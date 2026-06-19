UE planuje cła na chińskie hybrydy plug-in. Ucierpią popularne marki

W skrócie Komisja Europejska zamierza wprowadzić nowe cła na hybrydy plug-in produkowane w Chinach, aby ograniczyć ich import do Europy i skłonić chińskich producentów do inwestowania w lokalną produkcję.

Chińskie hybrydy plug-in po wprowadzeniu ceł na samochody elektryczne stały się sposobem producentów z Chin na obejście regulacji i poprawę bilansu emisji CO2 w ramach unijnych przepisów.

W 2026 roku na polskim rynku najwięcej nowych hybryd plug-in sprzedali chińscy producenci, a w pierwszej piątce najpopularniejszych modeli cztery miejsca zajęły samochody pochodzące z Chin.

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Jak donosi "Handelsblatt", Komisja Europejska szykuje się do nałożenia nowych ceł na importowane do Europy chińskie hybrydy plug-in. Informacje niemieckiego dziennika, który powołuje się na własne źródła w KE, wpisują się we wcześniejsze - styczniowe - doniesienia serwisu Euractiv.

W ten sposób Komisja Europejska postawiłaby odpór chińskiej ofensywie, która po wprowadzeniu dodatkowych "karnych" ceł na samochody elektryczne, skupiła się właśnie na - wyłączonych z tych regulacji - hybrydach plug-in.

Hybrydy plug-in koniem trojańskim Chińczyków w UE

Po wprowadzeniu karnych ceł na samochody elektryczne chińscy producenci szybko odkryli, że skutecznym sposobem na obchodzenie nowych przepisów jest eksport do Europy hybryd plug-in. Te nie tylko nie są objęte dodatkowym cłem, ale ich sprzedaż korzystnie wpływa też na bilans emisji CO2 producentów.

Pamiętajmy - średnia emisja dla nowych pojazdów sprzedawanych w UE jest limitowana przepisami KE, a jej przekroczenie skutkuje naliczeniem na producenta gigantycznych kar - 95 euro za każdy wyemitowany ponad limit gram od każdego emitującego go pojazdu. Każda sprzedana w UE chińska hybryda plug-in obniża więc bilans CO2 konkretnego producenta i pozwala mu bezkarnie (bez narażania się na wysoką karę za przekroczenie emisji CO2) wprowadzić na europejski rynek więcej zwykłych hybryd lub klasycznych aut spalinowych.

Jakby tego było mało - hybrydy plug-in świetnie wpisują się też w aktualne europejskie trendy: odchodzenia od silników wysokoprężnych i zauważalnej nieufności klientów wobec aut elektrycznych.

Europejczycy rzucili się na chińskie plug-iny?

W całym 2024 roku, gdy praktycznie nie obowiązywały jeszcze karne cła, w krajach UE zarejestrowano dokładnie 758 944 hybryd plug-in, co stanowiło 7,1 proc. ogółu rynku, a sam segment wykazywał tendencję spadkową (minus 6,8 proc. do 814 294 rejestracji w 2023 roku).

Dla porównania, na koniec 2025 roku, udział hybryd plug-in w ogóle rejestracji nowych aut w Europie wynosił już 9,4 proc, a liczba rejestracji takich aut pierwszy raz przekroczyła milion egzemplarzy. Oznacza to wzrost rok do roku o ponad 30 proc.

Z danych DATAFORCE wynika ponadto, że od kwietnia bieżącego roku najlepiej sprzedającą się hybrydą plug-in w UE jest chiński BYD Seal U, a sam BYD jest dziś drugim - po Volkswagenie - największym dostawcą aut segmentu phev w Europie.

Jakie cła na chińskie samochody elektryczne?

Przypomnijmy - w listopadzie 2024 Komisja Europejska zdecydowała o nałożeniu karnych ceł na importowane z Chin samochody elektryczne. Ich wysokość zróżnicowano w zależności od producenta. Ten zabieg odzwierciedlać ma poziom współpracy chińskich koncernów motoryzacyjnych z Komisją Europejską. Cła wprowadzono na mocy przeprowadzonego przez KE dochodzenia.

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Cła w wysokości od 17,4 (BYD), do nawet 38,1 proc. (SAIC) mają charakter interwencyjny i należy je dodać do standardowej stawki dla samochodów z Chin wynoszącej 10 proc. Oznacza to, że np. sprzedawane obecnie w UE elektryczne auta MG (koncern SAIC) objęte są dziś cłem w wysokości aż 48,1 proc.

Polacy już pokochali hybrydy plug-in. Chińczycy zdominowali nasz rynek

Z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego wynika, że w maju zarejestrowano w Polsce przeszło 4,5 tys. nowych hybryd plug-in. Całe podium najpopularniejszych marek opanowali Chińczycy, a samochody "made in China" zajęły aż cztery miejsca w pierwszej piątce nowych aut tego typu.

Omoda 9 to obecnie najlepiej sprzedająca się hybryda plug-in w Polsce Paweł Rygas INTERIA.PL

W klasyfikacji najczęściej rejestrowanych marek króluje BYD (2750 rejestracji od 1 stycznia do końca maja), przed Chery (2544 rejestracje) i Omodą (2337 rejestracji).

Piątka najlepiej sprzedających się w Polsce hybryd plug-in w 2026 roku:

Omoda 9 (2 094 rejestracji; 9,8 proc. udziału w rynku), BYD Seal U (1 670 rejestracji; 7,8 proc. udziału w rynku), Jaecoo (1 136 rejestracji; 5,3 proc. udziału w rynku), Chery Tiggo 9 (1 017 rejestracji; 4,8 proc. udziału w rynku), Toyota C-HR (992 rejestracji; 4,6 proc. udziału w rynku).





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