W skrócie ADAC przeprowadził test opon letnich w rozmiarze 225/50 R17 na kilku torach w Niemczech i we Włoszech.

Tylko trzy z szesnastu przetestowanych modeli opon uzyskały ocenę dobrą, a trzy inne oceniono jako wystarczające.

Opony marek Continental, Pirelli i Goodyear zostały najwyżej ocenione, natomiast modele chińskie i turecki uzyskały najniższe noty, przy czym eksperci ADAC nie zalecają ich zakupu.

Na pierwszy rzut oka wyniki nie wyglądają dramatycznie. W teście nie pojawiła się ocena "niedostateczna". Najsłabsze modele otrzymały notę "wystarczającą". Problem w tym, że za tą oceną kryją się bardzo konkretne zastrzeżenia dotyczące stabilności i przewidywalności prowadzenia.

Dobrym przykładem jest Linglong Sport Master. Na mokrej nawierzchni wypadł rewelacyjnie. Droga hamowania z 80 km/h wyniosła 30,1 m - identycznie jak w przypadku Continental PremiumContact 7 i wyraźnie lepiej niż u większości konkurentów.

Na suchym asfalcie sytuacja wyglądała już inaczej. Wraz ze wzrostem temperatury opona traciła precyzję prowadzenia, wykazywała zwiększoną podatność na nadsterowność i mniej przewidywalne reakcje przy gwałtownych manewrach. Dla mniej doświadczonego kierowcy taka charakterystyka może być trudna do opanowania.

Podobne zastrzeżenia pojawiły się wobec modelu Leao - marki należącej do Linglong - oraz tureckiej Lassa Revola. Wszystkie trzy opony ADAC ocenił jako "wystarczające", ale jednocześnie zaznaczył, że nie rekomenduje ich zakupu.

Test opon letnich 2026. Jak ADAC sprawdza ogumienie?

Ostateczna nota składa się w 70 proc. z oceny bezpieczeństwa jazdy - zachowania na mokrej i suchej nawierzchni. Pozostałe 30 proc. to tzw. równowaga środowiskowa, obejmująca trwałość, zużycie oraz generowany hałas.

Skala ocen ADAC jest odwrócona względem szkolnej: 0,6 oznacza wynik najlepszy, 5,5 - najgorszy.

Zakresy są następujące:

0,6-1,5 - bardzo dobra

1,6-2,5 - dobra

2,6-3,5 - zadowalająca

3,6-4,5 - wystarczająca

4,6-5,5 - niewystarczająca

W tegorocznym teście tylko trzy modele zmieściły się w przedziale "dobrym". Żaden nie osiągnął poziomu "bardzo dobrego".

Wyniki testu opon letnich ADAC 2026:

Test opon letnich ADAC 2026 Miejsce Model ogumienia Punktacja Ocena ADAC 1. Continental PremiumContact 7 1,9 Dobra 2. Pirelli Cinturato (C3) 2,2 Dobra 3. Goodyear EfficientGrip Performance 2 2,3 Dobra 4. Firestone Roadhawk 2 2,6 Zadowalająca 5. Falken Ziex ZE320 2,7 Zadowalająca 6. Bridgestone Turanza 6 2,7 Zadowalająca 7. Michelin Primacy 5 2,8 Zadowalająca 8. Maxxis Premitra HP6 2,8 Zadowalająca 9. Kumho Ecsta HS52 2,8 Zadowalająca 10. BFGoodrich Advantage 3,0 Zadowalająca 11. Hankook Ventus Prime4 3,1 Zadowalająca 12. Vredestein Ultrac+ 3,1 Zadowalająca 13. Greentrac Quest-X 3,1 Zadowalająca 14. Lassa Revola 3,6 Wystarczająca 15. Leao Nova-Force Acro 3,8 Wystarczająca 16. Linglong Sport Master 4,2 Wystarczająca

W teście opon letnich ADAC 2026 najlepiej poradziły sobie modele uznanych producentów: Continental PremiumContact 7, Pirelli Cinturato (C2) i Goodyear EfficiencyGrip Performance 2.

Trwałość może zmienić rachunek ekonomiczny

Z punktu widzenia osoby pokonującej duże przebiegi istotne są też różnice w trwałości. Szacowana żywotność jednego z polecanych modeli Goodyeara wyniosła 57 800 km. Dla porównania - Pirelli osiągnęło 48 600 km, a zwycięski Continental 44 700 km.

W praktyce oznacza to nawet rok dłuższej eksploatacji przy typowym rocznym przebiegu rzędu 15-20 tys. km. To element, który może zrównoważyć nieco wyższą cenę zakupu.

Gdzie testowano opony?

Próby na mokrej i suchej nawierzchni odbywały się na torach testowych Continentala w Niemczech i Bridgestone we Włoszech. Testy zużycia prowadzono m.in. na obiekcie ADAC w Bawarii oraz na drogach publicznych w Niemczech.

