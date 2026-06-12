W skrócie Toyota zajęła pierwsze miejsce w rankingu sprzedaży elektrycznych samochodów osobowych i dostawczych w Polsce, wyprzedzając m.in. Mercedesa, Teslę i BYD.

W maju 2026 kluczowe modele Toyoty, C-HR+ i bZ4X, uzyskały wysokie wyniki rejestracyjne, a w segmencie elektrycznych dostawczaków Toyota osiągnęła ponad 50 proc. udziału w rynku.

Japońska marka rozwija ofertę od hybryd po samochody elektryczne, stosując własne rozwiązania technologiczne i oferując długą gwarancję na akumulatory.

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Mocny wjazd Toyoty do czołówki sprzedaży elektryków w maju 2026 zbudowały dwa modele: C-HR+ i bZ4X. Debiutujący C-HR+ szybko wspiął się na drugie miejsce rankingu modeli uzyskując wynik 119 zarejestrowanych egzemplarzy, ustępując miejsca Tesli Model Y (172 egz.).

Tym samym w rankingu ogólnym producentów aut osobowych Toyota zajmuje pierwsze miejsce (234 egz.), a tuż za nią Mercedes (224 egz.) oraz BYD (203 egz.) Jeszcze kilka kwartałów temu trudno byłoby obstawiać takie przetasowanie w czołowej stawce.

Toyota C-HR+ na drugim miejscu w Polsce. Goni Teslę Model Y

Elektryczny crossover Toyoty wjechał na polski rynek bez kompleksów. Przedsprzedaż modelu rozpoczęła się w lutym tego roku, ale szybko okazało się, że zainteresowanie jest naprawdę duże. Auto jest dostępne w dwóch konfiguracjach. Wersja z silnikiem o mocy 224 KM i akumulatorem 77 kWh (brutto) oferuje zasięg od 560 do 607 km. Topowa odmiana z napędem AWD i mocą 343 KM przyspiesza do 100 km/h w 5,2 sekundy. Ceny zaczynają się od 155 900 zł.

W TOP5 majowego rankingu sprzedaży auto osobowych zameldował się jeszcze Mercedes CLA, BYD Dolphin Surf oraz Toyota bZ4X. Ten ostatni przecierał szlaki w segmencie BEV zanim kolejne modele dołączyły do gamy. W tym roku model przeszedł mocny face-lifting. W ofercie są dwie wersje: podstawowa z akumulatorem o pojemności 57,7 kWh i silnikiem o mocy 167 KM (zasięg do 444 km ). Drugi wariant to 73,1 kWh z mocą 224 KM i zasięgiem do 569 km (napęd na przednią oś). Na szczycie gamy stoi odmiana AWD o mocy 343 KM. Ceny zaczynają się od 165 900 zł.

Wspomniane wyżej modele to jeszcze nie jest ostatnie słowo japońskiej marki. W drodze są kolejne dwa elektryki: Toyota Urban Cruiser oraz bZ4X w wersji Touring. Pierwszy to crossover segmentu B-SUV z akumulatorem 49 kWh (moc 144 KM, zasięg do 344 km ) lub 61 kWh (174 KM, 426 km). Topowa wersja AWD oferuje 185 KM i zasięg do 395 km.

Drugi to wydłużona odmiana bZ4X, skrojona pod klientów szukających przestrzeni typowej dla dużego rodzinnego SUV-a. Oferuje 669 litrów bagażnika i wyróżnia się proporcjami bliższymi kombi niż klasyczny SUV. Ceny zaczynają się od 214 900 zł za wersję Style, Executive kosztuje od 256 900 zł.

Rynek samochodów elektrycznych skurczył się w ostatnich miesiącach zauważalnie - z 2820 do 2015 rejestracji, czyli spadek o prawie jedną trzecią. W dużej mierze jest to efekt wyczerpanych funduszy w ramach państwowego programu dopłat do elektryków. Na tym tle wynik japońskiej marki robi wrażenie. Wzrost o 569 proc. był wielokrotnie szybszy niż kurczący się popyt.

Toyota dominuje na rynku dostawczaków. Lider od wielu miesięcy

Jeszcze ciekawiej zadziało się w segmencie elektrycznych samochodów dostawczych (LCV). Toyota utrzymuje pozycję lidera od miesięcy. W maju 2026 wynik wyniósł 122 rejestracje na 237 łącznie, co daje 51,8 proc. udziału. Cały rynek elektrycznych LCV wzrósł w tym czasie o 112 proc. rok do roku (ze 112 do 237 szt.). Toyota rosła razem z rynkiem, utrzymując ponad połowę wolumenu.

Dystans do reszty stawki jest znaczący. Drugi w zestawieniu Mercedes zarejestrował 34 elektryczne dostawczaki (14,3 proc. udziału). Renault zajęło trzecią pozycję z 22 szt. (9,3 proc.), Ford czwartą z 20 szt. (8,4 proc.). Wynik ponad 50 proc. w całym segmencie to standard rzadko notowany przez jedną markę na polskim rynku motoryzacyjnym w jakiejkolwiek kategorii.

Toyota stawia na prąd. Od hybryd po elektryki

Przez ostatnie dekady Toyota stała się synonimem "hybrydyzacji" napędów, a teraz oferta zmierza w kierunku pełnej elektryfikacji, ale bez poświęcania pozostałych technologii. W tej materii szlaki przetarła Toyota Prius, której debiut miał miejsce w 1997 roku. Japończycy przez ten czas konsekwentnie rozwijali technologie i podzespoły związane układem hybrydowym - ogniwa, akumulatory czy systemy zarządzania energią. Warto wspomnieć o mocnym udziale polskich fabryk na Dolnym Śląsku.

W przeciwieństwie do wielu marek, które szybko przestawiły "wajchę" na elektromobilność, Toyota dość zachowawczo podchodziła do tematu. W niektórych kręgach padały nawet zarzuty, że Toyota "ignoruje elektryki". Aktualny obrót spraw pokazuje, że była to część wieloletniej strategii.

Doświadczenie zdobyte przez lata przy ulepszaniu układów hybrydowych w końcu zaczęło procentować, gdy przyszedł czas na budowę własnych napędów elektrycznych. Japończycy postawili na własne know-how w przeciwieństwie do wielu konkurencyjnych marek, które inwestowały w obce platformy przygotowywane np. przez chińskie koncerny.

Teraz, gdy na znaczeniu przybierają napędy hybrydowe plug-in (PHEV), a bateryjne (BEV) stanowią coraz większy udział w rynku, kwestia niezawodności staje się kolejnym kryterium wyboru dla klientów, zwłaszcza w porównaniu z produktami chińskimi, które dopiero zaczynają budować historię na naszym rynku.

Tutaj Japończycy również zagrali bardzo mocną kartą, dając gwarancję miliona kilometrów na akumulatory. Patrząc jak na polskich drogach radzą sobie Priusy przechodzące trzeci, a nawet czwarty "żywot", można podejrzewać, że nie będą to obietnice na wyrost.

Milion kilometrów gwarancji. Cztery nowe Toyoty wstrząsną rynkiem interia INTERIA.PL