To będzie przełom ws. zakazu rejestracji aut spalinowych. Ważna rola Polski
Zakaz rejestracji aut spalinowych w 2035 roku w Unii Europejskiej trafi do kosza - twierdzi szef Europejskiej Partii Ludowej, największego ugrupowania w Parlamencie Europejskim, Manfred Weber. Oznacza to, że silniki spalinowe zostaną w Europie na dłużej. W sprawie pojawia się również polski wątek.
W skrócie
- Unia Europejska rezygnuje z całkowitego zakazu rejestracji aut spalinowych od 2035 roku, umożliwiając producentom utrzymanie ich w ofercie.
- Rozwiązanie to otwiera drogę do większego udziału hybryd plug-in i napędów alternatywnych w motoryzacji.
- Polska, wraz z innymi państwami, odegrała ważną rolę w doprowadzeniu do zmiany decyzji poprzez wspólny list skierowany do Komisji Europejskiej.
Takie rewelacje przekazał niemieckiemu dziennikowi "Bild" przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej Manfred Weber. To właśnie EPL stanowi największą siłę w Parlamencie Europejskim.
W przypadku nowych rejestracji od 2035 roku 90-procentowa redukcja emisji CO2 będzie teraz obowiązkowa dla celów floty producentów samochodów, zamiast 100 procent
Jeśli rewelacje Webera znajdą odzwierciedlenie w ostatecznym stanowisku Komisji Europejskiej oznacza to, że producenci samochodów będą w stanie utrzymać w ofercie auta spalinowe, chociaż ich udział w ogóle sprzedaży będzie niewielki. Taki zapis otwiera jednak furtkę dla przyszłości hybryd plug-in i hybryd szeregowych, będących de facto autami elektrycznymi ze spalinowymi generatorami prądu.
Silniki spalinowe zostaną w UE. Będzie więcej hybryd plug-in
Za takim rozwiązaniem lobbowały m.in. branżowe organizacje, jak np. Europejskie Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych (CLEPA), Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA) i Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA). Ich postulaty obejmowały też zwiększenie udziału w europejskim rynku paliw alternatywnych i wprowadzenia "współczynnika korekcji emisji CO2" uwzględniającego udział paliw alternatywnych w miksie paliwowym.
W rozmowie z "Bildem" Weber stwierdził również, że 100 proc. redukcja emisji CO2 z nowych samochodów, bo w ten sposób w rzeczywistości przedstawiany był "zakaz rejestracji aut spalinowych", nie wejdzie w życie nawet w 2040 roku.
Oznacza to, że zakaz technologii silników spalinowych nie leży już na stole
Zakaz rejestracji aut spalinowych do kosza. W tle polski wątek
Zdaniem niemieckich mediów decyzje w sprawie porzucenia zakazu ustalone zostały na nocnym spotkaniu, a ostatnie kwestie sporne miały zostać rozstrzygnięte w czwartek. Niemiecki "Auto Bild" donosi, że przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przejęła dalsze prowadzenie sprawy, a szczegółu mają zostać przekazane opinii społecznej w najbliższy wtorek.
Zdaniem dziennikarzy Bidla do porozumienia przyczyniły się także sygnały polityczne z Włoch i Polski. Chodzi m.in. o wspólny list premierów sześciu państw Unii Europejskiej - Polski, Węgier, Słowacji, Włoch, Czech i Bułgarii - do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen domagało się przeglądu unijnych regulacji dotyczących sektora motoryzacyjnego.
Koniec "ideologicznego dogmatyzmu". UE wraca do silników spalinowych
W jego treści przeczytać można m.in., że niedawna debata nad rewizją unijnego prawa klimatycznego ujawniły konieczność odejścia od "ideologicznego dogmatyzmu", a obecne przepisy podkopują konkurencyjność europejskich producentów i osłabiają kluczową gałąź unijnej gospodarki.
Pozostajemy na dobrej drodze do neutralności klimatycznej, ale tworzymy neutralność technologiczną. Jest to ważny sygnał dla przemysłu samochodowego i zapewnia wiele miejsc pracy
Część niemieckiej prasy sugeruje, że to właśnie kwestie ideologiczne miały mieć kluczowe znaczenie w wypracowaniu kompromisu i ostatecznym odrzuceniu zakazu rejestracji samochodów spalinowych.
Sam Weber zauważa, że samochód jest dla niego "cennym, użytecznym przedmiotem", a nie "polem bitwy ideologicznej". Cofniecie zakazu rejestracji aut spalinowych może więc być traktowane w kategorii zabiegu marketingowego poprawiającego notowania władz i wytrącającego argument polityczny części - rosnących w siłę - skrajnych ugrupowań prawicowych, jak np. niemiecka AfD.