Trzy lata i dość. Polacy nie chcą długo jeździć tym samym samochodem

Spis treści: Starsi kierowcy nie chcą często zmieniać samochodu Wysokie ceny samochodów skutecznie odstraszają kierowców Młodzi kierowcy najmocniej odczuwają brak pieniędzy Co mogłoby przekonać Polaków do wcześniejszej zmiany auta? Samochód przestaje mieć znaczenie prestiżowe

Zmiana samochodu co kilka lat wciąż pozostaje dla wielu kierowców bardziej marzeniem niż realnym planem. Z najnowszego badania Santander Consumer Multirent wynika, że gdyby pieniądze nie miały znaczenia, najwięcej Polaków wymieniałoby auto co 3-4 lata. Jednocześnie niemal połowa badanych przyznaje wprost, że przed zakupem kolejnego samochodu powstrzymują ich przede wszystkim wysokie koszty.

9 proc. respondentów deklaruje, że przy braku ograniczeń finansowych zmieniałoby samochód częściej niż co dwa lata. Największa grupa, czyli 30 proc. ankietowanych, wskazała okres 3-4 lat. Co piąty kierowca decydowałby się na zakup nowego auta co 5-6 lat, a 13 proc. jeździłoby swoim samochodem aż do całkowitego zużycia.

Starsi kierowcy nie chcą często zmieniać samochodu

Wyniki badania pokazują też wyraźne różnice między kierowcami z różnym doświadczeniem za kierownicą. Największą chęć częstej wymiany samochodu deklarują osoby posiadające prawo jazdy od 6 do 15 lat. W tej grupie aż 14 proc. badanych chciałoby zmieniać auto co 1-2 lata.

Młodsi kierowcy częściej wybieraliby cykl wymiany wynoszący od 3 do 6 lat. Zupełnie inaczej wygląda to wśród najbardziej doświadczonych użytkowników dróg. Kierowcy z ponad 30-letnim stażem najczęściej deklarowali, że nowy samochód kupowaliby rzadziej niż co osiem lat.

Wysokie ceny samochodów skutecznie odstraszają kierowców

Najważniejszym powodem, który powstrzymuje Polaków przed częstszą zmianą auta, pozostają koszty zakupu lub finansowania. Takiej odpowiedzi udzieliło 47 proc. badanych.

Drugim najczęściej wskazywanym powodem był po prostu brak potrzeby zmiany pojazdu. Na taki argument wskazało 44 proc. respondentów. Wielu kierowców uważa więc, że obecny rytm wymiany samochodu jest dla nich wystarczający. Z kolei 32 proc. ankietowanych przyznaje, że są zwyczajnie przywiązani do swojego auta.

Nie brakuje też obaw związanych z zakupem kolejnego samochodu. Co czwarty badany obawia się, że nowe auto może okazać się awaryjne albo posiadać ukryte wady. Dla części kierowców problemem jest również niepewność związana z przyszłymi przepisami. Co ósmy respondent wskazał na obawy dotyczące regulacji związanych m.in. ze strefami czystego transportu czy normami emisji spalin.

Niektórzy nie chcą też przechodzić przez cały proces sprzedaży starego auta i zakupu kolejnego. Co dziesiąty badany przyznał, że zniechęcają go formalności związane ze zmianą samochodu.

Młodzi kierowcy najmocniej odczuwają brak pieniędzy

Największy wpływ ograniczeń finansowych widać wśród najmłodszych kierowców. W grupie osób posiadających prawo jazdy krócej niż rok aż 65 proc. wskazało koszty jako główną przeszkodę w zmianie auta. Co więcej, właśnie ci kierowcy najczęściej twierdzą, że trudno znaleźć samochód spełniający ich oczekiwania. Taką odpowiedź wskazało 35 proc. badanych z najkrótszym stażem.

Zupełnie inne podejście mają najbardziej doświadczeni kierowcy. Osoby jeżdżące ponad 30 lat najczęściej deklarują przywiązanie do obecnego auta i brak potrzeby wymiany. W tej grupie aż 52 proc. respondentów uważa, że nie potrzebuje nowego samochodu, a 38 proc. przyznaje, że po prostu lubi swój obecny pojazd.

Kierowcy z prawem jazdy od 16 do 30 lat częściej obawiają się natomiast problemów technicznych w kolejnym aucie. W tej grupie 28 proc. ankietowanych wskazało ryzyko awarii jako czynnik zniechęcający do zmiany samochodu.

Co mogłoby przekonać Polaków do wcześniejszej zmiany auta?

Największą motywacją do wcześniejszego zakupu nowego samochodu byłyby niższe koszty eksploatacji. Taki argument wskazało 49 proc. respondentów. Co ciekawe, częściej mówiły o tym kobiety niż mężczyźni - odpowiednio 55 proc. i 44 proc.

Duże znaczenie mają też atrakcyjne promocje i ceny. 38 proc. ankietowanych przyznało, że wyjątkowo korzystna oferta mogłaby przyspieszyć decyzję o zmianie auta.

Istotne pozostają również kwestie komfortu i bezpieczeństwa. Dla 37 proc. badanych ważniejszy byłby wyższy komfort jazdy oraz lepsze wyposażenie, a 36 proc. zwraca uwagę przede wszystkim na bezpieczeństwo.

Część kierowców bierze pod uwagę także zmieniające się potrzeby życiowe. 23 proc. respondentów deklaruje, że rozważyłoby wymianę samochodu, gdyby nowy model lepiej pasował do ich aktualnego stylu życia. Dla 20 proc. znaczenie mają nowoczesne technologie i multimedia, a 19 proc. wskazuje bardziej ekologiczny napęd.

Samochód przestaje mieć znaczenie prestiżowe

Znacznie mniejsze znaczenie mają kwestie wizerunkowe. Prestiż marki lub modelu jest istotny dla 16 proc. badanych, a atrakcyjny wygląd auta dla 15 proc.

Badanie pokazuje również różnice między mieszkańcami różnych miejscowości. Na wsiach oraz w miastach do 50 tys. mieszkańców najważniejsze są niższe koszty eksploatacji samochodu. W większych miastach częściej liczą się promocje i atrakcyjne oferty cenowe.

Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Santander Consumer Multirent w dniach 9-16 lutego 2026 roku na grupie tysiąca dorosłych Polaków posiadających prawo jazdy.

