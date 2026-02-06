Uber bez samochodu? We Włoszech za darmo przyjedzie skuter śnieżny
Uber wprowadza dwa nowe rodzaje przewozów w swojej aplikacji, które nie będą jednak dostępne powszechnie. Wielkimi krokami zbliżają się Zimowe Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie we włoskim Cortina d'Ampezzo, w związku z czym klienci będą mogli skorzystać z opcji Uber Ski oraz Uber Snowmobile.
W skrócie
- Uber wprowadza opcje Uber Ski oraz Uber Snowmobile z okazji Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Cortina d’Ampezzo.
- Usługa Uber Snowmobile to bezpłatna, godzinna przejażdżka skuterem śnieżnym dostępna w każdą sobotę i niedzielę lutego 2026 r.
- Podczas igrzysk liczba kierowców Ubera wyniesie 5 tys., a w aplikacji pojawią się nowe strefy odbioru i funkcje nawigacyjne.
Już dziś rozpoczynają się Zimowe Igrzyska Olimpijskie we włoskich Alpach. Szacuje się, że liczba odwiedzających sięgnie nawet 1,5 mln osób, a zapotrzebowanie na transport wzrośnie nawet o 200 proc. szczególnie na trasach łączących lotniska, dworce, hotele oraz obiekty sportowe. Z tego względu na drogach pojawią się nie tylko klasyczne samochody służące do przewozu pasażerów, ale także zupełnie nowe funkcje dostępne w aplikacji.
Zimowe Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie to znacznie więcej niż to, co dzieje się na arenach sportowych. Jako Partner Transportowy Igrzysk Mediolan-Cortina 2026 koncentrujemy się na tym, by wspierać odwiedzających w sprawnym i bezpiecznym przemieszczaniu się - niezależnie od tego, czy chodzi o dojazd na stok, wcześniejsze planowanie podróży czy odkrywanie alpejskich krajobrazów dzięki pilotażowej usłudze realizowanej z licencjonowanymi lokalnymi operatorami
Nowe funkcje w aplikacji Uber. Narty i snowboard zabierz ze sobą
Spora część turystów przyjeżdżających oglądać zmagania sportowców zamierza również skorzystać ze stoków narciarskich. Takie osoby będą mogły skorzystać z funkcji Uber Ski oraz Uber Reserve. Pierwsza z nich dedykowana jest podróżnym przewożącym narty lub deskę snowboardową - samochody oraz kierowcy będą odpowiednio przystosowani do takiego transportu. Z kolei Uber Reserve umożliwia rezerwowanie przejazdów z wyprzedzeniem.
Zamawiasz Ubera, przyjeżdża skuter śnieżny. Przejazd jest darmowy
Jednym z największych zaskoczeń jest jednak pojawienie się w aplikacji opcji Uber Snowmobile - to bezpłatna, godzinna przejażdżka skuterem śnieżnym. Projekt powstał we współpracy z lokalnymi ekspertami mobilności górskiej Snowdreamers i umożliwia dotarcie do najbardziej malowniczych zakątków Alp z dala od utartych szlaków.
Każdy przejazd odbywa się z profesjonalnym kierowcą-przewodnikiem i obejmuje pełne wyposażenie ochronne. Dodatkowo pasażerowie otrzymają limitowane zimowe gadżety od Ubera. Każdy skuter śnieżny może przewieźć maksymalnie dwóch pasażerów.
Z opcji Uber Snowmobile będzie można skorzystać bezpłatnie w każdą sobotę i niedzielę przez cały luty 2026 r. Rezerwacje będą dostępne od 4 lutego z poziomu aplikacji Uber na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy". Uber podkreśla, że dostępność usługi jest ograniczona i uzależniona od warunków pogodowych.
5 tys. kierowców Ubera na igrzyskach. Samochody, skutery śnieżne i busy
Uber jest oficjalnym partnerem Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w zakresie transportu. Ze względu na ogromną liczbę odwiedzających okolice Cortiny d'Ampezzo, liczba kierowców Ubera ma sięgnąć 5 tys. Dodatkowo pojawią się dedykowane strefy odbioru i dowozu przy obiektach sportowych, mapowanie ruchu w czasie rzeczywistym oraz wskazówki nawigacyjne w aplikacji. Dzięki tym rozwiązaniom przejazdy na obszarze obejmującym około 22 tys. km2 mają odbywać się sprawnie i bez większych zakłóceń.