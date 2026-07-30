W skrócie MG3 to obecnie najtańszy chiński samochód na polskim rynku, napędzany wolnossącym silnikiem benzynowym 1.5 o mocy 115 KM, który współpracuje z 5-biegową manualną skrzynią.

Podstawowa wersja Standard oferuje m.in. klimatyzację, kamerę cofania, system multimedialny z obsługą Apple CarPlay i Android Auto oraz pakiet bezpieczeństwa MG Pilot.

Promocyjna cena modelu MG3 wynosi 69,5 tys. zł, a producent zapewnia 7-letnią gwarancję z limitem przebiegu 150 tys. km, obejmującą m.in. układ napędowy i nadwozie.

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Rosnąca liczba chińskich producentów sprawia, że konkurencja na polskim rynku nowych samochodów staje się coraz większa. Jeszcze kilka lat temu auta z Państwa Środka kojarzyły się głównie z niską ceną, a dziś coraz częściej próbują przekonać klientów także wyposażeniem, bezpieczeństwem i długością gwarancji.

MG3 jest aktualnie najtańszym nowym chińskim samochodem oferowanym w Polsce. Model ten należy do segmentu B i obecna generacja jest produkowana od 2024 r. Nadwozie ma 4113 mm długości, 1719 mm szerokości (bez lusterek) oraz 1502 mm wysokości, a rozstaw osi wynosi 2570 mm. Bagażnik ma 293 l pojemności.

Klasyczny silnik benzynowy zamiast hybrydy. Pod maską MG3 pracuje benzynowe 1.5

Początkowo MG3 oferowane było przede wszystkim jako hybryda, jednakże producent rozszerzył gamę o wersję z klasycznym napędem benzynowym. Pod maską pracuje wolnossący, czterocylindrowy silnik o pojemności 1,5 litra, który generuje 115 KM i współpracuje z 5-biegową manualną skrzynią biegów. Według producenta samochód przyspiesza od 0 do 100 km/h w 10,8 sekundy, rozpędza się do 185 km/h, a średnie zużycie paliwa wynosi 6,1 l/100 km.

MG3 posiada benzynowy silnik 1.5 o mocy 115 KM. MG Motors materiały prasowe

Podstawowe wyposażenie MG3. Jest wszystko, czego potrzebujesz

Najtańsza odmiana Standard pozytywnie zaskakuje listą wyposażenia, na której znajdziemy m.in. manualną klimatyzację, kamerę cofania z czujnikami parkowania, tempomat, 7-calowy cyfrowy zestaw wskaźników oraz 10,25-calowy ekran systemu multimedialnego z fabryczną nawigacją oraz obsługą Apple CarPlay i Android Auto.

Jeżeli jednak zależy wam na nieco większej liczbie gadżetów to warto rozważyć zakup wersji Excite. Co prawda, nie będzie to już najtańszy samochód nad Wisłą z Chin, ale za dopłatą 6 tys. zł otrzymamy 16-calowe felgi aluminiowe, 6-głośnikowy system audio, podgrzewane i elektryczne składane lusterka czy reflektory LED.

MG3 dostępny jest w dwóch wersjach wyposażenia - Standard lub Excite. MG materiały prasowe

Niezależnie od wybranej wersji wyposażenia - Standard lub Excite - MG3 korzysta z pakietu systemów bezpieczeństwa MG Pilot. Obejmuje on m.in. system automatycznego hamowania awaryjnego z wykrywaniem pieszych i rowerzystów, asystenta utrzymania pasa ruchu, system ostrzegania przed kolizją, monitorowanie martwego pola oraz tempomat.

Ile kosztuje najtańszy chiński samochód w Polsce?

MG3 1.5 Standard z rocznika produkcji 2026 jest aktualnie najtańszym chińskim samochodem sprzedawanym w Polsce. Jego cena katalogowa wynosi 73,5 tys. zł, jednak w obowiązującej promocji samochód można kupić za 69,5 tys. zł. Zakup bogatszej wersji Excite wiąże się z wydatkiem rzędu 75,9 tys. zł. Warto zaznaczyć, że MG3 objęty jest potrójną, 7-letnią gwarancją producenta z limitem przebiegu 150 tys. km. Obejmuje ona gwarancję producenta, ochronę układu napędowego oraz zabezpieczenie przed perforacją nadwozia.

Promocyjna cena MG3 to obecnie 69,5 tys. zł. MG Motors materiały prasowe

Ile aut sprzedało MG w Polsce?

Z raportu Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego wynika, że 2025 r. na polskie drogi wyjechało 15 230 nowych samochodów MG, co daje wzrost o 125 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w 2024 r. Grudzień przyniósł rekordowe 2122 rejestracje, a od debiutu tej chińskiej marki w Polsce zarejestrowano już blisko 22 tys. aut. Co ciekawe, w segmencie klientów indywidualnych MG zakończyło ubiegły rok na 7. pozycji notując 4,81 proc. udziału w rynku.