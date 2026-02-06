W skrócie Uber wprowadza opcje Uber Ski oraz Uber Snowmobile z okazji Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Cortina d’Ampezzo.

Usługa Uber Snowmobile to bezpłatna, godzinna przejażdżka skuterem śnieżnym dostępna w każdą sobotę i niedzielę lutego 2026 r.

Podczas igrzysk liczba kierowców Ubera wyniesie 5 tys., a w aplikacji pojawią się nowe strefy odbioru i funkcje nawigacyjne.

Już dziś rozpoczynają się Zimowe Igrzyska Olimpijskie we włoskich Alpach. Szacuje się, że liczba odwiedzających sięgnie nawet 1,5 mln osób, a zapotrzebowanie na transport wzrośnie nawet o 200 proc. szczególnie na trasach łączących lotniska, dworce, hotele oraz obiekty sportowe. Z tego względu na drogach pojawią się nie tylko klasyczne samochody służące do przewozu pasażerów, ale także zupełnie nowe funkcje dostępne w aplikacji.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie to znacznie więcej niż to, co dzieje się na arenach sportowych. Jako Partner Transportowy Igrzysk Mediolan-Cortina 2026 koncentrujemy się na tym, by wspierać odwiedzających w sprawnym i bezpiecznym przemieszczaniu się - niezależnie od tego, czy chodzi o dojazd na stok, wcześniejsze planowanie podróży czy odkrywanie alpejskich krajobrazów dzięki pilotażowej usłudze realizowanej z licencjonowanymi lokalnymi operatorami

Nowe funkcje w aplikacji Uber. Narty i snowboard zabierz ze sobą

Spora część turystów przyjeżdżających oglądać zmagania sportowców zamierza również skorzystać ze stoków narciarskich. Takie osoby będą mogły skorzystać z funkcji Uber Ski oraz Uber Reserve. Pierwsza z nich dedykowana jest podróżnym przewożącym narty lub deskę snowboardową - samochody oraz kierowcy będą odpowiednio przystosowani do takiego transportu. Z kolei Uber Reserve umożliwia rezerwowanie przejazdów z wyprzedzeniem.

Zamawiasz Ubera, przyjeżdża skuter śnieżny. Przejazd jest darmowy

Jednym z największych zaskoczeń jest jednak pojawienie się w aplikacji opcji Uber Snowmobile - to bezpłatna, godzinna przejażdżka skuterem śnieżnym. Projekt powstał we współpracy z lokalnymi ekspertami mobilności górskiej Snowdreamers i umożliwia dotarcie do najbardziej malowniczych zakątków Alp z dala od utartych szlaków.

Każdy przejazd odbywa się z profesjonalnym kierowcą-przewodnikiem i obejmuje pełne wyposażenie ochronne. Dodatkowo pasażerowie otrzymają limitowane zimowe gadżety od Ubera. Każdy skuter śnieżny może przewieźć maksymalnie dwóch pasażerów.

Z opcji Uber Snowmobile będzie można skorzystać bezpłatnie w każdą sobotę i niedzielę przez cały luty 2026 r. Rezerwacje będą dostępne od 4 lutego z poziomu aplikacji Uber na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy". Uber podkreśla, że dostępność usługi jest ograniczona i uzależniona od warunków pogodowych.

5 tys. kierowców Ubera na igrzyskach. Samochody, skutery śnieżne i busy

Uber jest oficjalnym partnerem Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w zakresie transportu. Ze względu na ogromną liczbę odwiedzających okolice Cortiny d'Ampezzo, liczba kierowców Ubera ma sięgnąć 5 tys. Dodatkowo pojawią się dedykowane strefy odbioru i dowozu przy obiektach sportowych, mapowanie ruchu w czasie rzeczywistym oraz wskazówki nawigacyjne w aplikacji. Dzięki tym rozwiązaniom przejazdy na obszarze obejmującym około 22 tys. km2 mają odbywać się sprawnie i bez większych zakłóceń.

