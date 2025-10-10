Ubezpieczyciele walczą o klienta. Obniżki cen OC na rynku
Średnia cena OC rosła regularnie od II kwartału 2023 roku. W drugim kwartale 2025 roku osiągnęła najwyższy poziom od 2018 roku, przekraczając 700 zł. Kolejne trzy miesiące przyniosły jednak spadek. Według analiz rynkowych sytuacja ubezpieczycieli jest stabilna, dlatego firmy wracają do walki o klientów najskuteczniejszym sposobem - poprzez obniżki cen. Nie wszyscy kierowcy będą jednak mogli z nich skorzystać.
W skrócie
- Średnia cena OC w Polsce osiągnęła w II kwartale 2025 roku poziom ponad 700 zł, najwyższy od 2018 roku, ale w III kwartale zauważalny był spadek cen o 5 proc.
- Najwyższe składki OC płacą kierowcy w województwach pomorskim, dolnośląskim i mazowieckim, a najniższe w opolskim, podkarpackim i świętokrzyskim.
- Największe obniżki cen odczuli starsi kierowcy, natomiast najmłodsi, zwłaszcza 18-latkowie, muszą liczyć się ze znacznymi podwyżkami OC.
Polscy kierowcy mogą mieć powody do zadowolenia. Z danych Rankomatu wynika, że w 3. kwartale 2025 roku średnia cena obowiązkowej polisy OC spadła o 5 proc. w porównaniu do 2 kwartału tego roku. Choć analizy rynkowe wskazują na stabilną sytuację ubezpieczycieli, koszty obsługi polis i likwidacji szkód wciąż rosną, dlatego firmy ostrożnie podchodzą do konkurencji. W niektórych regionach i miastach nadal odnotowuje się niewielkie podwyżki cen.
Gdzie ubezpieczanie OC jest najdroższe, a gdzie najtańsze?
Średnia składka OC w III kwartale 2025 roku wyniosła 672 zł, co oznacza spadek o 8 zł (1,2 proc.) w porównaniu do III kwartału 2024 roku. W odniesieniu do II kwartału 2025 roku - najdroższego od siedmiu lat - średnia cena obniżyła się o 35 zł (5 proc.). Najwyższe stawki odnotowano w województwach: pomorskim (750 zł), dolnośląskim (726 zł) i mazowieckim (723 zł).
Najniższe średnie składki OC przypadły kierowcom z województw opolskiego (565 zł), podkarpackiego (572 zł) oraz świętokrzyskiego (575 zł). Największy wzrost cen obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu odnotowano w województwie podlaskim (6,4 proc.), a najmniejszy w małopolskim (0,5 proc.). W pozostałych regionach zmiany cen OC wahały się od spadku o 0,3 proc. w województwie świętokrzyskim do spadku o 5,1 proc. w województwie pomorskim.
Tylko w sześciu miastach wojewódzkich średnie ceny OC wzrosły w III kwartale 2025 roku. Najbardziej odczuli to mieszkańcy Białegostoku, gdzie składki wzrosły o 5,2 proc., oraz Bydgoszczy (3,4 proc.). Największe spadki przypadły natomiast mieszkańcom Opola (-7,5 proc.).
Dobre wieści, lecz nie dla młodych kierowców
Niestety korzystne zmiany na rynku OC nie obejmują najmłodszych kierowców. Eksperci wskazują, że w III kwartale 2025 roku 18-latkowie wydawali średnio 2721 zł na obowiązkowe ubezpieczenie, co stanowi wzrost o 7 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Największe obniżki składek przysługują 62-latkom (średnio 579 zł).
Jakie samochody mają najtańsze ubezpieczenie?
Najtańsze w OC okazały się samochody marki Skoda - średnia składka wyniosła 655 zł, a najdroższe BMW - 760 zł. Biorąc pod uwagę rodzaj napędu, właściciele hybryd musieli przygotować się na największe wydatki (średnio 738 zł), natomiast auta w pełni elektryczne były najtańsze w ubezpieczeniu - średnio 577 zł.
Eksperci wskazują, że wyższe stawki dla hybryd wynikają m.in. z kosztów napraw i dostępności części zamiennych. Z kolei niższe OC dla aut elektrycznych może zachęcać kierowców do wyboru bardziej ekologicznych pojazdów.