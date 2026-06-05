Spis treści: Jak zmieniła się Toyota Yaris Cross? Pod maską bez zmian - dostępne są dwie hybrydy Yaris Cross ma pięć wersji wyposażenia. Ceny od 110 900 zł

Yaris Cross to bestseller Toyoty, w zeszłym roku w Europie sprzedano ponad 200 tys. egzemplarzy tego modelu. Samochód jednak się starzeje (debiutował w 2021 roku), wobec czego Japończycy zdecydowali się na przeprowadzenie modernizacji.

Jak zmieniła się Toyota Yaris Cross?

Największe zmiany dostrzeżemy z przodu. Atrapa chłodnicy w kolorze nadwozia ma teraz strukturę plastra miodu. Przeprojektowano także reflektory, nowy kształt mają światła do jazdy dziennej.

Pojawiły się także nowe wzory aluminiowych felg, wzbogacono także paletę lakierów.

Toyota Yaris Cross po liftingu materiały prasowe

Pod maską bez zmian - dostępne są dwie hybrydy

Pod maską Toyoty Yaris Cross wciąż pracuje hybrydowy układ 1.5 Hybrid dostępny w wariancie 116 KM (w wersjach Active i Comfort) oraz 130 KM (z napędem na przód i napędem na wszystkie koła AWD-i). Wersja GR Sport dostępna będzie tylko ze 130-konnym wariantem wprawiającym w ruch przednią oś.

Warto przypomnieć, że kluczowe komponenty napędu - w tym przekładnie oraz silniki elektryczne - powstają w polskich zakładach Toyoty w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach.

Yaris Cross ma pięć wersji wyposażenia. Ceny od 110 900 zł

Zmodernizowana Toyota Yaris Cross ma aż pięć wersji wyposażenia - Active, Comfort, Style, Executive i GR Sport. Samochód można już zamawiać w polskich salonach marki, a jego ceny zaczynają się od 110 900 zł.

Toyota Yaris Cross materiały prasowe

Na tyle wyceniono samochód w wersji Active. Cena nie uległa więc zmianie, ale producent podkreśla bogatsze wyposażenie. Yaris Cross ma teraz światła główne w technologii LED, elektrycznie składane lusterka zewnętrzne, kamerę cofania, klimatyzację, 9-calowy ekran systemu multimedialnego Toyota Touch 3 z bezprzewodowym Android Auto i Apple CarPlay oraz pakiet systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy, w tym układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia PCS z funkcją wykrywania pieszych, rowerzystów i motocyklistów.

Toyota Yaris Cross w wersji Comfort z napędem o mocy 116 KM kosztuje od 116 900 zł, a z mocą 130 KM - od 118 900 zł. Dopłata do napędu AWD-i to 10 tys. zł. W wersji Comfort samochód zyskuje automatyczną klimatyzację i podgrzewane fotele przednie z funkcją elektrycznej regulacji podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy. Auta z napędem AWD-i mają dodatkowo selektor trybów jazdy w terenie (Normal, Snow, Trail) i system wspomagający zjazd ze wzniesienia (DAC).

Toyota Yaris Cross materiały prasowe

Toyota Yaris Cross w wersji Style dostępna jest z układem napędowym o mocy 130 KM z napędem na przednie koła (od 130 900 zł) lub z napędem AWD-i (od 140 900 zł). Ta odmiana ma w standardzie 17-calowe felgi aluminiowe, oświetlenie ambientowe wnętrza, bezprzewodową ładowarkę do smartfonów oraz system multimedialny Toyota Smart Connect z 10,5-calowym wyświetlaczem. Nowością w tej wersji są fotele z profilowanym podparciem bocznym z platynowymi akcentami i trójkolorowymi przeszyciami, a także podgrzewane wycieraczki przedniej szyby i podgrzewana kierownica.

Wersja Executive to jedna z najlepiej wyposażonych odmian nowej Toyoty Yaris Cross, która jest dostępna z układem 1.5 o mocy 130 KM i napędem na przód (od 138 900 zł) lub napędem AWD-i (od 148 900 zł). W standardzie ma elektrycznie unoszone drzwi bagażnika, skórzano-materiałową tapicerkę z kontrastowymi akcentami na oparciach i boczkach foteli, system monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM) i 18-calowe felgi aluminiowe.

Toyota Yaris Cross materiały prasowe

Topowa Toyota Yaris Cross GR Sport jest dostępna wyłącznie ze 130-konnym napędem na przednie koła w cenie od 147 900 zł. Samochód posiada przedni zderzak w stylistyce GR Sport z bocznymi elementami aerodynamicznymi, 18-calowe felgi aluminiowe oraz przeprojektowane zawieszenie.

Wnętrze wyróżniają sportowe fotele wykończone szarym materiałem z czerwonymi przeszyciami i logotypem GR na zagłówkach i kierownicy. Wyposażenie obejmuje m.in. oświetlenie ambientowe, bezprzewodową ładowarkę do smartfonów, system monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM) oraz elektrycznie unoszone drzwi bagażnika.

Luce - czy to w ogóle jest jeszcze Ferrari? Pierwszy elektryk marki na żywo INTERIA.PL