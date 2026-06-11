Spis treści: Mitusbishi L200 to propozycja dla fanów offroadu Skoda Superb z dieslem, automatem i napędem 4x4 TPN sprzedaje Lamborghini o mocy 60 KM

W internecie pojawiło się ogłosznie pt. "Sprzedaż majątku ruchomego w drodze licytacji ustnej dotyczący sprzedaży pojazdów służbowych będących własnością Tatrzańskiego Parku Narodowego". Pod tą skomplikowaną nazwą kryją się po prostu pojazdy, TPN na licytację wystawia trzy i każdy całkowicie inny.

Mitusbishi L200 to propozycja dla fanów offroadu

Ciekawą propozycją jest pickup Mitsubishi L200. Samochód został wyprodukowany w 2009 roku i ma przejechane niespełna 168 tys. km. Pod maską tego samochodu pracuje silnik Diesla, który z pojemności 2,4 l generuje 136 KM. L200 posiada oczywiście napęd na wszystkie koła. Auto wyposażono w manualną skrzynię biegów i zabudowę przestrzeni bagażowej.

Turyści odwiedzający Tatry taki samochód mogli często spotkać w miejscach, gdzie wjazd samochodem jest zabroniony, a więc nad Morskiem Okiem czy w dolinach - Kościeliskiej lub Chochołowskiej.

Samochód wystawiono na aukcję z ceną wywoławczą 33 400 zł.

Mitsubishi L200 materiały prasowe

Skoda Superb z dieslem, automatem i napędem 4x4

Pojazdem o bardziej konwencjonalnym przeznaczeniu, który również będzie można kupić na licytacji, jest Skoda Superb w wersji Ambition z nadwoziem kombi.

Samochód wyprodukowano w 2017 roku, a jego przebieg przekracza 243 tys. km. Źródłem mocy jest silnik 2.0 TDI o mocy 190 KM, który współpracuje z przekładnią dwusprzęgłową DSG i za jej pośrednictwem napędza wszystkie koła.

Cena wywoławcza Skody to 49 100 zł.

Skoda Superb materiały prasowe

TPN sprzedaje Lamborghini o mocy 60 KM

Do specyficznej grupy odbiorców jest natomiast skierowane Lamborghini, które również chce sprzedać TPN. Nie chodzi jednak o superportowy bolid, ale napędzany trzylitrowym silnikiem Diesla o mocy 60 KM ciągnik rolniczy F-Plus 2.7T. Wyprodukowano go w 2004 roku, jest więc dość wiekowym pojazdem, ale jego zużycie jest małe, przepracował bowiem tylko 5123 motogodzin. Jak na 22-letnią maszynę to niewiele.

Cena wywoławcza ciągnika Lamborghini to 18 800 zł.

Ciągnik Lamborghini materiały prasowe

Wszystkie sprzedawane pojazdy będzie można obejrzeć osobiście w dniu licytacji, między 8:00 a 9:30 na parkingu znajdującym się na terenie Dyrekcji TPN przy ulicy Chałubińskiego 39 (garaże TPN).

Licytacja jest ustna i odbędzie się 18 czerwca 2026 roku w siedzibie Tatrzańskiego Parku Narodowego, przy ulicy Kuźnice 1 o godzinie: 10:00.

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