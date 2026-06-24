To najchętniej kupowany model w Europie. Jego największy atut to cena

W skrócie Dacia Sandero utrzymała pozycję najchętniej kupowanego samochodu w Europie, a kluczowym atutem pozostaje niska cena.

W maju Sandero wyprzedziła Renault Clio w rankingu sprzedaży, odnotowując wzrosty po słabym początku roku.

Dane pokazują wzrost sprzedaży aut elektrycznych i SUV-ów, a także znaczące zmiany w wynikach modeli różnych marek, zarówno w segmencie popularnym, jak i premium.

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Według wstępnych danych firmy analitycznej Dataforce, obejmujących 98 proc. sprzedaży w Unii Europejskiej, krajach EFTA i Wielkiej Brytanii, Dacia Sandero znalazła w maju 19 685 nabywców. To wynik o 0,8 proc. lepszy niż rok wcześniej. Ten niewielki wzrost wystarczył, by model Dacii utrzymał pierwsze miejsce w miesięcznym zestawieniu.

Na drugim miejscu znalazł się Volkswagen T-Roc z wynikiem 17 419 sprzedanych egzemplarzy. W jego przypadku oznacza to spadek o 5,7 proc. Trzecia była Tesla Model Y, która zanotowała bardzo mocny wzrost. Sprzedaż tego elektrycznego pojazdu skoczyła o 68 proc., do 17 202 sztuk.

Tuż za podium uplasował się Volkswagen Golf, który znalazł 17 198 nabywców, czyli o 6 proc. więcej niż rok wcześniej. Pierwszą "piątkę" najchętniej kupowanych samochodów zamknął Peugeot 208 z rezultatem 15 426 sztuk, co jest wynikiem o 3,8 proc. gorszym niż w maju 2025 roku.

Dacia Sandero wyprzedziła Renault Clio w Europie

Udany maj pozwolił Sandero objąc prowadzenie w zestawieniu sprzedaży po pięciu miesiącach roku. Od stycznia do maja sprzedano 87 824 egzemplarze tego modelu.

Renault Clio, które było najchętniej kupowanym autem w Europie po styczniu i lutym, w maju znalazło tylko 14 376 nabywców, czyli o 31 proc. mniej niż rok wcześniej. W efekcie w rankingu pięciomiesięcznym Clio spadło na drugą pozycję z wynikiem 86 375 sztuk.

Tuż za francuskim modelem znalazł się Volkswagen Golf z wynikiem 85 118 sprzedanych egzemplarzy oraz Volkswagen T-Roc, który od początku roku sprzedał się w liczbie 83 640 sztuk. Piąte miejsce zajmuje Toyota Yaris Cross z rezultatem 79 888 aut.

Przewaga Sandero nad Clio nie jest duża, ale ważny jest wyraźna tendencja wzrostowa. Rumuński model zaczął rok bardzo słabo. W styczniu był dopiero 14. najchętniej kupowanym samochodem w Europe, a liczba rejestracji była o 45 proc. mniejsza niż w rok wcześniej. Styczniowy wynik był zaskoczeniem tym bardziej, że Dacia Sandero zakończyła rok 2025 jako najpopularniejszy samochód w Europie.

Szefowa Dacii tłumaczyła słaby początek roku

Powody słabszego startu wyjaśniała Katrin Adt, szefowa Dacii. Podczas lutowej konferencji wynikowej Grupy Renault mówiła, że problem wynikał z "logistyki i zmian w produkcji". Jednocześnie podkreślała, że zamówienia cały czas były na wysokim poziomie.

Kolejne miesiące potwierdziły, że Sandero szybko odzyskuje pozycję. W lutym model awansował na piąte miejsce, w marcu był czwarty, a w kwietniu i maju ponownie znalazł się na samym szczycie europejskiej sprzedaży.

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Mimo awansu na pierwsze miejsce, sprzedaż Sandero od stycznia do maja jest o 18 proc. niższa niż rok wcześniej, co jest efektem właśnie słabego początku roku.

Tesla Model Y wraca do czołówki sprzedaży

Maj przyniósł także poprawę wyników Tesli. Model Y, który w marcu był najchętniej kupowanym samochodem w Europie, w kwietniu spadł aż na 39. miejsce. Miesiąc później wrócił jednak do pierwszej trójki z wynikiem 17 202 egzemplarzy.

Jeszcze większe odbicie zanotowała Tesla Model 3. Sprzedaż tego auta wzrosła o 198 proc., do 9566 egzemplarzy. Dzięki temu Model 3 zakończył maj na 26. miejscu w całym zestawieniu, choć miesiąc wcześniej był dopiero 131.

W rankingu od początku roku Tesla Model Y zajmuje ósme miejsce. Od stycznia do maja sprzedano 76 446 egzemplarzy tego modelu, czyli o 68 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

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SUV-y i auta elektryczne mocno zyskują w Europie

Majowe dane pokazują, że dużą siłę na europejskim rynku stanowią SUV-y, a rośnie pozycja samochodów elektrycznych i hybryd plug-in. BYD Atto 2, mały SUV chińskiej marki, zajął 24. miejsce z wynikiem 10 232 sprzedanych egzemplarzy. Pomogła w tym nowa odmiana PHEV, która odpowiadała aż za 8855 rejestracji.

Dobrze poradziła sobie także Skoda Elroq, czyli kompaktowy SUV z napędem elektrycznym. 9558 sprzedanych egzemplarzy, o wynik 3,5 proc. lepszy niż rok wcześniej. Renault 5 E-Tech, elektryczny hatchback segmentu miejskiego, zwiększył sprzedaż o 65 proc., do 7396 sztuk. Sprzedaż elektrycznej Skody Enyaq wzrosła zaskakująco o 49 proc., osiągając 7057 egzemplarzy.

Wśród małych i kompaktowych SUV-ów szczególnie mocno urosły Citroen C3 Aircross, Opel/Vauxhall Frontera oraz Dacia Bigster. Sprzedaż C3 Aircross zwiększyła się o 110 proc., do 8840 sztuk. Frontera zanotowała wzrost sprzedązy o 139 proc., do 7409 egzemplarzy, a Bigster poprawił wynik o 54 proc., osiągając 7180 sztuk.

Nie tylko tanie auta. Segment premium też ma dobre wyniki

W maju dobrze radziły sobie również wybrane modele marek premium. Mercedes GLC zanotował wzrost sprzedaży o 17 proc., do 10 275 egzemplarzy. Mercedes CLA ponad dwukrotnie poprawił wynik i osiągnął 7665 sztuk. Sprzedaż BMW X3 wzrosła o 22 proc., do 7006 aut.

Jednocześnie część popularnych modeli zanotowała wyraźne spadki. Sprzedaż Renault Clio spadła o 31 proc., Dacii Duster - o 24 proc., Peugeota 2008 - o 19 proc., a Citroena C3 i Toyoty Yaris - o 16 proc.

A kto jest - póki co - wygranym w 2026 roku? Skoda Elroq od początku roku znalazła 48 506 nabyców, co oznacza wzrost o 100 proc, a sprzedaż Citroena C3 Aircross wzrosła niemal o 500 proc., do 45 735 sztuk. Bliźniaczy dla C3 Aircross Opel Frontera również zanotował wzrost o ponad 600 proc., do 35 361 egzemplarzy, a Dacia Bigster - o 268 proc., do 35 940 sztuk.

Szybko rosły też Jaecoo 7, Mercedes CLA, Renault 5 E-Tech i BMW X3. Po drugiej stronie zestawienia znalazły się auta, które od lat należały do filarów europejskiej sprzedaży. Peugeot 208 stracił 13 proc., Citroen C3 - 18 proc., Dacia Duster - 26 proc., Toyota Yaris - 11 proc., Ford Kuga - 15 proc., a Volkswagen Tiguan - 10 proc.

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