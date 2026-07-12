Na wyniki warto spojrzeć szerzej niż tylko przez pryzmat zwycięzcy. W czołówce znalazły się dwa modele Toyoty i dwa Tesli, a sześć z dziesięciu najwyżej ocenionych samochodów to SUV-y lub crossovery. Ranking pokazuje również, że kierowcy coraz wyżej oceniają modele europejskich producentów, a stereotyp o niskiej trwałości francuskich aut coraz słabiej przystaje do rzeczywistości.

Ranking najbardziej niezawodnych samochodów 2026

Według badania Driver Power 2026 pierwszą dziesiątkę tworzą:

Toyota Aygo X Mazda CX-30 Tesla Model 3 BMW serii 1 Volkswagen T-Roc Ford Kuga Tesla Model Y Toyota Corolla Peugeot 2008 Volvo XC40

W zestawieniu znalazły się samochody reprezentujące różne segmenty rynku - od niewielkiego auta miejskiego, przez klasyczne kompakty, po rodzinne SUV-y i modele elektryczne. To pokazuje, że wysoka ocena właścicieli nie jest zarezerwowana dla jednego typu samochodu.

Mała Toyota pokonała znacznie droższych rywali

Pewnym zaskoczeniem tegorocznego rankingu może być zwycięstwo Toyoty Aygo X. To najmniejszy samochód w pierwszej dziesiątce i jednocześnie jeden z najtańszych. Za miejskim crossoverem Toyoty znalazły się między innymi Mazda CX-30, Tesla Model 3, BMW serii 1 czy Volkswagen T-Roc - modele należące do wyższych segmentów i kosztujące często dwa lub nawet trzy razy więcej.

To pokazuje, że niezawodność nie zawsze idzie w parze z ceną czy prestiżem marki. W codziennym użytkowaniu dla właścicieli równie ważne okazują się przewidywalność, brak problemów i poczucie, że samochód po prostu spełnia swoje zadanie.

Tesla z dwoma modelami w czołówce

Jeszcze kilka lat temu obecność samochodu elektrycznego na podium podobnego zestawienia mogła wydawać się mało prawdopodobna. Dziś Tesla nie tylko zajmuje trzecie miejsce za sprawą Modelu 3, ale wprowadziła do pierwszej dziesiątki również Model Y.

To jeden z najbardziej interesujących wniosków tegorocznego rankingu. Marka regularnie jest przedmiotem dyskusji dotyczących jakości wykonania czy problemów z montażem elementów nadwozia, jednak właściciele najwyraźniej oddzielają te kwestie od codziennego użytkowania samochodów. W efekcie oba modele Tesli znalazły się w ścisłej czołówce.

Niemieckie marki nadal trzymają poziom

Mocną pozycję utrzymały również niemieckie marki. BMW serii 1 zajęło czwarte miejsce, a Volkswagen T-Roc piąte. To jedyni przedstawiciele niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego w pierwszej piątce zestawienia.

Oba modele są obecne na rynku od kilku lat i zdążyły już zbudować opinię dopracowanych konstrukcji. Wyniki Driver Power sugerują, że doświadczenia właścicieli potwierdzają ten obraz.

SUV-y całkowicie zdominowały ranking

Jednym z najbardziej widocznych trendów jest dominacja SUV-ów i crossoverów. Do tej grupy należą Mazda CX-30, Volkswagen T-Roc, Ford Kuga, Tesla Model Y, Peugeot 2008 i Volvo XC40. Oznacza to, że sześć z dziesięciu najwyżej ocenionych modeli ma podwyższone nadwozie.

Jeszcze kilkanaście lat temu podobne zestawienia zdominowałyby hatchbacki i sedany. Dziś preferencje kierowców wyraźnie się zmieniły, a producenci dopracowali SUV-y do tego stopnia, że należą one do najlepiej ocenianych samochodów na rynku.

Peugeot przełamuje stary stereotyp

Na dziewiątym miejscu znalazł się Peugeot 2008. To wynik, który może zaskoczyć osoby pamiętające opinie o francuskich samochodach sprzed kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. Przez długi czas uchodziły one za mniej trwałe od konstrukcji japońskich czy niemieckich.

Obecność Peugeota 2008 w pierwszej dziesiątce pokazuje, że współczesne modele są oceniane przez właścicieli znacznie lepiej niż dawniej. Trudno mówić już o prostym podziale na "niezawodne auta z Japonii" i "problematyczne samochody z Francji".

Dwa modele Toyoty w pierwszej dziesiątce

Na uwagę zasługuje również wynik samej Toyoty. Oprócz zwycięskiej Aygo X w pierwszej dziesiątce znalazła się także Corolla, która zajęła ósme miejsce. To oznacza, że japoński producent jako jedyny - obok Tesli - ma w czołówce dwa modele.

Toyota od lat buduje swój wizerunek na trwałości i niskich kosztach eksploatacji. Tegoroczne wyniki Driver Power pokazują, że właściciele nadal bardzo wysoko oceniają samochody tej marki.

Jak powstaje ranking Driver Power?

Driver Power nie jest rankingiem awarii ani raportem serwisowym. Powstaje na podstawie ankiet wypełnianych przez właścicieli samochodów, którzy oceniają swoje auta po okresie użytkowania.

Respondenci odpowiadają na pytania dotyczące między innymi jakości wykonania, niezawodności i codziennej eksploatacji. Na tej podstawie powstaje końcowa ocena każdego modelu.

Oznacza to, że ranking pokazuje przede wszystkim doświadczenia użytkowników. Nie należy go traktować jako statystyki liczby awarii ani gwarancji, że konkretny egzemplarz będzie całkowicie bezproblemowy. Dla osób planujących zakup nowego lub używanego samochodu może być jednak cenną wskazówką, które modele najlepiej sprawdzają się w oczach tych, którzy korzystają z nich na co dzień.





Cupra Raval, czyli miejski elektryk, na torze. Przypomniała mi film Barei INTERIA.PL