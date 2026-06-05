Kupując samochód rzadko zadajemy sobie pytanie, gdzie wyprodukowano jego kluczowe elementy. Zwykle skupiamy uwagę na cenie, osiągach, wyglądzie nadwozia czy zużyciu paliwa. Niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, ale Polska zajmuje istotną pozycję w produkcji podzespołów dla napędów hybrydowych.

Toyota postawiła na Polskę. Tylko Japonia jest ważniejsza

Od 2002 roku funkcjonują na Dolnym Śląsku dwie fabryki Toyoty. Jedna w Wałbrzychu, druga w podwrocławskim Jelczu-Laskowicach. Wchodzą one w skład Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP), głównego europejskiego centrum produkcji napędów hybrydowych.

Warto podkreślić, że jest to pierwszy i jak dotąd jedyny ośrodek, w którym Toyota wytwarza napędy hybrydowe poza Azją. Polska ustępuje w tej kwestii wyłącznie Japonii, co jest dużym wyróżnieniem.

Dolnośląskie zakłady mają co robić, bowiem w tej chwili 76 proc. sprzedawanych Toyot w Europie Zachodniej to auta z napędem hybrydowym. Komponenty do nich w dużej mierze powstają na Dolnym Śląsku. Fabryka dysponuje sześcioma liniami przeznaczonymi wyłącznie do podzespołów hybrydowych.

Codziennie na Dolnym Śląsku produkuje się ponad 4000 podzespołów hybrydowych. Roczne zdolności fabryki to 1,4 mln jednostek. Jacek Zych materiały prasowe

Toyota produkuje w Polsce 4000 podzespołów dziennie

Skalę najłatwiej pokazać liczbami. Codziennie z linii schodzi ponad 4000 podzespołów hybrydowych. Roczne zdolności produkcyjne to prawie 1,4 mln jednostek napędowych, a tylko w 2025 roku zakłady wytworzyły blisko 1,1 mln elementów. Od momentu rozpoczęcia produkcji w 2002 roku, w Polsce powstało już około 18 mln podzespołów.

Przez ten czas Japończycy zainwestowali w polskie fabryki około 7 mld zł. To jeden z największych projektów przemysłowych realizowanych w Polsce przez globalnego producenta motoryzacyjnego.

Co więcej, TMMP znajduje się w pierwszej setce największych firm w Polsce pod względem przychodu. W Toyota Manufacturing Poland pracuje około 2900 osób. To czyni firmę jednym z największych pracodawców na Dolnym Śląsku i jednym z istotniejszych przedsiębiorstw w kraju.

Ciekawostką jest fakt, że na nowych liniach produkcyjnych kobiety stanowią około połowy załogi. To zrywa ze stereotypem fabryki jako miejsca opartego wyłącznie na sile fizycznej. Teraz liczy się precyzja, wiedza i praca z zaawansowanymi procesami.

Japończycy wprowadzili w fabrykach na Dolnym Śląsku system rotacyjny Any Members Any Process. Pracownicy wykonują różne zadania w obrębie produkcji. Dzięki temu uczą się elastyczności i nieustannie podnoszą kwalifikacje.

Co produkują fabryki Toyoty na Dolnym Śląsku?

Polskie zakłady to nie montownia gotowych aut, lecz wytwórnia ich najważniejszych mechanicznych elementów. Powstają tu silniki hybrydowe 1.5 i 2.0 w architekturze TNGA (Toyota New Global Architecture), a także elektryczne przekładnie hybrydowe piątej generacji wraz ze współpracującymi z nimi silnikami elektrycznymi.

Do tego dochodzą jednostki benzynowe 1.0 i 1.5 TNGA oraz sześciobiegowe skrzynie manualne. Napędy hybrydowe są jednak rdzeniem produkcji i ich udział systematycznie rośnie.

Te podzespoły trafiają później do modeli, które Polacy znają z codziennych ulic: Aygo X, Yarisa, Yarisa Cross, Corolli czy Toyoty C-HR. Kupując hybrydową Toyotę w salonie istnieje duża szansa, że jej przekładnia albo silnik powstały kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Czechami.

Tylko w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2026 roku Polacy kupili blisko 26 000 samochodów Toyota, których napędy powstały w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach. Natomiast po naszych drogach jeździ dziś ponad 450 tys. hybryd japońskiej marki.

Toyota przenosi produkcję hybryd do Europy

Mało kto wie, że w Polsce Toyota nie tylko produkuje, ale i testuje. Od 2020 roku w ramach TMMP działa Dział Testów i Oceny Napędów Hybrydowych. Jego zadaniem jest skracanie czasu sprawdzania komponentów oraz wspieranie przenoszenia produkcji części hybrydowych z Azji do Europy. Efekty są już zauważalne. W nowych przekładniach udział części z Europy sięga już 78 proc.

Toyota prowadzi 22 ośrodki badawczo-rozwojowe, zgłasza rocznie około 15 tys. patentów i produkuje w 72 zakładach na całym świecie. Tylko w samej Europie ma osiem fabryk, a jak wynika z powyższych danych, polskie zakłady odgrywają kluczową rolę w całym procesie.

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