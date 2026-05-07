W przypadku kluczowych dróg - autostrad, dróg ekspresowych czy krajowych - wszystkie parametry dotyczące zjazdów i podjazdów, promienia skrętu czy odległości między stacjami paliw są skrupulatnie określone, dlatego bardzo rzadko kiedy są one w stanie zaskoczyć zmotoryzowanych. Natomiast w kwestii lokalnych tras wymogi są znacznie mniej precyzyjne, aby ograniczyć koszt budowy nowych odcinków, ale przy tym zapewnić dobre skomunikowanie danego regionu. Im zatem dalej od kluczowych arterii tym większe prawdopodobieństwo, że natkniemy się na odcinek wyjątkowy, a nawet pod jakimś względem rekordowy.

Najbardziej stroma droga w Polsce. Prowadzi do stadniny koni i kilku domów

Z pozoru to jedna z dróg, których w Polsce jest wiele. Okazuje się jednak, że ten fragment trasy nieopodal Laskowa w Małopolsce może poszczycić się mianem najbardziej stromej drogi nad Wisłą. Jej średnie nachylenie na jeden kilometr wynosi 19 proc., dzięki czemu wygrywa z uwielbianą przez cyklistów Przełęczą Karkonoską, która z nachyleniem wynoszącym 15,7 proc. na kilometr przez wiele lat uznawana była za najbardziej stromy podjazd w kraju. Warto zaznaczyć, że w przeciwieństwie do podjazdu nieopodal Laskowej, Przełęcz Karkonoska nie jest dostępna dla samochodów.

Przejazd najbardziej stromą drogą w Polsce. Kierowcy nie powinni mieć trudności

Chociaż podjazd jest imponujący to nie powinien sprawić kierowcom latem żadnych problemów. Nieco inaczej może być jednak zimą lub w sytuacji, gdy niezbędne będzie awaryjne zatrzymanie się w połowie podjazdu oraz ruszenie przy wykorzystaniu hamulca ręcznego.

Droga ta stała się jednak prawdziwą mekką dla rowerzystów - ma nieco ponad 1 km długości i na tym odcinku nachylenie wynosi 19 proc. Na dystansie 500 m wzrasta do 25 proc., a na 100 m nawet do 28 proc. W Google Maps fragment ten znajdziecie pod nazwą "Najbardziej stromy podjazd rowerowy w Polsce".

Jak rozumieć procentowe nachylenie drogi?

Chociaż ze znakiem ostrzegającym kierowców o stromym podjeździe czy zjeździe spotykamy się bardzo często to rzadko kiedy zastanawiamy się, w jaki sposób odczytywać procentowe nachylenie drogi. Ta informacja wprost przekazuje, ile metrów w pionie zostało pokonanych na 100 m - na najbardziej stromym fragmencie trasy w Laskowej na 100 m przejechanych "po płaskim" droga wznosi się aż o 28 m.

Najbardziej stromy podjazd w Polsce nazywany jest "rzeźnią". Stanislaw Bielski/REPORTER East News

Znak ostrzegający o stromym podjeździe i zjeździe

Skoro wjedziemy już na sam szczyt to należy spodziewać się również zjazdu, który także jest odpowiednio oznakowany. Znakiem A-22, czyli niebezpieczny zjazd, oznaczane są trasy o nachyleniu co najmniej 7 proc. lub 10 proc. w terenach górskich. Natomiast oznakowanie A-23, czyli stromy podjazd, ustawiane jest przy drogach, gdzie nachylenie wynosi 6 proc. (lub 8 proc. w górach). Tuż obok nich znajduje się tabliczka T-9, która informuje o procentowym nachyleniu drogi.

