W skrócie Ponad 4,5 tys. policjantów drogówki patroluje polskie drogi podczas tegorocznej majówki, prowadząc wzmożone kontrole zwłaszcza w dniach największego ruchu.

W okresie majówki dochodzi średnio do 51 wypadków dziennie, a motocykliści stanowią 25 proc. ofiar śmiertelnych w tych zdarzeniach.

Policja przypomina, że za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym od 3 marca obowiązuje zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące.

Jak poinformował Interię komisarz Antonii Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, średnio każdego dnia tegorocznej majówki nad bezpieczeństwem czuwać ma ponad 4,5 tys. policjantów drogówki. Tegoroczna akcja policji rozpoczyna się 30 kwietnia, a wzmożonych kontroli spodziewać się można jeszcze 4 maja.

Uwaga kierowcy - w drogówce "wszystkie ręce na pokład"

"Policjanci będą ułatwiać ruch pojazdów, szczególnie na głównych drogach wyjazdowych i dojazdowych do wielu miejscowości i dużych miast" - mówi Rzeczkowski.

Kierowcy powinni się też spodziewać kontroli trzeźwości, korzystania z pasów bezpieczeństwa czy właściwego przewożenia dzieci w pojazdach.

Rzeczkowski dodaje, że policjanci będą "podejmować stanowcze interwencje w związku z nieprawidłowymi zachowaniami kierowców samochodów wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego" - szczególnie w rejonie oznakowanych przejść dla pieszych.

Majówka bezpieczniejsza dzięki policji

Warto dodać, że policyjna mobilizacja w okresie majówki od lat przynosi bardzo pozytywne skutki. Jak informuje Mikołaj Krupiński - rzecznik prasowy Instytutu Transportu Samochodowego - majówkę z reguły zaliczyć można do stosunkowo spokojnego okresu na polskich drogach.

Z danych ITS wynika, że w latach 2019-2025 w dniach od 1 do 3 maja doszło łącznie do 1075 wypadków, w których zginęło 115 osób, a 1279 zostało rannych. Średnio daje to 51 wypadków dziennie, podczas gdy przeciętny dzień weekendowy w tym samym okresie to 55 wypadków.

Różnice widać również w liczbie ofiar. W majówkę ginie średnio 5 osób dziennie, podczas gdy w typowy weekend - 6. Podobnie jest z liczbą rannych: 61 osób dziennie w majówkę wobec 67 w przeciętny weekend. Biorąc pod uwagę skokowy wzrost natężenia ruchu kierowcom i policjantom drogówki należą się więc słowa uznania.

Majówka groźna dla motocyklistów. Policja apeluje o rozwagę

Wśród niechronionych uczestników ruchu drogowego, którzy w czasie majówki narażeni są na szczególne niebezpieczeństwo, nie sposób pominąć motocyklistów.

"Warto w tym miejscu przypomnieć o trwającej do 25 czerwca akcji profilaktycznej promującej właściwe zachowania wobec innych użytkowników drogi pn. "Jednośladem bezpiecznie do celu" - mówi Antonii Rzeczkowski z KGP.

Działania policji nie są przypadkowe. Z danych Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS wynika, że w ujęciu statystycznym motocykliści są uczestnikami 22 proc. wypadków, do jakich dochodzi w Polsce w okresie majówki i stanowią aż 25 proc. ofiar śmiertelnych. Dla porównania piesi to 15 proc. wszystkich ofiar śmiertelnych i około 13 proc. rannych.

Tysiące policjantów wyruszyło na drogi. Posypią się prawa jazdy

Wzmożonych patroli kierowcy mogą się spodziewać nie tylko w rejonie miejscowości turystycznych, ale też na drogach lokalnych.

"Kluczowe jest to, że większość najtragiczniejszych zdarzeń ma miejsce poza obszarem zabudowanym, na drogach jednojezdniowych. To tam kierowcy najczęściej przeceniają swoje możliwości, a prędkość staje się czynnikiem decydującym o skutkach wypadku" - mówi dr Dagmara Jankowska-Karpa z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi od 3 marca bieżącego roku przepisami, policjant ma obowiązek zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące nie tylko za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym, ale również poza nim, właśnie na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej.

