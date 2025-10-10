W skrócie Średnia cena OC w Polsce osiągnęła w II kwartale 2025 roku poziom ponad 700 zł, najwyższy od 2018 roku, ale w III kwartale zauważalny był spadek cen o 5 proc.

Najwyższe składki OC płacą kierowcy w województwach pomorskim, dolnośląskim i mazowieckim, a najniższe w opolskim, podkarpackim i świętokrzyskim.

Największe obniżki cen odczuli starsi kierowcy, natomiast najmłodsi, zwłaszcza 18-latkowie, muszą liczyć się ze znacznymi podwyżkami OC.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Polscy kierowcy mogą mieć powody do zadowolenia. Z danych Rankomatu wynika, że w 3. kwartale 2025 roku średnia cena obowiązkowej polisy OC spadła o 5 proc. w porównaniu do 2 kwartału tego roku. Choć analizy rynkowe wskazują na stabilną sytuację ubezpieczycieli, koszty obsługi polis i likwidacji szkód wciąż rosną, dlatego firmy ostrożnie podchodzą do konkurencji. W niektórych regionach i miastach nadal odnotowuje się niewielkie podwyżki cen.

Średnia cena ubezpieczenia OC | Fot. Rankomat.pl materiał zewnętrzny

Gdzie ubezpieczanie OC jest najdroższe, a gdzie najtańsze?

Średnia składka OC w III kwartale 2025 roku wyniosła 672 zł, co oznacza spadek o 8 zł (1,2 proc.) w porównaniu do III kwartału 2024 roku. W odniesieniu do II kwartału 2025 roku - najdroższego od siedmiu lat - średnia cena obniżyła się o 35 zł (5 proc.). Najwyższe stawki odnotowano w województwach: pomorskim (750 zł), dolnośląskim (726 zł) i mazowieckim (723 zł).

Najniższe średnie składki OC przypadły kierowcom z województw opolskiego (565 zł), podkarpackiego (572 zł) oraz świętokrzyskiego (575 zł). Największy wzrost cen obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu odnotowano w województwie podlaskim (6,4 proc.), a najmniejszy w małopolskim (0,5 proc.). W pozostałych regionach zmiany cen OC wahały się od spadku o 0,3 proc. w województwie świętokrzyskim do spadku o 5,1 proc. w województwie pomorskim.

Gdzie za OC zapłacimy najwięcej, a gdzie najmniej? | Fot. Rankomat.pl materiał zewnętrzny

Tylko w sześciu miastach wojewódzkich średnie ceny OC wzrosły w III kwartale 2025 roku. Najbardziej odczuli to mieszkańcy Białegostoku, gdzie składki wzrosły o 5,2 proc., oraz Bydgoszczy (3,4 proc.). Największe spadki przypadły natomiast mieszkańcom Opola (-7,5 proc.).

Dobre wieści, lecz nie dla młodych kierowców

Niestety korzystne zmiany na rynku OC nie obejmują najmłodszych kierowców. Eksperci wskazują, że w III kwartale 2025 roku 18-latkowie wydawali średnio 2721 zł na obowiązkowe ubezpieczenie, co stanowi wzrost o 7 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Największe obniżki składek przysługują 62-latkom (średnio 579 zł).

Jakie samochody mają najtańsze ubezpieczenie?

Najtańsze w OC okazały się samochody marki Skoda - średnia składka wyniosła 655 zł, a najdroższe BMW - 760 zł. Biorąc pod uwagę rodzaj napędu, właściciele hybryd musieli przygotować się na największe wydatki (średnio 738 zł), natomiast auta w pełni elektryczne były najtańsze w ubezpieczeniu - średnio 577 zł.

Eksperci wskazują, że wyższe stawki dla hybryd wynikają m.in. z kosztów napraw i dostępności części zamiennych. Z kolei niższe OC dla aut elektrycznych może zachęcać kierowców do wyboru bardziej ekologicznych pojazdów.

DS N4 ze zmienioną nazwą i wyglądem. Napęd, którego jeszcze nie było Maciej Olesiuk INTERIA.PL