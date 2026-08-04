To będzie najdłuższy podwodny tunel świata. Zamiast 20 godzin, 40 minut

W skrócie Chiny planują 123-kilometrowy tunel pod cieśniną Bohajską, co pozwoli skrócić podróż między Dalian a Yantai z 20 godzin do zaledwie 40 minut dzięki kolei dużych prędkości.

Koszt inwestycji to ponad 32 miliardy euro. Projekt zakłada trzy równoległe tunele, z których trzeci umożliwi prace konserwacyjne oraz sprawną ewakuację pasażerów i pracowników.

Inwestycja jest w fazie planowania, a realizacja może zająć 10-15 lat. Inżynierowie muszą zmierzyć się z dużym ciśnieniem wody oraz aktywnością sejsmiczną w tym rejonie.

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Współczesny transport coraz częściej staje przed koniecznością pokonywania naturalnych przeszkód. Morza, zatoki oraz szerokie akweny często utrudniają tworzenie szybkich i wygodnych połączeń między rozwijającymi się regionami. Tradycyjne przeprawy promowe czy długie trasy lądowe nie zawsze odpowiadają rosnącym wymaganiom gospodarki i pasażerów. Chiny chcą rozwiązać ten problem, planując budowę kolejowego tunelu pod cieśniną Bohajską, który połączy dwa strategiczne obszary kraju.

Jeżeli projekt zostanie doprowadzony do realizacji, stanie się jednym z największych przedsięwzięć inżynieryjnych w historii transportu. Ogromna skala inwestycji sprawia, że już na etapie planowania jest ona uznawana za jedno z najbardziej ambitnych wyzwań infrastrukturalnych na świecie.

123 kilometry długości, z czego 90 kilometrów pod wodą

Według obecnych założeń tunel miałby mierzyć około 123 kilometry, a niemal 90 kilometrów jego przebiegu znajdowałoby się pod wodami cieśniny Bohajskiej. Takie parametry pozwoliłyby ustanowić nowy rekord długości podwodnego tunelu kolejowego.

Planowana trasa połączyłaby dwa ważne porty - Dalian, położony na półwyspie Liaodong, oraz Yantai znajdujące się na półwyspie Shandong. Obecnie pokonanie tej odległości wymaga wyboru jednej z mniej wygodnych opcji. Podróż promem zajmuje około ośmiu godzin, natomiast przejazd drogą lądową może wydłużyć się nawet do 20 godzin.

Nowe połączenie miałoby całkowicie zmienić sposób przemieszczania się między tymi regionami. Dzięki wykorzystaniu kolei dużych prędkości czas przejazdu mógłby zostać skrócony do około 40 minut.

Projekt imponuje nie tylko swoją skalą, ale również kosztami. Budowa może wynieść nawet 32 mld euro | Fot. Google Maps materiał zewnętrzny

Trzy równoległe tunele i koszt ponad 32 miliardów euro

Skala inwestycji znajduje odzwierciedlenie również w jej kosztach. Szacuje się, że budowa może pochłonąć od 220 do 260 miliardów juanów, czyli równowartość ponad 32 miliardów euro.

Projekt zakłada wykonanie trzech biegnących równolegle tuneli. Dwa z nich zostałyby przeznaczone dla ruchu kolejowego, natomiast trzeci pełniłby funkcję pomocniczą. Konstrukcja techniczna miałaby umożliwiać prowadzenie prac konserwacyjnych, napraw oraz sprawną ewakuację pasażerów i pracowników w przypadku sytuacji awaryjnych.

Takie rozwiązanie zwiększyłoby bezpieczeństwo całego systemu, ale jednocześnie znacząco skomplikowałoby proces budowy. Realizacja tak rozbudowanej konstrukcji pod dnem morskim wymagałaby zastosowania zaawansowanych technologii oraz niezwykłej precyzji na każdym etapie prac.

Wyzwania związane z budową pod dnem morza

Budowa tunelu tej długości wiąże się z szeregiem poważnych problemów technicznych. Inżynierowie muszą uwzględnić ogromne ciśnienie wody oddziałujące na konstrukcję znajdującą się głęboko pod powierzchnią morza. Konieczne będzie również zaplanowanie skutecznego usuwania olbrzymich ilości materiału skalnego powstającego podczas drążenia tunelu.

Równie istotnym wyzwaniem pozostają warunki geologiczne. Cieśnina Bohajska znajduje się na obszarze, gdzie istnieje ryzyko występowania aktywności sejsmicznej. Z tego powodu konstrukcja musi zostać wyposażona w odpowiednie zabezpieczenia pozwalające ograniczyć skutki ewentualnych wstrząsów.

Zgodnie z przyjętymi założeniami tunel miałby zostać poprowadzony w głębszych warstwach stabilnego podłoża skalnego. Takie rozwiązanie powinno zwiększyć trwałość obiektu oraz zmniejszyć wpływ czynników zewnętrznych, takich jak napór wody czy ruchy tektoniczne.

Na razie inwestycja pozostaje w fazie przygotowań

Mimo ogromnego zainteresowania projektem budowa tunelu pod cieśniną Bohajską jeszcze się nie rozpoczęła. Obecnie przedsięwzięcie znajduje się na etapie planowania oraz przygotowywania dokumentacji i wymaganych zezwoleń.

Materiały dotyczące inwestycji pojawiają się od kilku lat, a chińskie władze wielokrotnie podkreślały, że projekt może zostać uruchomiony po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych i technicznych.

Jeżeli przedsięwzięcie otrzyma ostateczną zgodę na realizację, jego ukończenie będzie wymagało wielu lat pracy. Według dostępnych szacunków sama budowa może potrwać od 10 do 15 lat, o ile nie pojawią się poważne komplikacje technologiczne, finansowe lub administracyjne.