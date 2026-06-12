Trzęsienie ziemi na stacjach od soboty. Od 13 czerwca takie będą ceny paliw

Spis treści: Maksymalne ceny paliw od soboty do poniedziałku Benzyna 95, benzyna 98 i diesel. Jak zmieniły się ceny? Kara do 1 mln zł za sprzedaż paliwa powyżej limitu Jak ustalane są maksymalne ceny paliw?

Ceny paliw na stacjach od soboty będą wyższe. Z najnowszego obwieszczenia Ministra Energii wynika, że od soboty do poniedziałku włącznie kierowcy zapłacą maksymalnie 6,04 zł za litr benzyny 95, 6,58 zł za litr benzyny 98 oraz 6,40 zł za litr oleju napędowego.

To oznacza podwyżkę wszystkich maksymalnych stawek w porównaniu z piątkiem. Jeszcze dziś benzyna 95 może kosztować najwyżej 5,98 zł za litr, benzyna 98 - 6,55 zł, a olej napędowy - 6,37 zł.

W przypadku benzyny 95 limit rośnie o 6 groszy na litrze. Benzyna 98 będzie droższa maksymalnie o 3 grosze, a diesel o 3 grosze na litrze.

Maksymalne ceny paliw od soboty do poniedziałku

Nowe stawki będą obowiązywać przez trzy dni, od soboty do poniedziałku włącznie. Taki termin wynika z zasad publikowania obwieszczeń przez resort energii. Ceny maksymalne są ogłaszane w dni robocze i zaczynają obowiązywać od następnego dnia po publikacji w Monitorze Polskim.

Jeżeli obwieszczenie zostaje wydane przed weekendem albo świętem, wyznaczone limity obowiązują do najbliższego dnia roboczego włącznie. Dlatego piątkowy komunikat obejmuje sobotę, niedzielę i poniedziałek.

Kolejne obwieszczenie Ministra Energii ma zostać opublikowane w poniedziałek. Określi ono maksymalne ceny paliw na wtorek. Warunkiem jest utrzymanie programu CPN, który obecnie obowiązuje do 15 czerwca, a rząd jeszcze nie ogłosił, czy go przedłuży.

Benzyna 95, benzyna 98 i diesel. Jak zmieniły się ceny?

Dla porównania 31 marca, czyli pierwszego dnia obowiązywania cen maksymalnych, benzyna 95 mogła kosztować najwyżej 6,16 zł za litr, benzyna 98 - 6,76 zł, a olej napędowy - 7,60 zł. Największa różnica widoczna jest więc przy dieslu, którego obecny limit pozostaje znacznie niższy niż na początku działania mechanizmu.

Kara do 1 mln zł za sprzedaż paliwa powyżej limitu

Stacje paliw nie mogą sprzedawać benzyny ani oleju napędowego powyżej cen określonych w obwieszczeniu. Za złamanie tych przepisów grozi kara do 1 mln zł.

Kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. Oznacza to, że publikowane przez resort energii limity nie są jedynie informacją dla kierowców, ale obowiązującym ograniczeniem dla sprzedawców paliw.

Jak ustalane są maksymalne ceny paliw?

Cena maksymalna wyliczana jest według określonej formuły. Uwzględnia ona średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, a także akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową oraz podatek VAT.

Marża sprzedażowa w tej formule wynosi 0,30 zł za litr. To jeden ze składników, które razem tworzą końcowy limit ceny widoczny na stacjach.

Do 15 czerwca obowiązuje również obniżony VAT na paliwa. Stawka została zmniejszona z 23 do 8 proc. Równolegle obniżono akcyzę: o 29 groszy za litr benzyny oraz o 28 groszy za litr oleju napędowego.

Resort wskazuje, że akcyza została sprowadzona do najniższego poziomu dopuszczonego przez przepisy Unii Europejskiej. Obniżone podatki mają wpływ na obecny poziom cen maksymalnych, choć najnowsze obwieszczenie przynosi kierowcom niewielkie podwyżki.





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