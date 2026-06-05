Toyota stawia na Polskę. Produkujemy 4000 kluczowych elementów dziennie
Polska nie ma jeszcze własnego narodowego samochodu, ale w kwestii produkcji samochodów mamy inne powody do dumy. W naszym kraju powstaje codziennie ponad 4000 podzespołów do napędów hybrydowych, które trafiają do samochodów w całej Europie. Zakłady Toyota Motor Manufacturing Poland na Dolnym Śląsku to jedyne takie obiekty japońskiego koncernu poza Azją i jeden z największych pracodawców w regionie.
Kupując samochód rzadko zadajemy sobie pytanie, gdzie wyprodukowano jego kluczowe elementy. Zwykle skupiamy uwagę na cenie, osiągach, wyglądzie nadwozia czy zużyciu paliwa. Niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, ale Polska zajmuje istotną pozycję w produkcji podzespołów dla napędów hybrydowych.
Toyota postawiła na Polskę. Tylko Japonia jest ważniejsza
Od 2002 roku funkcjonują na Dolnym Śląsku dwie fabryki Toyoty. Jedna w Wałbrzychu, druga w podwrocławskim Jelczu-Laskowicach. Wchodzą one w skład Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP), głównego europejskiego centrum produkcji napędów hybrydowych.
Warto podkreślić, że jest to pierwszy i jak dotąd jedyny ośrodek, w którym Toyota wytwarza napędy hybrydowe poza Azją. Polska ustępuje w tej kwestii wyłącznie Japonii, co jest dużym wyróżnieniem.
Dolnośląskie zakłady mają co robić, bowiem w tej chwili 76 proc. sprzedawanych Toyot w Europie Zachodniej to auta z napędem hybrydowym. Komponenty do nich w dużej mierze powstają na Dolnym Śląsku. Fabryka dysponuje sześcioma liniami przeznaczonymi wyłącznie do podzespołów hybrydowych.
Toyota produkuje w Polsce 4000 podzespołów dziennie
Skalę najłatwiej pokazać liczbami. Codziennie z linii schodzi ponad 4000 podzespołów hybrydowych. Roczne zdolności produkcyjne to prawie 1,4 mln jednostek napędowych, a tylko w 2025 roku zakłady wytworzyły blisko 1,1 mln elementów. Od momentu rozpoczęcia produkcji w 2002 roku, w Polsce powstało już około 18 mln podzespołów.
Przez ten czas Japończycy zainwestowali w polskie fabryki około 7 mld zł. To jeden z największych projektów przemysłowych realizowanych w Polsce przez globalnego producenta motoryzacyjnego.
Co więcej, TMMP znajduje się w pierwszej setce największych firm w Polsce pod względem przychodu. W Toyota Manufacturing Poland pracuje około 2900 osób. To czyni firmę jednym z największych pracodawców na Dolnym Śląsku i jednym z istotniejszych przedsiębiorstw w kraju.
Ciekawostką jest fakt, że na nowych liniach produkcyjnych kobiety stanowią około połowy załogi. To zrywa ze stereotypem fabryki jako miejsca opartego wyłącznie na sile fizycznej. Teraz liczy się precyzja, wiedza i praca z zaawansowanymi procesami.
Japończycy wprowadzili w fabrykach na Dolnym Śląsku system rotacyjny Any Members Any Process. Pracownicy wykonują różne zadania w obrębie produkcji. Dzięki temu uczą się elastyczności i nieustannie podnoszą kwalifikacje.
Co produkują fabryki Toyoty na Dolnym Śląsku?
Polskie zakłady to nie montownia gotowych aut, lecz wytwórnia ich najważniejszych mechanicznych elementów. Powstają tu silniki hybrydowe 1.5 i 2.0 w architekturze TNGA (Toyota New Global Architecture), a także elektryczne przekładnie hybrydowe piątej generacji wraz ze współpracującymi z nimi silnikami elektrycznymi.
Do tego dochodzą jednostki benzynowe 1.0 i 1.5 TNGA oraz sześciobiegowe skrzynie manualne. Napędy hybrydowe są jednak rdzeniem produkcji i ich udział systematycznie rośnie.
Te podzespoły trafiają później do modeli, które Polacy znają z codziennych ulic: Aygo X, Yarisa, Yarisa Cross, Corolli czy Toyoty C-HR. Kupując hybrydową Toyotę w salonie istnieje duża szansa, że jej przekładnia albo silnik powstały kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Czechami.
Tylko w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2026 roku Polacy kupili blisko 26 000 samochodów Toyota, których napędy powstały w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach. Natomiast po naszych drogach jeździ dziś ponad 450 tys. hybryd japońskiej marki.
Toyota przenosi produkcję hybryd do Europy
Mało kto wie, że w Polsce Toyota nie tylko produkuje, ale i testuje. Od 2020 roku w ramach TMMP działa Dział Testów i Oceny Napędów Hybrydowych. Jego zadaniem jest skracanie czasu sprawdzania komponentów oraz wspieranie przenoszenia produkcji części hybrydowych z Azji do Europy. Efekty są już zauważalne. W nowych przekładniach udział części z Europy sięga już 78 proc.
Toyota prowadzi 22 ośrodki badawczo-rozwojowe, zgłasza rocznie około 15 tys. patentów i produkuje w 72 zakładach na całym świecie. Tylko w samej Europie ma osiem fabryk, a jak wynika z powyższych danych, polskie zakłady odgrywają kluczową rolę w całym procesie.