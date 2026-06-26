Podczas konferencji we Wrocławiu przedstawiciele Toyoty, administracji rządowej i samorządu zgodnie podkreślali, że nowy hub nie jest kolejnym biurem rozwoju IT. Ma odpowiadać za rozwój technologii, które coraz mocniej decydują o możliwościach współczesnych samochodów - od aplikacji mobilnych i usług connected po cyberbezpieczeństwo oraz rozwiązania przygotowywane z myślą o pojazdach definiowanych przez oprogramowanie.

Toyota podpisała kolejną umowę z polskim rządem

Otwarciu Toyota Digital Hub towarzyszyło podpisanie umowy o wsparciu inwestycji w ramach programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki. Dokument w imieniu rządu Wiceminister Rozwoju i Technologii Michał Jaros, a w imieniu Toyoty - Shinichi Yasui - Wiceprezes Toyota Motor Europe.

Wiceminister podkreślał podczas konferencji, że jest to już piąta umowa zawarta pomiędzy polskim rządem a Toyotą. Zwracał uwagę, że nowa inwestycja wpisuje się w zmianę sposobu myślenia o rozwoju gospodarczym Polski. Jego zdaniem jest gotów przyciągać już nie tylko zakłady produkcyjne, ale również centra badawczo-rozwojowe, w których powstają nowe technologie i rozwijane są kompetencje wysoko wykwalifikowanych inżynierów.

Jaros przypominał również, że Toyota od lat inwestuje w Polsce, a nowy projekt potwierdza długoterminowy charakter obecności japońskiego koncernu nad Wisłą.

Digital Hub Toyoty mieści się we Wrocławiu przy Placu Konstytucji 3 Maja materiały prasowe

Nie kolejna fabryka. We Wrocławiu powstaje oprogramowanie do samochodów

Toyota Digital Hub ma docelowo zatrudniać około 200 specjalistów. Z kolei program wsparcia rządowego obejmuje utworzenie 138 nowych miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem.

Nowe centrum będzie rozwijać przede wszystkim aplikacje MyToyota i Lexus Link+, z których korzysta już blisko 2 mln użytkowników w Europie. To właśnie za ich pomocą kierowcy mogą zdalnie sprawdzić stan samochodu, poziom naładowania baterii, zarządzać wybranymi funkcjami pojazdu czy korzystać z usług connected.

Zakres prac hubu będzie jednak znacznie szerszy. Zespół ma odpowiadać również za rozwój infrastruktury chmurowej obsługującej cyfrowe usługi Toyoty i Lexusa, rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz technologie związane z samochodami definiowanymi przez oprogramowanie (Software Defined Vehicles). W praktyce oznacza to auta, w których coraz więcej funkcji rozwijanych jest poprzez software i aktualizacje, a nie wyłącznie zmiany konstrukcyjne.

Dlaczego Toyota wybrała właśnie Wrocław?

Przedstawiciele Toyoty podkreślali, że o wyborze lokalizacji zdecydowało kilka czynników. Wśród nich znalazły się dostęp do wysoko wykwalifikowanych specjalistów IT, silne zaplecze akademickie oraz rozwinięty ekosystem firm technologicznych.

Thierry Boitel, wiceprezes ds. Badań i Rozwoju w Toyota Motor Europe, wyjaśniał, że Digital Hub będzie działał w trzech głównych obszarach. Pierwszy obejmuje rozwój usług connected i cyfrowych funkcji dla klientów Toyoty i Lexusa. Drugi dotyczy infrastruktury chmurowej oraz cyberbezpieczeństwa. Trzecim filarem będzie wsparcie cyfryzacji procesów produkcyjnych w europejskich zakładach koncernu.

Toyota rozwija w Polsce kompetencje cyfrowe

Znaczenie inwestycji wykracza jednak poza samo utworzenie nowych miejsc pracy. Luis Lopes, wiceprezes ds. Informacji i Technologii w Toyota Motor Europe, zwracał uwagę, że motoryzacja przechodzi dziś jedną z największych transformacji w swojej historii. Samochody stają się coraz bardziej połączone z internetem, wykorzystują ogromne ilości danych, a o ich możliwościach w coraz większym stopniu decyduje oprogramowanie.

Jak podkreślał, software jest dziś kluczowy nie tylko dla samych samochodów, ale również dla projektowania nowych modeli, funkcjonowania fabryk czy obsługi klientów. Nowe centrum we Wrocławiu ma rozwijać właśnie te kompetencje, jednocześnie współpracując z uczelniami, lokalnym środowiskiem technologicznym i partnerami biznesowymi.

Toyota zapowiada, że Digital Hub będzie miejscem pracy zarówno dla doświadczonych inżynierów, jak i absolwentów uczelni technicznych oraz studentów rozpoczynających karierę zawodową.

Druga duża inwestycja Toyoty w Polsce w tym roku

Podczas otwarcia Shinichi Yasui, wiceprezes Toyota Motor Europe przypomniał, że Digital Hub jest już drugą dużą inwestycją koncernu ogłoszoną w Polsce w tym roku. Wcześniej firma poinformowała o uruchomieniu drugiej europejskiej Circular Factory - w Wałbrzychu, która będzie zajmować się odzyskiem części i surowców z wycofywanych z eksploatacji samochodów.

Zdaniem Yasui decyzja o ulokowaniu nowego centrum we Wrocławiu pokazuje długoterminowe zaangażowanie Toyoty w rozwój działalności w Europie. Podkreślał również, że Polska odgrywa dla koncernu coraz większą rolę - obok produkcji silników i przekładni działa tu już sprzedaż, centrum usług wspólnych, logistyka części, a teraz dołącza także centrum rozwoju technologii cyfrowych.

Dolny Śląsk chce przyciągać kolejne centra R&D

O znaczeniu inwestycji dla regionu mówił również wicemarszałek województwa dolnośląskiego Michał Rado. W jego ocenie uruchomienie Toyota Digital Hub potwierdza, że Dolny Śląsk jest atrakcyjnym miejscem dla projektów opartych na nowych technologiach i wysoko wykwalifikowanych kadrach.

Jak wskazywał, centrum będzie rozwijać rozwiązania związane z aplikacjami, infrastrukturą chmurową i cyberbezpieczeństwem, a jednocześnie stworzy nowe możliwości dla specjalistów IT oraz absolwentów dolnośląskich uczelni, którzy będą mogli uczestniczyć w projektach realizowanych na skalę europejską.

To inwestycja, którą odczują także kierowcy

Choć Digital Hub nie będzie projektował nowych modeli samochodów, efekty jego pracy mają być widoczne dla milionów kierowców korzystających z aut Toyoty i Lexusa w Europie. To właśnie we Wrocławiu rozwijane będą rozwiązania odpowiadające za funkcje dostępne w aplikacjach mobilnych, komunikację samochodów z chmurą, usługi connected czy zabezpieczenia przed cyberatakami.

Jeszcze kilkanaście lat temu Polska kojarzyła się w motoryzacji przede wszystkim z produkcją części i podzespołów. Dziś coraz częściej trafiają tu również projekty badawczo-rozwojowe, w których powstają technologie decydujące o możliwościach współczesnych samochodów. Otwarcie Toyota Digital Hub jest kolejnym przykładem tej zmiany - i sygnałem, że dla producentów samochodów kod staje się równie ważny jak silnik czy układ napędowy.





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