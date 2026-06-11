Informację o podpisaniu umowy sprzedaży przekazał fundusz Enterprise Investors. Chodzi o spółkę Anwim, właściciela sieci stacji paliw Moya i jednego z największych niezależnych dystrybutorów paliw w Polsce. Fundusz Polish Enterprise Fund VIII, zarządzany przez Enterprise Investors, sprzeda 100 proc. akcji Anwimu.

Nowymi właścicielami zostanie konsorcjum tworzone przez fundusze Stonepeak oraz Energy Equation Partners (EEP). Strony nie ujawniły wartości transakcji. Zanim przejęcie zostanie sfinalizowane, konieczne będzie uzyskanie wymaganych zgód regulacyjnych.

Moya ma nowego właściciela. Jak zmieniła się sieć stacji paliw?

Enterprise Investors zainwestował w Anwim w 2018 roku, wówczas sieć stacji Moya liczyła około 180 punktów. Od tamtej pory sytuacja mocno się zmieniła, na koniec marca 2026 roku pod szyldem Moya działało już 540 stacji własnych i franczyzowych, co oznacza, że w ciągu ośmiu lat liczba stacji wzrosła trzykrotnie, dzięki czemu Moya stała się trzecią największą siecią stacji paliw w Polsce.

Anwim nie jest jednak tylko właścicielem stacji. Firma jest również obecna w imporcie i eksporcie paliw i prowadzi sprzedaż hurtową.

Moya to trzecia największa sieć paliw w Polsce materiały prasowe

Co oznacza przejęcie dla kierowców tankujących na stacjach Moya?

Na razie nie poinformowano o żadnych zmianach dotyczących funkcjonowania sieci. Komunikat dotyczący transakcji koncentruje się na zmianie właścicielskiej i dalszym rozwoju spółki.

Jest jednak bardzo mało prawdopodobne, by kierowców czekały jakiekolwiek zmiany. Najprawdopodobniej stacje Moya będą działały w ten sam sposób, co dotychczas.





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