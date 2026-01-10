To najwyżej położona droga w Polsce. Nie chodzi o Morskie Oko

W skrócie Droga wojewódzka nr 960 to najwyżej położona asfaltowa droga publiczna w Polsce, wbrew powszechnej opinii to nie trasa do Morskiego Oka.

Wśród krajowych rekordzistek wysokości dominują odcinki DK5, DK49 i słynne rondo w Zakopanem.

Na tle Europy i świata polskie trasy wypadają skromnie, najwyżej położona droga publiczna świata znajduje się w Himalajach.

Gdy zapytać o najwyżej położoną drogę w Polsce, wiele osób natychmiast wskaże trasę do Morskiego Oka, której najwyższy punkt osiąga 1409 metrów nad poziomem morza. To jednak tylko pozory. Choć droga ta uchodzi za jedną z najbardziej malowniczych w kraju, znajduje się w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego i jest wyłączona z ruchu samochodowego. W praktyce najwyżej położona droga publiczna w Polsce znajduje się na mniejszej wysokości.

Wojewódzka 960 to najwyżej położona droga asfaltowa w Polsce

Mowa o drodze wojewódzkiej nr 960, która stanowi prawdziwą kwintesencję górskiej trasy. Jest wąska i kręta, a jej przebieg prowadzi pomiędzy potokami oraz świerkowymi lasami. Wzdłuż drogi rozciągają się łąki, na których latem pasą się zwierzęta, a niemal każdy zakręt odsłania widoki na majestatyczne Tatry Wysokie. Dla pieszych i rowerzystów DW 960 jest doskonałą bazą wypadową w Tatry, należy jednak pamiętać, że jako dojazd do szlaków Tatrzańskiego Parku Narodowego bywa mocno obciążona ruchem, szczególnie w sezonie letnim.

Najwyżej położone drogi krajowe. Wśród nich znane rondo

A jak wyglądają polskie rekordzistki pod względem wysokości wśród dróg krajowych? Na podium najwyżej położonych tras znalazła się DK5 (dawniej oznaczona jako nr 3), która przebiega przez Polanę Jakuszycką i Przełęcz Szklarską na wysokości 886 m n.p.m., tuż przy granicy z Czechami. Zaledwie 28 metrów niżej leży kolejny odcinek - DK49 w Jurgowie, tuż przed granicą ze Słowacją. Trzecie miejsce zajmuje rondo na końcu DK47 w Zakopanem, usytuowane na wysokości około 810 m n.p.m.

Najwyżej położone drogi publiczne na świecie

W Europie najwyżej położoną drogą publiczną jest hiszpańska A-395, prowadząca z Granady na El Pico del Veleta w masywie Sierra Nevada. Oficjalna wysokość końcowa wynosi około 3300 m n.p.m., choć według niektórych źródeł możliwe jest wjechanie nawet na 3396 m n.p.m.

Na świecie rekordzistką pod względem wysokości jest przełęcz Semo La w Himalajach, wznosząca się na 5565 m n.p.m. Droga przebiega przez centralny Tybet, łącząc wioski Coqen i Raka i umożliwiając dostęp do rozległego regionu Changthang. Od wielu lat służy turystom podróżującym zarówno w zachodni Tybet, jak i w kierunku majestatycznego szczytu Kajlas.

