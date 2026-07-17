To już nie Golf i Astra. Polacy wybrali nowego króla używanych aut

W skrócie Kia Sportage została najczęściej ogłaszanym modelem auta używanego w Polsce, wyprzedzając pod tym względem Volkswagena Golfa czy Opla Astrę.

W pierwszej połowie 2026 roku mediana ceny samochodu używanego w Polsce wyniosła 67 421 zł, a mediana wieku sprzedawanych pojazdów to równe 10 lat.

Popularność aut z silnikami diesla spada na rzecz modeli hybrydowych, których udział w rynku wtórnym rośnie dzięki dużej podaży pojazdów poflotowych.

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Królem polskiego rynku samochodów używanych pozostaje Volkswagen, ale miano królowej należy się dziś Kii Sportage. Takie wnioski płyną z analizy platformy sprzedażowej Carvago, której pracownicy na bieżąco monitorują pojawiające się w polskim internecie ogłoszenia o sprzedaży używanych aut.

Wynika z niej również, że Polacy systematycznie odwracają się od używanych samochodów z silnikami Diesla, które coraz skuteczniej wypierane są z ogłoszeń przez auta hybrydowe.

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Dane za pierwsze sześć miesięcy 2026 roku nie pozostawiają złudzeń. Najpopularniejszymi markami wśród samochodów używanych, które szukają właśnie nowego właściciela w Polsce są: Volkswagen (8,2 proc. udziału w rynku), Audi (7,5 proc. udziału w rynku), Toyota (6,9 proc. udziału w rynku), Ford (6,6 proc. udziału w rynku) i Opel (6,3 proc. udziału w rynku).

Mediana ceny samochodów używanych wystawianych na sprzedaż w pierwszej połowie roku wynosiła 67 421 zł. Mediana wieku to równe 10 lat, a przebiegu - 99 885 km.

Pod względem rodzaju paliwa ponad połowa rynku należy do samochodów benzynowych (54,1 proc. ogółu ogłoszeń). Udział aut z silnikami Diesla spadł już do 30,8 proc. Szybko wzrasta za to oferta samochodów hybrydowych, które stanowią już ponad 10,5 proc. ogółu ogłoszeń. To efekt utrzymującej się w ostatnich latach dominującej pozycji Toyoty na rynku nowych aut. Poflotowe samochody hybrydowe japońskiego producenta masowo zasilają właśnie rynek wtórny, co przekłada się na rosnący udział pojazdów z napędem hybrydowym.

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Jakie modele mają obecnie największą reprezentację wśród ogłoszeń o sprzedaży samochodów osobowych? Co ciekawe, numerem jeden jest obecnie Kia Sportage z dwuprocentowym udziałem w rynku. Ze statystycznego punktu widzenia przeciętna wystawiona na sprzedaż Kia Sportage ma niespełna 11 lat i przejechała do tej pory 100 300 km. Średnia ceny Kii Sportage na rynku wtórnym to 82 536 zł.

Drugie miejsce (1,8 proc. udziału w ogłoszeniach) zajmuje Skoda Octavia. Średnio chodzi o samochodów w wieku 8,6 roku z przebiegiem 120 656 km. Średnia cena Skody Octavii na rynku wtórnym wynosi dziś 78 470 zł. Podium zamyka Toyota Corolla z udziałem w ogłoszeniach na poziomie 1,8 proc. Średni wiek takiego samochodu szukającego w Polsce nowego właściciela to 7,9 roku. Statystyczna Corolla wystawiana w tym roku do sprzedaży ma przebieg 79 415 km i kosztuje 80 567 zł.

W pierwszej piątce najpopularniejszych aut na rynku wtórnym znajdziemy jeszcze. 4. Hyundaia Tucsona i 5. Opla Astrę. Statystyczny Tuscon liczy sobie 8,7 roku i 85 380 km przebiegu. Średnia cena to aż 93 573 zł.

Dopiero na 5. pozycji znalazł się jeden z ulubionych samochodów prywatnych importerów - Opel Astra. Średni wiek oferowanej do sprzedaży w Polsce Astry to 11,8 roku a średni przebieg - 150 969 km. Średnia cena Opla Astry to dziś 34 299 zł.

Stosunkowo wysokie ceny aut z pierwszej piątki, jak i same podium najczęściej wystawianych do sprzedaży samochodów w Polsce świadczą o cywilizowaniu się rynku. Doskonale widać, że na rynek wtórny szerokim strumieniem spływają poflotowe auta z polskich salonów. Ich wadą bywają ceny i wysokie przebiegi, ale w konkurencji z samochodami sprowadzonymi ogromną zaletą jest np. pełna historia serwisowa.

Dowodem na takie zjawisko jest również malejąca od miesięcy liczba importowanych do kraju używanych samochodów z zagranicy. Na jej wyniku cieniem kładzie się też rosnąca popularność nowych aut chińskich producentów, które - głównie dzięki atrakcyjnym cenom - opanowały już ponad 15 proc. polskiego rynku.

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