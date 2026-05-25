Toyota rządzi. Sprzedaje najwięcej aut osobowych, dostawczych i elektrycznych

W skrócie W maju Toyota osiągnęła przewagę nad konkurencją w głównych statystykach sprzedaży na polskim rynku.

Toyota sprzedała najwięcej samochodów osobowych i dostawczych oraz była liderem sprzedaży aut elektrycznych w pierwszych 20 dniach maja.

Sprzedaż bateryjnych samochodów Toyoty wzrosła rok do roku o 758,8 proc., głównie dzięki modelowi C-HR+.

Toyota sprzedała najwięcej samochodów osobowych

Jak wynika z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM), w ciągu 20 pierwszych dni maja Toyota sprzedała 4431 samochodów osobowych, dzięki czemu uzyskała 15,37 proc. udziału w rynku. Tym samym japoński koncern zdecydowanie wyprzedził Skodę (2918 aut, 10,12 proc udziału w rynku) i Volkswagena (2176 samochodów, 7,55 proc. udziału w rynku).

W stosunku do 20 dni maja 2025 roku sprzedaż Toyoty wzrosła o 4,7 proc.

Toyota liderem na rynku samochodów elektrycznych

Toyota okazała się również najlepsza na rynku samochodów osobowych o napędzie elektrycznym, chociaż tutaj stawka była zdecydowanie bardziej wyrównana. Z salonów Toyoty wyjechało 146 samochodów bateryjnych, dokładnie o dwie sztuki więcej niż z salonów Mercedesa. Dla obu firm oznaczał to odpowiednio 12,34 i 12,17 proc. udziału w rynku.

Podium uzupełnił BYD, który w 20 dni sprzedał 127 aut elektrycznych, co dało mu 10,74 proc. udziału w rynku.

Na uwagę zasługuje fakt, że Toyota rok do roku zanotowała wzrost sprzedaży o 758,8 proc. - w 20 dni ubiegłego roku jej sprzedaż zamknęła się zaledwie 17 samochodami. Za taki wzrost sprzedaży odpowiada Toyota C-HR+. Samochód wszedł do sprzedaży w lutym 2026 roku, a jego cennik obecnie zaczyna się od 155 900 zł.

Toyota sprzedała najwięcej aut dostawczych

Również Toyota okazuje się liderem majowego rynku samochodów dostawczych. W ciągu 20 dni sprzedaż wyniosła 737 samochodów, co oznacza 22,70 proc. udziału w rynku i wzrost sprzedaży rok do roku o 19,4 proc.

O kolejne miejsca na podium odbyła się zacięta walka, z której zwycięsko wyszło Renault (471 aut, 14,51 proc. udziału w rynku), wyprzedzając Forda (462 auta, 14,23 proc. udziału w rynku).

Ponadto Toyota zwyciężyła również w zestawieniu najchętniej kupowanych samochodów dostawczych o napędzie elektrycznym.

