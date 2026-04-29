W skrócie Tor Kielce nie może obecnie organizować pełnych wyścigów z powodu przebiegu drogi krajowej nr 74 przez jego teren.

Po oddaniu do użytku drogi ekspresowej S74 ruch tranzytowy ma zostać przeniesiony i możliwa będzie reorganizacja toru bez konieczności budowy nowego obiektu.

Przywrócenie pełnej funkcjonalności Toru Kielce zwiększyłoby dostępność infrastruktury motorsportowej w Polsce, gdzie liczba takich obiektów jest ograniczona.

Tor Kielce wróci do pełnej konfiguracji? Decyduje droga krajowa nr 74

27 kwietnia 2026 roku tor odwiedził minister infrastruktury Dariusz Klimczak. W spotkaniu uczestniczył także europoseł Adam Jarubas. Rozmowy dotyczyły przyszłości obiektu i możliwości przywrócenia funkcjonowania dużej pętli tory, która część biegnie drogą krajową nr 74. Organizacja zawodów sportowych wiąże się więc z zamknięciem drogi dla ruchu.

Po wybudowaniu drogi ekspresowej S74 przejmie ona ruch tranzytowy, obecna droga krajowa nr 74 zostanie zdegradowana do drogi lokalnej. A to otwiera przed torem nowe możliwości - znacznie łatwiejsze będzie jej zamknięcie na czas zawodów, tym bardziej, że przy tym fragmencie nadal nie istnieje żadna zabudowa.

Tor Kielce dziś. Ograniczona działalność zamiast wyścigów

Dziś Tor Kielce działa w ograniczonym zakresie. Zarządzający obiektem Automobilklub Kielecki organizuje szkolenia, treningi oraz wydarzenia edukacyjne, a to dyspozycji kierowców jest część głównej pętli oraz znajdujący się wewnątrz niej tor kartingowy.

M.in. 8 maja na Torze Kielce odbędzie się finał wojewódzkiego konkursu Policjant Ruchu Drogowego Roku. Obiekt współpracuje także z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo ruchu drogowego.

W Polsce brakuje infrastruktury do motorsportu

W Polsce istnieje tylko jeden tor z homologacją FIA (Światowej Federacji Samochodowej), na którym można organizować wyścigi. Mowa oczywiście o Torze Poznań, który jak wiadomo, ma również swoje kłopoty i tylko dzięki interwencji rządu nie został zamknięty ze względu na przekroczeniem norm hałasu.

Tor w Kielcach z fragmentem drogi 74 ma szasnę stać się drugim takim obiektem w Polsce.

Co ciekawe, z torami nie ma problemu w znacznie mniejszych krajach - np. na Słowacji funkcjonuje Slovakiaring, a w Czechach - tor w Brnie. Oba mają homologacje FIA.

Toyota GR Cup na Torze Poznań. Amatorskie ściganie od środka INTERIA.PL