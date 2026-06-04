To najpopularniejszy Lexus w Polsce. Sprzedaż przekroczyła 2800 sztuk
Lexus jest najczęściej wybieraną marką premium przez klientów indywidualnych. Jaki model odpowiada za ten sukces japońskiej marki, w która zdystansowała tak znane firmy, jak BMW, Audi czy Mercedes?
W skrócie
- Lexus utrzymuje silną pozycję w Polsce i jest najczęściej wybieraną marką premium przez osoby prywatne.
- Od początku 2026 roku w Polsce zarejestrowano 6105 nowych Lexusów, co daje marce 10,7% udziału w rynku segmentu premium, a najlepiej sprzedającym się modelem pozostaje Lexus NX.
- Modele LBX, RX, UX oraz ES również uzyskały wysokie wyniki sprzedaży, a LBX osiągnął ponad połowę udziału w swoim segmencie.
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Od początku 2026 r. do końca maja w Polsce zarejestrowano 6105 nowych Lexusów. Pozwoliło to marce osiągnąć 10,7-proc. udział w rynku samochodów premium. Sam maj również był bardzo udany - na polskie drogi wyjechało 1099 nowych samochodów tej marki, co oznacza wzrost o 10 proc. względem analogicznego miesiąca ubiegłego roku.
Lexus numerem jeden wśród klientów indywidualnych w Polsce
Szczególnie ciekawie wyglądają wyniki w segmencie klientów prywatnych, którzy bardzo często zwracają uwagę nie tylko na wyposażenie czy osiągi, ale również na późniejsze koszty eksploatacji, niezawodność oraz utratę wartości.
Od początku roku klienci indywidualni odebrali z salonów 2278 Lexusów. Oznacza to, że marka odpowiada już za 22,6 proc. sprzedaży samochodów premium w tej części rynku. Innymi słowy, ponad co piąty samochód premium kupowany przez osobę prywatną w Polsce ma znaczek Lexusa.
Lexus NX pozostaje bestsellerem. To najlepiej sprzedający się model w Polsce
Największym filarem sprzedaży pozostaje Lexus NX. Od stycznia do końca maja zarejestrowano 2862 egzemplarze tego modelu, z czego 547 trafiło do klientów tylko w samym maju.
To nie tylko najpopularniejszy model w gamie Lexusa, ale również jeden z najchętniej wybieranych SUV-ów klasy premium w Polsce. Samochód dostępny jest zarówno jako klasyczna hybryda, jak i hybryda plug-in. W bardzo konkurencyjnym segmencie D-SUV Premium model ten odpowiada już za 16 proc. rynku.
Lexus LBX nie ma konkurencji w swojej klasie
Bardzo mocną pozycję wypracował sobie również najmniejszy SUV w ofercie marki. Lexus LBX jako pierwszy model w segmencie B-SUV Premium przekroczył w tym roku granicę 1 tys. rejestracji. Od początku roku do klientów trafiło 1013 egzemplarzy tego miejskiego crossovera, a aż 183 sztuki zostały zarejestrowane w samym maju. Co ciekawe, udział LBX-a w swoim segmencie wynosi aż 51,5 proc. Oznacza to, że ponad połowa wszystkich samochodów sprzedawanych w kategorii B-SUV Premium w Polsce to właśnie ten model.
RX, UX i ES również notują solidne wyniki. Lexus ma powodu do zadowolenia
W czołówce sprzedaży pozostają także pozostałe modele marki. Lexus RX znalazł od początku roku 794 nabywców i odpowiada za 9,6 proc. segmentu E-SUV Premium. Nieco mniejszy UX osiągnął wynik 750 rejestracji, co daje mu 7,6 proc. udziału w kategorii C-SUV Premium. Dobrze radzi sobie również hybrydowa limuzyna ES - od początku roku zarejestrowano 562 egzemplarze tego modelu, a udział w segmencie E Premium wynosi obecnie 12,2 proc.