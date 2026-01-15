W skrócie Toyota zakończyła 2025 rok jako lider rynku flotowego w Polsce, z wynikiem 72 668 zarejestrowanych aut.

Najczęściej wybieranym modelem firmowym była Toyota Corolla, która odpowiadała za 25,5 proc. rejestracji w segmencie kompaktów.

Modele Toyoty prowadziły w sześciu segmentach flotowych, w tym także na rynku aut dostawczych.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Toyota zmiażdżyła rynek flotowy w Polsce w 2025 roku

Toyota zakończyła 2025 rok jako zdecydowany lider rynku flotowego w Polsce. Firmy zarejestrowały łącznie 72 668 samochodów osobowych i dostawczych tej marki. To wynik o ponad 20 tys. aut lepszy niż osiągnęła Skoda, która zajęła drugie miejsce w zestawieniu rynku flotowego.

Udział Toyoty w rynku flotowym wyniósł 15,3 proc. W realiach polskiego rynku oznacza to wyraźną dominację, a nie symboliczne pierwsze miejsce. Takiej różnicy nie da się wytłumaczyć jednorazową promocją czy chwilowym trendem.

Rynek flotowy obejmuje samochody rejestrowane przez firmy, leasingi i instytucje. To właśnie ten kanał odpowiada za dużą część nowych aut trafiających co roku na polskie drogi.

Floty stawiają na sprawdzone rozwiązania. Toyota materiały prasowe

Floty stawiają na sprawdzone rozwiązania

Najchętniej wybieranym modelem jest Corolla. W 2025 roku do firm trafiło 20 812 egzemplarzy tego modelu, co uczyniło go najczęściej rejestrowanym samochodem flotowym w Polsce. Corolla odpowiadała za 25,5 proc. wszystkich rejestracji w segmencie kompaktów.

W zestawieniu najczęściej wybieranych aut firmowych znalazło się łącznie pięć modeli Toyoty. Oprócz Corolli wysokie miejsca zajęły Yaris, C-HR, Yaris Cross oraz Proace City.

Sześć segmentów pod kontrolą Toyoty

Toyota nie ogranicza się do jednego obszaru rynku. W 2025 roku modele tej marki były liderami aż w sześciu segmentach flotowych.

Aygo X zdominowało klasę najmniejszych aut, osiągając 48,6 proc. udziału w segmencie. Yaris był najczęściej wybieranym autem segmentu B z wynikiem 22 proc., a Yaris Cross objął prowadzenie w segmencie B-SUV, notując 18,7 proc. udziału. W segmencie C-SUV najlepiej sprzedawał się C-HR z udziałem 10,9 proc.

Na rynku aut dostawczych Proace City nie miał realnej konkurencji. Model zakończył rok z udziałem 32,9 proc. w segmencie CDV, potwierdzając mocną pozycję Toyoty również wśród firm potrzebujących samochodów użytkowych do pracy miejskiej i kurierskiej.

Milion kilometrów gwarancji. Cztery nowe Toyoty wstrząsną rynkiem interia INTERIA.PL