Toyota bezkonkurencyjna we flotach. Wyniki mówią same za siebie
Firmy liczą koszty, dostępność, serwis i realną użyteczność samochodów. Wyniki za 2025 rok pokazują, że jeden producent spełnił te warunki wyraźnie lepiej niż reszta. Skala przewagi jest na tyle duża, że trudno mówić o wyrównanej rywalizacji.
W skrócie
- Toyota zakończyła 2025 rok jako lider rynku flotowego w Polsce, z wynikiem 72 668 zarejestrowanych aut.
- Najczęściej wybieranym modelem firmowym była Toyota Corolla, która odpowiadała za 25,5 proc. rejestracji w segmencie kompaktów.
- Modele Toyoty prowadziły w sześciu segmentach flotowych, w tym także na rynku aut dostawczych.
Toyota zmiażdżyła rynek flotowy w Polsce w 2025 roku
Toyota zakończyła 2025 rok jako zdecydowany lider rynku flotowego w Polsce. Firmy zarejestrowały łącznie 72 668 samochodów osobowych i dostawczych tej marki. To wynik o ponad 20 tys. aut lepszy niż osiągnęła Skoda, która zajęła drugie miejsce w zestawieniu rynku flotowego.
Udział Toyoty w rynku flotowym wyniósł 15,3 proc. W realiach polskiego rynku oznacza to wyraźną dominację, a nie symboliczne pierwsze miejsce. Takiej różnicy nie da się wytłumaczyć jednorazową promocją czy chwilowym trendem.
Rynek flotowy obejmuje samochody rejestrowane przez firmy, leasingi i instytucje. To właśnie ten kanał odpowiada za dużą część nowych aut trafiających co roku na polskie drogi.
Floty stawiają na sprawdzone rozwiązania
Najchętniej wybieranym modelem jest Corolla. W 2025 roku do firm trafiło 20 812 egzemplarzy tego modelu, co uczyniło go najczęściej rejestrowanym samochodem flotowym w Polsce. Corolla odpowiadała za 25,5 proc. wszystkich rejestracji w segmencie kompaktów.
W zestawieniu najczęściej wybieranych aut firmowych znalazło się łącznie pięć modeli Toyoty. Oprócz Corolli wysokie miejsca zajęły Yaris, C-HR, Yaris Cross oraz Proace City.
Sześć segmentów pod kontrolą Toyoty
Toyota nie ogranicza się do jednego obszaru rynku. W 2025 roku modele tej marki były liderami aż w sześciu segmentach flotowych.
Aygo X zdominowało klasę najmniejszych aut, osiągając 48,6 proc. udziału w segmencie. Yaris był najczęściej wybieranym autem segmentu B z wynikiem 22 proc., a Yaris Cross objął prowadzenie w segmencie B-SUV, notując 18,7 proc. udziału. W segmencie C-SUV najlepiej sprzedawał się C-HR z udziałem 10,9 proc.
Na rynku aut dostawczych Proace City nie miał realnej konkurencji. Model zakończył rok z udziałem 32,9 proc. w segmencie CDV, potwierdzając mocną pozycję Toyoty również wśród firm potrzebujących samochodów użytkowych do pracy miejskiej i kurierskiej.