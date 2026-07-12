To najstarsza utwardzona droga w Polsce. Ma ponad 200 lat

W skrócie Trakt Środkowogalicyjski, zbudowany na polecenie cesarza Józefa II Habsburga po 1772 roku, jest uznawany za najstarszą utwardzoną drogę na ziemiach polskich.

Trasa powstała pod koniec XVIII wieku i łączyła kluczowe miasta Galicji, takie jak Biała, Rzeszów czy Przemyśl, tworząc fundament pod rozwój nowoczesnej sieci drogowej.

Wyjątkowość konstrukcji polegała na zastosowaniu czterech warstw tłucznia lub żwiru, co zapewniało drogę odporną na zmienne warunki atmosferyczne oraz zniszczenia.

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Jeszcze w XVIII wieku pokonanie nawet krótkiej trasy było dużym wyzwaniem. Brakowało mostów, nawierzchni i odpowiedniej infrastruktury, dlatego transport odbywał się powoli i był uzależniony od pogody. W takich realiach budowa nowoczesnego traktu była przełomem, który wyznaczył nowy kierunek rozwoju komunikacji na ziemiach dzisiejszej południowej Polski.

Nowoczesna droga dla Galicji

Impulsem do budowy Traktu Środkowogalicyjskiego był I rozbiór Polski w 1772 roku. Po przejęciu Galicji i Lodomerii władze austriackie szybko przekonały się, że istniejąca sieć dróg nie spełnia podstawowych wymagań. Większość tras nadawała się do użytku wyłącznie podczas suchej pogody, a w czasie intensywnych opadów czy roztopów przejazd był możliwy jedynie konno lub pieszo.

Na polecenie cesarza Józefa II Habsburga rozpoczęto więc realizację projektu nowoczesnej drogi bitej. Powołano specjalną dyrekcję odpowiedzialną za projektowanie i budowę tras zgodnych ze standardami obowiązującymi w monarchii austriackiej. Było to jedno z największych przedsięwzięć infrastrukturalnych tamtego okresu na terenach południowej Polski.

Mapa Galicji z XIX wieku Polona domena publiczna

Trasa połączyła najważniejsze miasta

Pierwszy fragment Traktu Środkowogalicyjskiego oddano do użytku już w 1781 roku. Łączył on Białą, będącą dziś częścią Bielska-Białej, z Bochnią i prowadził przez Kęty, Andrychów, Wadowice oraz Gdów. Inwestycja była jednak sukcesywnie rozwijana. Drogę przedłużano zarówno w kierunku Śląska Cieszyńskiego, jak i na wschód, aż do Lwowa.

Całość połączenia ukończono w 1785 roku. Trasa przebiegała przez Brzesko, Tarnów, Ropczyce, Rzeszów, Przeworsk, Jarosław i Przemyśl, tworząc jeden z najważniejszych szlaków komunikacyjnych regionu. Po III rozbiorze Polski powstała także odnoga prowadząca z Izdebnika do Krakowa, dzięki której miasto uzyskało połączenie z Wiedniem. Austriaccy inżynierowie wykorzystali doświadczenia zdobyte podczas budowy dróg alpejskich i wytyczyli trasę przez Przełęcz Kocierską, Żywiec oraz tereny dzisiejszej Słowacji. Odcinek powstał w latach 1784-1788 i pozwalał skrócić podróż do stolicy monarchii o jeden dzień.

Cztery warstwy kamienia zamiast błota

O wyjątkowości Traktu Środkowogalicyjskiego decydowała nie tylko jego długość, ale przede wszystkim zastosowana technologia. Nawierzchnię wykonywano z czterech warstw tłucznia lub żwiru, których łączna grubość nie przekraczała pół metra. Taka konstrukcja zapewniała stabilność i znacznie lepiej radziła sobie z wilgocią oraz uszkodzeniami niż wcześniejsze drogi, będące najczęściej jedynie utwardzonymi gościńcami.

Nowy szlak określano mianem Traktu Cesarskiego. Mimo licznych przebudów i modernizacji jego historyczny przebieg w wielu miejscach zachował się do dziś. Przykładem jest obecna Droga Krajowa 52, która wykorzystuje fragmenty dawnej trasy. Połączenie Galicji z pozostałą częścią monarchii austriackiej ułatwiło transport surowców i towarów oraz przyspieszyło rozwój gospodarczy regionu. Znaczenie traktu zaczęło jednak maleć po uruchomieniu w 1861 roku linii Kolei Galicyjskiej im. Karola Ludwika, która przejęła znaczną część ruchu transportowego.

Ślad historii widoczny do dziś

Choć od powstania Traktu Środkowogalicyjskiego minęło ponad 200 lat, jego historia nadal pozostaje ważnym elementem rozwoju polskiej infrastruktury drogowej. To właśnie takie inwestycje stworzyły fundament pod sieć nowoczesnych dróg, z których korzystamy obecnie.

Dla kierowców i miłośników historii dawny trakt jest dziś czymś więcej niż tylko zabytkiem inżynierii. To przypomnienie, że początki nowoczesnego drogownictwa sięgają czasów, gdy o samochodach nikt jeszcze nawet nie myślał, a dobrze zaprojektowana i utwardzona droga potrafiła zmienić funkcjonowanie całego regionu.

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