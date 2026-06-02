W skrócie W wybranych hybrydach Toyoty można otrzymać zniżkę na odnowienie ubezpieczenia za częste korzystanie z trybu elektrycznego.

Program Full Hybrid Insurance analizuje udział jazdy w trybie elektrycznym na podstawie danych z fabrycznego modułu DCM, bez wykorzystywania lokalizacji, stylu jazdy ani prędkości.

Program obejmuje modele C-HR, Corolla Cross i RAV4 z wybranymi układami hybrydowymi.

Toyota Insurance Services (czyli dział japońskiej firmy odpowiadający za ubezpieczenia) i PZU S.A. uruchomiły pilotażowy program skierowany do osób posiadających samochody marki wyposażone w układ hybrydowy - Full Hybrid Insurance.

Jak działa Full Hybrid Insurance?

Został on stworzony dla klientów indywidualnych oraz dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Program wykorzystuje dane przesyłane przez fabrycznie zamontowany moduł łączności DCM. Za zgodą użytkującego auto analizowany jest udział jazdy w trybie elektrycznym i to właśnie on stanowi podstawę do wyliczenia zniżki przy kontynuacji ubezpieczenia. Dokładniej do wyliczenia zniżki wykorzystywane są dane zbierane do końca jedenastego miesiąca trwania polisy.

W zależności od tego, jak często dana Toyota porusza się w trybie wyłącznie elektrycznym, możemy uzyskać 5, 10 lub 15 proc. zniżki. Ta maksymalna przysługuje kierowcom, którzy przynajmniej 51 proc. pokonywanego dystansu przejeżdżają w trybie elektrycznym.

Czy nowy program Toyoty będzie śledzić kierowców?

Polscy przedstawiciele Toyoty podkreślają, że program nie wykorzystuje danych GPS, lokalizacji samochodu ani też tras przejazdu, prędkości czy stylu jazdy kierowcy. Analizowane są wyłącznie dane dotyczące wykorzystania trybu elektrycznego.

Zaznaczono również, że uczestnictwo w programie nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi formalnościami. Wystarczy zawrzeć polisę PZU u autoryzowanego dealera Toyoty ze stosowną klauzulą programu FHI i podpisać formularz zgody. Dodatkowo, proponowane jest również aktywowanie konta w aplikacji MyToyota, dzięki czemu będzie można mieć wgląd do wyników (nie jest to jednak warunek).

Program jest powiązany ze standardową polisą OC, AC oraz NNW i nie zmienia warunków ubezpieczenia. Zniżka FHI może być połączona również z innymi rabatami uwzględnianymi przy wznowieniu polisy. Program definiuje efektywną jazdę oraz bezszkodowe użytkowanie samochodu.

Jakie hybrydy w programie Full Hybrid Insurance

W ramach pilotażu z programu nie mogą skorzystać jednak posiadacze wszystkich modeli Toyoty wyposażonych w układ hybrydowy. Póki co dostępny jest on tylko dla jeżdżących C-HR, Corollą Cross i RAV4.

W przypadku pierwszego modelu możemy liczyć na dwa układy hybrydowe: jeden bazuje na silniku benzynowym o pojemności 1,8 l i generuje 140 KM, drugi na jednostce dwulitrowej zapewnia 180 KM (w tym drugim wariancie dostępna jest odmiana z napędem na przód i inteligentnym napędem na cztery koła AWD-i). W przypadku egzemplarzy z rocznika modelowego 2025 moc systemowa mocniejszej odmiany to 197 KM.

Corolla Cross dostępna jest z identycznymi układami jak C-HR na rok 2026: 1.8 Hybrid o mocy 140 KM i 2.0 Hybrid Dynamic Force generujący 180 KM (dostępny jest również wariant z napędem na cztery koła AWD-i).

W przypadku Toyoty RAV4 mamy do wyboru dwa warianty hybrydowe - oba bazują na 2,5-litrowym silniku benzynowym. W pierwszej wersji mamy 185 KM, w drugiej 194 KM i napęd na cztery koła AWD-i).

