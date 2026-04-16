W skrócie Tor Poznań został ponownie otwarty po tym, jak Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wstrzymał wcześniejszą decyzję o jego zamknięciu.

Przyczyną problemów z funkcjonowaniem toru były przepisy dotyczące dopuszczalnego poziomu hałasu na pobliskich ulicach.

Tor Poznań działa od końca lat 70. i jest jedynym w kraju obiektem z homologacją FIA umożliwiającą organizację oficjalnych wyścigów.

We wtorek pojawiła się niespodziewana informacja, że Tor Poznań - jedyny tego typu obiekt w kraju z oficjalną licencją FIA - zostanie zamknięty. Była to konsekwencja decyzji wydanej w 2023 roku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Choć Automobilklub Wielkopolski złożył odwołanie, które na ponad dwa lata wstrzymało jej wykonanie, ostatecznie GIOŚ utrzymał wcześniejsze rozstrzygnięcie.

- W środę w praktyce wstrzymaliśmy działalność. Planujemy złożyć skargę kasacyjną do ostatniej instancji, czyli Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Jednocześnie zamierzamy wystąpić do GIOŚ o wstrzymanie wykonalności decyzji, jednak nie wiadomo, kiedy wniosek zostanie rozpatrzony - powiedział PAP prezes Automobilklubu Wielkopolski, Bartosz Bieliński.

Tor Poznań zamknięty. Problemem dopuszczalny poziom hałasu

Jednym z głównych źródeł problemów okazały się przepisy dotyczące dopuszczalnego poziomu hałasu. Na terenie samego toru obowiązuje limit 55 decybeli, natomiast w dwóch pobliskich ulicach od 2009 roku obowiązuje niższy próg - 50 decybeli - wprowadzony decyzją lokalnych władz. To właśnie tam odnotowywane są przekroczenia sięgające około 5 decybeli.

Nie wyjaśniono jednoznacznie, dlaczego dla tych konkretnych ulic przyjęto bardziej rygorystyczne normy niż dla samego obiektu. Ta rozbieżność stała się osią sporu, który doprowadził do obecnej sytuacji. Wskazywano nawet, że dalsze ograniczanie funkcjonowania toru może być w praktyce niemożliwe bez zmiany obowiązujących uwarunkowań prawnych.

Presja środowiska motorsportowego przyniosła rezultaty

Informacja o planowanym zamknięciu wywołała szeroką dyskusję w internecie. Ostatecznie naciski i zaangażowanie środowiska motorsportowego w Polsce doprowadziły do interwencji samego ministra Sportu i Turystyki.

Efekt był natychmiastowy. O ponownym otwarciu toru poinformował w środę wieczorem poseł Bartosz Zawieja, co potwierdziły także władze Automobilklubu zarządzającego obiektem.

Decyzja umożliwia dalsze funkcjonowanie obiektu, przy jednoczesnym podejmowaniu działań mających na celu jego zabezpieczenie w przyszłości. Jednocześnie jednak Miasto Poznań oraz Metropolia Poznań planują współpracę z gminą Tarnowo Podgórne nad opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który mógłby zmienić przeznaczenie terenów toru oraz jego otoczenia.

Tor Poznań to legendarny obiekt. Istnieje od końca lat 70.

Tor Poznań działa od końca lat 70. i przez lata stał się jednym z najważniejszych ośrodków motorsportu w Polsce. To jedyny obiekt w kraju z licencją umożliwiającą organizację oficjalnych zawodów samochodowych i motocyklowych, jednak jego rola nie ogranicza się wyłącznie do sportowej rywalizacji.

Obiekt wykorzystywany jest również do szkoleń kierowców, w tym zajęć z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Korzystają z niego nie tylko zawodnicy, lecz także amatorzy oraz przedstawiciele innych dyscyplin sportu, takich jak kolarstwo, wrotkarstwo czy bieganie. W przeszłości odbywały się tam również imprezy sportowe o charakterze ogólnopolskim.

