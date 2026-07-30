To najtańszy chiński samochód w Polsce. Kosztuje 69,5 tys. zł

Wiktor Seredyński

Wiktor Seredyński

MG3 to obecnie najtańszy nowy chiński samochód sprzedawany w Polsce. Napędzany benzynowym silnikiem 1.5 model kosztuje w promocji 69,5 tys. zł, stanowiąc jeden z najmocniejszych argumentów w ekspansji chińskich marek nad Wisłą. Jak wypada jego specyfikacja i co znajdziemy w podstawowym wyposażeniu?

Przód niebieskiego MG3, najtańszego chińskiego samochodu w Polsce, reflektory LED, felgi aluminiowe.
Jaki jest aktualnie najtańszy chiński samochód dostępny w Polsce?MG Motorsmateriały prasowe

W skrócie

  • MG3 to obecnie najtańszy chiński samochód na polskim rynku, napędzany wolnossącym silnikiem benzynowym 1.5 o mocy 115 KM, który współpracuje z 5-biegową manualną skrzynią.
  • Podstawowa wersja Standard oferuje m.in. klimatyzację, kamerę cofania, system multimedialny z obsługą Apple CarPlay i Android Auto oraz pakiet bezpieczeństwa MG Pilot.
  • Promocyjna cena modelu MG3 wynosi 69,5 tys. zł, a producent zapewnia 7-letnią gwarancję z limitem przebiegu 150 tys. km, obejmującą m.in. układ napędowy i nadwozie.
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Rosnąca liczba chińskich producentów sprawia, że konkurencja na polskim rynku nowych samochodów staje się coraz większa. Jeszcze kilka lat temu auta z Państwa Środka kojarzyły się głównie z niską ceną, a dziś coraz częściej próbują przekonać klientów także wyposażeniem, bezpieczeństwem i długością gwarancji.

MG3 jest aktualnie najtańszym nowym chińskim samochodem oferowanym w Polsce. Model ten należy do segmentu B i obecna generacja jest produkowana od 2024 r. Nadwozie ma 4113 mm długości, 1719 mm szerokości (bez lusterek) oraz 1502 mm wysokości, a rozstaw osi wynosi 2570 mm. Bagażnik ma 293 l pojemności.

Klasyczny silnik benzynowy zamiast hybrydy. Pod maską MG3 pracuje benzynowe 1.5

Początkowo MG3 oferowane było przede wszystkim jako hybryda, jednakże producent rozszerzył gamę o wersję z klasycznym napędem benzynowym. Pod maską pracuje wolnossący, czterocylindrowy silnik o pojemności 1,5 litra, który generuje 115 KM i współpracuje z 5-biegową manualną skrzynią biegów. Według producenta samochód przyspiesza od 0 do 100 km/h w 10,8 sekundy, rozpędza się do 185 km/h, a średnie zużycie paliwa wynosi 6,1 l/100 km.

Niebieski samochód MG3 o nowoczesnej sylwetce stoi na jasnym, geometrycznym placu, na tle artystycznie zakrzywionej pomarańczowo-białej konstrukcji i błękitnego nieba.
MG3 posiada benzynowy silnik 1.5 o mocy 115 KM.MG Motorsmateriały prasowe

Podstawowe wyposażenie MG3. Jest wszystko, czego potrzebujesz

Najtańsza odmiana Standard pozytywnie zaskakuje listą wyposażenia, na której znajdziemy m.in. manualną klimatyzację, kamerę cofania z czujnikami parkowania, tempomat, 7-calowy cyfrowy zestaw wskaźników oraz 10,25-calowy ekran systemu multimedialnego z fabryczną nawigacją oraz obsługą Apple CarPlay i Android Auto.

Jeżeli jednak zależy wam na nieco większej liczbie gadżetów to warto rozważyć zakup wersji Excite. Co prawda, nie będzie to już najtańszy samochód nad Wisłą z Chin, ale za dopłatą 6 tys. zł otrzymamy 16-calowe felgi aluminiowe, 6-głośnikowy system audio, podgrzewane i elektryczne składane lusterka czy reflektory LED.

Niebieski samochód osobowy typu hatchback o nowoczesnym designie, stojący na jasnym tle. Wyposażony w pięcioro drzwi, charakterystycznie ukształtowane reflektory i aluminiowe felgi z pięcioma ramionami.
MG3 dostępny jest w dwóch wersjach wyposażenia - Standard lub Excite.MG materiały prasowe

Niezależnie od wybranej wersji wyposażenia - Standard lub Excite - MG3 korzysta z pakietu systemów bezpieczeństwa MG Pilot. Obejmuje on m.in. system automatycznego hamowania awaryjnego z wykrywaniem pieszych i rowerzystów, asystenta utrzymania pasa ruchu, system ostrzegania przed kolizją, monitorowanie martwego pola oraz tempomat.

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Ile kosztuje najtańszy chiński samochód w Polsce?

MG3 1.5 Standard z rocznika produkcji 2026 jest aktualnie najtańszym chińskim samochodem sprzedawanym w Polsce. Jego cena katalogowa wynosi 73,5 tys. zł, jednak w obowiązującej promocji samochód można kupić za 69,5 tys. zł. Zakup bogatszej wersji Excite wiąże się z wydatkiem rzędu 75,9 tys. zł. Warto zaznaczyć, że MG3 objęty jest potrójną, 7-letnią gwarancją producenta z limitem przebiegu 150 tys. km. Obejmuje ona gwarancję producenta, ochronę układu napędowego oraz zabezpieczenie przed perforacją nadwozia.

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Promocyjna cena MG3 to obecnie 69,5 tys. zł.MG Motorsmateriały prasowe

Ile aut sprzedało MG w Polsce?

Z raportu Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego wynika, że 2025 r. na polskie drogi wyjechało 15 230 nowych samochodów MG, co daje wzrost o 125 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w 2024 r. Grudzień przyniósł rekordowe 2122 rejestracje, a od debiutu tej chińskiej marki w Polsce zarejestrowano już blisko 22 tys. aut. Co ciekawe, w segmencie klientów indywidualnych MG zakończyło ubiegły rok na 7. pozycji notując 4,81 proc. udziału w rynku.

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