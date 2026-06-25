Gigafactory Berlin-Brandenburg jest jedynym zakładem Tesli produkującym samochody w Europie. Koncern dziś poinformował, że planuje kolejny etap zwiększania produkcji i zatrudnienia.

Tesla zwiększa produkcję. Powstanie kolejne tysiąc miejsc pracy

Jeszcze w kwietniu Tesla zapowiedziała zwiększenie produkcji w Gigafactory Berlin do około 6200 samochodów tygodniowo. Teraz kierownictwo zakładu poinformowało pracowników o kolejnym etapie rozbudowy. Od października fabryka ma rozpocząć zwiększanie produkcji do 7500 aut tygodniowo.

Wraz z nowym etapem rozwoju firma planuje zatrudnić około 1000 dodatkowych pracowników. Łącznie z wcześniej ogłoszonymi rekrutacjami związanymi z rozbudową produkcji samochodów i ogniw akumulatorowych oznacza to około 3500 nowych miejsc pracy.

Tesla zdradza, kogo będzie zatrudniać

Zapytaliśmy Teslę o szczegóły rekrutacji. Firma potwierdziła, że nabór rozpoczyna się od razu. Największe zapotrzebowanie dotyczy pracowników produkcji wykonujących klasyczne zadania przy wytwarzaniu samochodów. Poszukiwani są również technicy utrzymania ruchu, operatorzy maszyn oraz brygadziści zmianowi.

Tesla potwierdziła również, że osoby z Polski mogą aplikować bezpośrednio za pośrednictwem strony internetowej firmy. W tej chwili znajduje się tam 327 ofert pracy w Gigafactory Berlin.

Producent nie ujawnił konkretnych wynagrodzeń. Przekazał jednak, że oferuje stałe umowy o pracę oraz pensje przekraczające średnie wynagrodzenie w Brandenburgii już na stanowiskach produkcyjnych. Dodatkowo pracownicy otrzymują pakiet benefitów.

Ponad dwa tysiące Polaków pracuje już w Gigafactory Berlin

Jak mówił Interii André Thierig, dyrektor Gigafactory Berlin, zakład zatrudnia około 11 tys. osób ze 130 krajów. Ponad 2 tys. z nich stanowią Polacy, którzy tworzą jedną z największych społeczności narodowych w fabryce.

Szef zakładu podkreślał, że Tesla wysoko ocenia zaangażowanie polskich pracowników, mimo że wielu z nich każdego dnia pokonuje długą drogę z Polski, często dodatkowo utrudnianą przez kontrole graniczne.

Polacy odpowiadają za kluczowe etapy produkcji

Podczas wizyty w fabryce rozmawialiśmy z Polakami pracującymi m.in. w logistyce, kontroli jakości, szkoleniach czy na stanowiskach kierowniczych przy produkcji.

Jedna z pracownic, Oliwia, dojeżdża do Grünheide z Zielonej Góry. To około 190 kilometrów w jedną stronę, a podczas wzmożonych kontroli granicznych podróż potrafi zająć nawet trzy godziny. Mimo to nie planuje zmiany pracy. Z kolei Ania i Tomek opowiadali, że w Tesli stosunkowo szybko awansowali i dziś kierują własnymi zespołami.

Nie wszyscy pracownicy są jednak zadowoleni

Podczas przygotowywania reportażu rozmawiałem również z przedstawicielami Polskiej Inicjatywy Giga Berlin. Zwracali oni uwagę m.in. na bariery językowe, wysokie koszty i czas dojazdów z Polski oraz ograniczone możliwości awansu części pracowników. Wśród postulatów pojawiały się także szersze wykorzystanie języka polskiego w komunikacji wewnętrznej oraz większa reprezentacja Polaków w radzie zakładowej.

Kierownictwo fabryki przekonywało z kolei, że część zgłaszanych wcześniej problemów jest stopniowo rozwiązywana. Wskazywało m.in. na rozwój kursów językowych, uruchomienie połączeń autobusowych oraz priorytetowy dostęp polskich pracowników do centrum medycznego w Słubicach.

Rozbudowa fabryki to sygnał dla rynku

Jeszcze jesienią André Thierig mówił Interii, że dalszy rozwój zakładu będzie uzależniony od sytuacji rynkowej i popytu na samochody Tesli. Dzisiejsza decyzja pokazuje jednak, że koncern nadal inwestuje w swoją europejską fabrykę i przygotowuje się do zwiększenia produkcji.

Dla mieszkańców zachodniej Polski oznacza to kolejne możliwości zatrudnienia w zakładzie, który już dziś należy do największych pracodawców regionu Brandenburgii.





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