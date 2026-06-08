W skrócie Specjalna akcja policji związana z długim weekendem nadal trwa, a na drogach utrzymują się wzmożone kontrole funkcjonariuszy.

W czasie długiego weekendu doszło do 314 wypadków drogowych, w których 19 osób zginęło, a 371 zostało rannych, a także zatrzymano 1555 kierowców pod wpływem alkoholu.

Wstępne dane wskazują na spadek liczby wypadków, osób zabitych i rannych oraz przypadków prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu w porównaniu do ubiegłego roku.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Specjalna akcja policji w związku z Bożym Ciałem jeszcze się nie skończyła

Specjalna akcja policji trwa już od środy 3 czerwca, a związana jest oczywiście z długim czerwcowym weekendem. Każdego dnia wzmożone kontrole na drogach prowadzi średnio blisko 4,5 tys. policjantów ruchu drogowego. Akcja trwać będzie jeszcze dzisiaj, a policjanci przypominają, na co zwracają szczególną uwagę

- Funkcjonariusze dbają o płynność ruchu, udzielają pomocy uczestnikom ruchu drogowego oraz reagują na zachowania, które mają największy wpływ na bezpieczeństwo. Szczególna uwaga zwracana jest na przekraczanie dopuszczalnej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, niestosowanie pasów bezpieczeństwa, niewłaściwe przewożenie dzieci w pojazdach, nieprawidłowe zachowania kierujących wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz kierowanie pojazdami pod działaniem alkoholu - powiedział kom. Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Ponad 300 wypadków drogowych podczas długiego weekendu

Według wstępnych danych, od środy do niedzieli doszło do 314 wypadków drogowych, w których 19 osób poniosło śmierć, a 371 zostało rannych. Policjanci zatrzymali również 1555 kierujących będących pod wpływem alkoholu oraz zarejestrowali 480 przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h.

Dla porównania w takim samym okresie ubiegłego roku odnotowano 352 wypadki drogowe, w których zginęło 25 osób, a 424 zostały ranne. Policjanci ujawnili wtedy 1829 kierujących pod wpływem alkoholu oraz 523 przypadki przekroczenia prędkości o ponad 50 km/h.

- Wstępne dane wskazują na spadek liczby wypadków, osób zabitych i rannych, a także ujawnionych przypadków kierowania pojazdem pod działaniem alkoholu oraz przekroczeń prędkości o ponad 50 km/h. Nie zmienia to jednak faktu, że każde zdarzenie drogowe, szczególnie to, w którym ktoś traci życie lub zdrowie, jest powodem do dalszych działań i przypomnienia o odpowiedzialności na drodze - zauważył Rzeczkowski.

Policja zaapelowała do uczestników ruchu drogowego o rozwagę, cierpliwość i przestrzeganie przepisów. - Przed nami ostatni dzień policyjnych działań oraz kolejne powroty z długiego weekendu. Dostosujmy prędkość do warunków, zachowujmy bezpieczną odległość, zapinajmy pasy bezpieczeństwa i pamiętajmy o prawidłowym przewożeniu dzieci. Nigdy nie wsiadajmy za kierownicę po alkoholu i reagujmy, gdy widzimy, że osoba będąca pod jego działaniem zamierza prowadzić pojazd - powiedział policjant.





"Wydarzenia": Nowe przepisy już obowiązują. Dzieci muszą zakładać kaski rowerowe Polsat News