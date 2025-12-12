W skrócie Unia Europejska rezygnuje z całkowitego zakazu rejestracji aut spalinowych od 2035 roku, umożliwiając producentom utrzymanie ich w ofercie.

Rozwiązanie to otwiera drogę do większego udziału hybryd plug-in i napędów alternatywnych w motoryzacji.

Polska, wraz z innymi państwami, odegrała ważną rolę w doprowadzeniu do zmiany decyzji poprzez wspólny list skierowany do Komisji Europejskiej.

Takie rewelacje przekazał niemieckiemu dziennikowi "Bild" przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej Manfred Weber. To właśnie EPL stanowi największą siłę w Parlamencie Europejskim.

W przypadku nowych rejestracji od 2035 roku 90-procentowa redukcja emisji CO2 będzie teraz obowiązkowa dla celów floty producentów samochodów, zamiast 100 procent

Jeśli rewelacje Webera znajdą odzwierciedlenie w ostatecznym stanowisku Komisji Europejskiej oznacza to, że producenci samochodów będą w stanie utrzymać w ofercie auta spalinowe, chociaż ich udział w ogóle sprzedaży będzie niewielki. Taki zapis otwiera jednak furtkę dla przyszłości hybryd plug-in i hybryd szeregowych, będących de facto autami elektrycznymi ze spalinowymi generatorami prądu.

Silniki spalinowe zostaną w UE. Będzie więcej hybryd plug-in

Za takim rozwiązaniem lobbowały m.in. branżowe organizacje, jak np. Europejskie Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych (CLEPA), Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA) i Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA). Ich postulaty obejmowały też zwiększenie udziału w europejskim rynku paliw alternatywnych i wprowadzenia "współczynnika korekcji emisji CO2" uwzględniającego udział paliw alternatywnych w miksie paliwowym.

W rozmowie z "Bildem" Weber stwierdził również, że 100 proc. redukcja emisji CO2 z nowych samochodów, bo w ten sposób w rzeczywistości przedstawiany był "zakaz rejestracji aut spalinowych", nie wejdzie w życie nawet w 2040 roku.

Oznacza to, że zakaz technologii silników spalinowych nie leży już na stole

Zakaz rejestracji aut spalinowych do kosza. W tle polski wątek

Zdaniem niemieckich mediów decyzje w sprawie porzucenia zakazu ustalone zostały na nocnym spotkaniu, a ostatnie kwestie sporne miały zostać rozstrzygnięte w czwartek. Niemiecki "Auto Bild" donosi, że przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przejęła dalsze prowadzenie sprawy, a szczegółu mają zostać przekazane opinii społecznej w najbliższy wtorek.

Zdaniem dziennikarzy Bidla do porozumienia przyczyniły się także sygnały polityczne z Włoch i Polski. Chodzi m.in. o wspólny list premierów sześciu państw Unii Europejskiej - Polski, Węgier, Słowacji, Włoch, Czech i Bułgarii - do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen domagało się przeglądu unijnych regulacji dotyczących sektora motoryzacyjnego.

Koniec "ideologicznego dogmatyzmu". UE wraca do silników spalinowych

W jego treści przeczytać można m.in., że niedawna debata nad rewizją unijnego prawa klimatycznego ujawniły konieczność odejścia od "ideologicznego dogmatyzmu", a obecne przepisy podkopują konkurencyjność europejskich producentów i osłabiają kluczową gałąź unijnej gospodarki.

Pozostajemy na dobrej drodze do neutralności klimatycznej, ale tworzymy neutralność technologiczną. Jest to ważny sygnał dla przemysłu samochodowego i zapewnia wiele miejsc pracy

Część niemieckiej prasy sugeruje, że to właśnie kwestie ideologiczne miały mieć kluczowe znaczenie w wypracowaniu kompromisu i ostatecznym odrzuceniu zakazu rejestracji samochodów spalinowych.

Sam Weber zauważa, że samochód jest dla niego "cennym, użytecznym przedmiotem", a nie "polem bitwy ideologicznej". Cofniecie zakazu rejestracji aut spalinowych może więc być traktowane w kategorii zabiegu marketingowego poprawiającego notowania władz i wytrącającego argument polityczny części - rosnących w siłę - skrajnych ugrupowań prawicowych, jak np. niemiecka AfD.

