W skrócie Toyota ogłosiła promocje na model Hilux, oferując rabaty do 26 tys. zł netto na wersje Active, Executive i Invincible.

Obniżone ceny obejmują dodatkowe wyposażenie, takie jak hak holowniczy i pakiet Protection, a pakiet Sport jest dostępny dla wybranych wersji w cenie 19 tys. zł netto.

Wszystkie wersje Hiluxa posiadają 2,8-litrowy silnik wysokoprężny 204 KM z napędem mild hybrid i oferują ładowność do 1000 kg oraz możliwość holowania przyczep do 3500 kg.

Toyota Hilux to legendarny pick-up japońskiego producenta, który na rynku obecny jest od ponad pół wieku. Jego produkcja rozpoczęła się w 1968 r. i bardzo szybko zdobył popularność dzięki wysokim właściwościom użytkowym, trwałości i niezawodności. Co ciekawe, dopiero piąta generacja Hiluxa trafiła na europejski rynek, a obecnie w salonach dostępna jest dziewiąta odsłona tego modelu. Toyota przygotowała wyprzedaż, dzięki której Hiluxa można kupić w cenie nawet o 26 tys. zł niższej.

Ile kosztuje Toyota Hilux po rabatach?

Cennik wyprzedażowy otwiera Hilux w wersji Active, której ceny zaczynają się od 161 392 zł netto. W standardzie auto oferuje m.in. 17-calowe felgi aluminiowe, dwustrefową klimatyzację automatyczną, 8-calowy system multimedialny Toyota Smart Connect z obsługą Apple CarPlay i Android Auto, podgrzewane przednie fotele oraz inteligentny kluczyk. Miesięczna rata w leasingu KINTO One dla firm wynosi od 1617 zł netto przy umowie na 36 miesięcy, wpłacie własnej w wysokości 10 proc. oraz limicie przebiegu wynoszącym 60 tys. km.

Toyota materiały prasowe

Wyżej pozycjonowana odmiana Executive została wyceniona od 173 712 zł netto. W tej wersji dochodzą 18-calowe felgi aluminiowe, podgrzewane tylne siedzenia, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, system kamer 360 stopni oraz fabryczna nawigacja z aktualizacją map przez trzy lata. W leasingu KINTO One dla firm rata miesięczna wynosi od 1834 zł netto.

Najdroższa w ofercie jest wersja Invincible, której ceny startują od 190 432 zł netto. To właśnie ta odmiana objęta jest największym rabatem sięgającym 25 968 zł netto względem ceny katalogowej. Na pokładzie znajdują się m.in. skórzana tapicerka, system audio JBL z 9 głośnikami, elektrycznie regulowany fotel kierowcy oraz dodatkowe elementy wykończenia nadwozia. Miesięczna rata dla firm wynosi od 2006 zł netto.

Toyota Hilux w wersji Invincible. Toyota materiały prasowe

Dodatkowe wyposażenie w cenie. Pakiet Sport za 19 tys. zł netto

W ramach wyprzedaży klienci otrzymują także dodatkowe elementy wyposażenia bez dopłaty. Każda z wersji objęta promocją posiada hak holowniczy o wartości 3 tys. zł oraz pakiet Protection obejmujący wykładzinę przestrzeni ładunkowej i teleskop klapy, który wyceniony jest na 4,3 tys. zł netto.

Dla wersji Active i Executive dostępny jest również opcjonalny pakiet Sport w obniżonej cenie 19 000 zł netto. W jego skład wchodzi spojler, elektryczna roleta przestrzeni ładunkowej, boczne stopnie, poszerzenia nadkoli oraz czerwone osłony silnika i tylnego dyferencjału.

Toyota Hilux z napędem mild hybrid. 204 KM i duże możliwości

Niezależnie od wersji - Active, Executive czy Invincible - Toyota Hilux dostępna jest z tym samym układem napędowym. To 2,8-litrowy silnik wysokoprężny o mocy 204 KM wspierany przez układ mild hybrid 48V, który współpracuje z 6-biegową automatyczną skrzynią biegów.

Wśród zalet tego pick-upa nie sposób pominąć napędu 4x4, ładowności do 1000 kg, możliwości holowania przyczepy o masie do 3500 kg oraz zdolności brodzenia w wodzie do 700 mm. To model, który sprawdza się zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i w pracy. Dzięki możliwości doposażenia w różnego rodzaju zabudowy i akcesoria Hilux wykorzystywany jest m.in. w policji, wojsku, straży miejskiej, pogotowiu energetycznym czy ratownictwie wodnym i górskim.

