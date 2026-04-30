Tysiące policjantów ruszyło na drogi. Posypią się prawa jazdy

Paweł Rygas

Średnio ponad 4,5 tys. policjantów drogówki patrolować będzie polskie drogi każdego dnia tegorocznej majówki. Wzmożonych kontroli spodziewać się można zwłaszcza dziś i w czasie powrotów, również 4 maja. Policjanci zajmą się m.in. kierowaniem ruchem np. na drogach dojazdowych do popularnych miejscowości turystycznych. Zapowiadają jednak, że nie będzie żadnej tolerancji dla nieodpowiedzialnych zachowań drogowych, zwłaszcza wobec niechronionych uczestników ruchu.

Policjanci w żółtych kamizelkach zatrzymują samochody na szerokiej drodze obok oznakowanego radiowozu.
  • Ponad 4,5 tys. policjantów drogówki patroluje polskie drogi podczas tegorocznej majówki, prowadząc wzmożone kontrole zwłaszcza w dniach największego ruchu.
  • W okresie majówki dochodzi średnio do 51 wypadków dziennie, a motocykliści stanowią 25 proc. ofiar śmiertelnych w tych zdarzeniach.
  • Policja przypomina, że za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym od 3 marca obowiązuje zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące.
Jak poinformował Interię komisarz Antonii Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, średnio każdego dnia tegorocznej majówki nad bezpieczeństwem czuwać ma ponad 4,5 tys. policjantów drogówki. Tegoroczna akcja policji rozpoczyna się 30 kwietnia, a wzmożonych kontroli spodziewać się można jeszcze 4 maja.

Uwaga kierowcy - w drogówce "wszystkie ręce na pokład"

"Policjanci będą ułatwiać ruch pojazdów, szczególnie na głównych drogach wyjazdowych i dojazdowych do wielu miejscowości i dużych miast" - mówi Rzeczkowski.

Kierowcy powinni się też spodziewać kontroli trzeźwości, korzystania z pasów bezpieczeństwa czy właściwego przewożenia dzieci w pojazdach.

Rzeczkowski dodaje, że policjanci będą "podejmować stanowcze interwencje w związku z nieprawidłowymi zachowaniami kierowców samochodów wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego" - szczególnie w rejonie oznakowanych przejść dla pieszych.

Majówka bezpieczniejsza dzięki policji

Warto dodać, że policyjna mobilizacja w okresie majówki od lat przynosi bardzo pozytywne skutki. Jak informuje Mikołaj Krupiński - rzecznik prasowy Instytutu Transportu Samochodowego - majówkę z reguły zaliczyć można do stosunkowo spokojnego okresu na polskich drogach.

Z danych ITS wynika, że w latach 2019-2025 w dniach od 1 do 3 maja doszło łącznie do 1075 wypadków, w których zginęło 115 osób, a 1279 zostało rannych. Średnio daje to 51 wypadków dziennie, podczas gdy przeciętny dzień weekendowy w tym samym okresie to 55 wypadków.

Różnice widać również w liczbie ofiar. W majówkę ginie średnio 5 osób dziennie, podczas gdy w typowy weekend - 6. Podobnie jest z liczbą rannych: 61 osób dziennie w majówkę wobec 67 w przeciętny weekend. Biorąc pod uwagę skokowy wzrost natężenia ruchu kierowcom i policjantom drogówki należą się więc słowa uznania.

Majówka groźna dla motocyklistów. Policja apeluje o rozwagę

Wśród niechronionych uczestników ruchu drogowego, którzy w czasie majówki narażeni są na szczególne niebezpieczeństwo, nie sposób pominąć motocyklistów.

"Warto w tym miejscu przypomnieć o trwającej do 25 czerwca akcji profilaktycznej promującej właściwe zachowania wobec innych użytkowników drogi pn. "Jednośladem bezpiecznie do celu" - mówi Antonii Rzeczkowski z KGP.

Działania policji nie są przypadkowe. Z danych Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS wynika, że w ujęciu statystycznym motocykliści są uczestnikami 22 proc. wypadków, do jakich dochodzi w Polsce w okresie majówki i stanowią aż 25 proc. ofiar śmiertelnych. Dla porównania piesi to 15 proc. wszystkich ofiar śmiertelnych i około 13 proc. rannych.

Wzmożonych patroli kierowcy mogą się spodziewać nie tylko w rejonie miejscowości turystycznych, ale też na drogach lokalnych.

"Kluczowe jest to, że większość najtragiczniejszych zdarzeń ma miejsce poza obszarem zabudowanym, na drogach jednojezdniowych. To tam kierowcy najczęściej przeceniają swoje możliwości, a prędkość staje się czynnikiem decydującym o skutkach wypadku" - mówi dr Dagmara Jankowska-Karpa z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi od 3 marca bieżącego roku przepisami, policjant ma obowiązek zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące nie tylko za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym, ale również poza nim, właśnie na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej.

Volkswagen ID. Polo na żywo. W końcu elektryk, który nie wygląda jak elektrykINTERIA.PL

