerów Maciej Olesiuk INTERIA.PL