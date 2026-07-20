W skrócie Aplikacja mObywatel udostępniła usługę Sprawdź OC, która pozwala w kilka chwil zweryfikować ważność polisy ubezpieczeniowej samochodu, co przydaje się przy kupnie pojazdu.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wprowadził system powiadomień o nowych polisach i szkodach, co pomaga wykryć oszustwa związane z wykorzystaniem twoich danych osobowych.

W razie kolizji autem bez ważnego OC, UFG może dochodzić zwrotu kosztów odszkodowania od właściciela pojazdu oraz kierowcy, który prowadził samochód w momencie zdarzenia.

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Aplikacja mObywatel zyskała niedawno bardzo przydatną funkcję. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, wraz z Ministerstwem Cyfryzacji, uruchomili usługę "Sprawdź OC" - dzięki której w kilka chwil można zweryfikować, czy dany pojazd ma aktualną polisę ubezpieczenia obowiązkowego. Od kilku tygodni Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oferuje też inną ciekawą funkcjonalność - cyfrowe powiadomienia o polisach i szkodach. To sposób na walkę z kradzieżami danych i podwyżkami cen OC, które coraz mocniej dają się we znaki zmotoryzowanym.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wprowadził niedawno dwie cyfrowe funkcjonalności, które mogą uchronić kierowców przez karą za brak OC i znacząco wpłynąć na obniżenie składki za ubezpieczenie obowiązkowe.

Kupujesz samochód? Sięgnij do mObywatela

Od początku lipca w mObywatelu działa już usługa "Sprawdź OC" - która wcześniej dostępna była wyłącznie na stronach UFG. Dzięki niej, w kilka chwil sprawdzić można np. czy sprawca kolizji, pożyczony od znajomego samochód lub auto, które zamierzamy kupić ma aktualną polisę OC. To skuteczny sposób na uniknięcie problemów z tzw. opłatą dodatkową, czyli - kolokwialnie mówiąc - karą za brak ubezpieczenia obowiązkowego posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Usługa jest bardzo przydatna w przypadku kupowania samochodu używanego. Przypominamy, że nabywca ma obowiązek zawrzeć polisę OC najpóźniej w dniu nabycia pojazdu lub może skorzystać z polisy OC poprzedniego właściciela. Często zdarza się jednak, że sprzedający samochód nie pamięta do kiedy, ani w jakim zakładzie ubezpieczeniowym zawarł polisę. Korzystając z mObywatela można teraz szybko zweryfikować dane dotyczące auta w bazach danych ubezpieczycieli i zweryfikować zapewnienia sprzedającego.

Sprawdzenie ważności OC? Dzisiaj coraz prostsze. Mamy dwie drogi – tradycyjną, w portalu UFG.pl – gdzie podajemy numer rejestracyjny albo numer VIN, a od niedawna – w aplikacji mObywatel. Obydwa sposoby szybkie i do wyboru przez tych, którzy chcą sprawdzić OC pojazdu. Czy to kupno, czy wypożyczenie, czy też – oby nie – stłuczka. Ta usługa przydała się już wiele razy

Kierowca też płaci za brak OC. Sprawdź OC, zanim pożyczysz samochód

Przedstawiciele UFG przypominają, że na weryfikacji OC powinno zależeć nam nie tylko w przypadku kupna samochodu używanego czy kolizji. Zgodnie z polskimi przepisami w przypadku szkody pojazdem bez obowiązkowego ubezpieczenia UFG dochodzić może tzw. regresu "solidarnie" - od właściciela i prowadzącego pojazd. Przypomnijmy - regres oznacza, że koszty szkody pokrywa UFG, a następnie zwraca się do właściciela pojazdu lub/i sprawcy o zwrot pieniędzy.

Mówiąc prościej - koszty ewentualnych szkód mogą zostać rozłożone po połowie między właściciela auta, który nie dopełnił obowiązku ubezpieczenia pojazdu, i jego kierowcę w momencie zdarzenia. Każdorazowo warto więc weryfikować czy dany samochód na pewno ma aktualną polisę OC korzystając np. z usług wypożyczalni pojazdów czy pożyczając auto od znajomych.

Twoje OC znacznie podrożało? Sprawdź, czy ktoś nie ukradł twoich danych

Każdy kierowca powinien też wiedzieć o innej z cyfrowych funkcjonalności oferowanych obecnie przez UFG. Logując się na swoje konto na stronach Funduszu (wystarczy PESEL, można logować się aplikacją mObywatel lub np. bankowością elektroniczną), możemy nie tylko zweryfikować historię swoich polis, ale też ustawić powiadomienia dotyczące szkód lub zawieranych na nasze dane umów.

To skuteczna metoda walki z oszustami, którzy coraz częściej zawierają umowy OC na wykradzione z sieci dane. Ofiary takich przestępstw często pozostają nieświadome wykorzystania ich personaliów. Efektem może być np. skokowy wzrost cen zawieranych przez nas polis ze względu na historię ubezpieczeniową. Dzięki powiadomieniom udostępnionym przez Fundusz otrzymamy np. SMS lub e-mail za każdym razem, gdy w bazie UFG pojawi się nowa polisa lub szkoda na nasze dane.

Czy warto sobie ustawić powiadomienia o nowych polisach i szkodach? Oczywiście! Daje nam to więcej czasu na zgłoszenie sprawy na policję czy do prokuratury i zawczasu uniknięcie kłopotów, jeśli ktoś skradł nasze dane. Takie sytuacje zdarzają się, więc tym lepiej widzieć od razu, że coś pojawiło się na nasze imię i nazwisko oraz numer PESEL



