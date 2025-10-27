W skrócie Tesla Model Y po spektakularnym powrocie zajmuje pierwsze miejsce w rankingu sprzedaży nowych aut w Europie, wyprzedzając Renault i Volkswagena.

Powodem sukcesu Tesli są nowe modele, atrakcyjne warunki finansowania oraz specyficzna polityka dostaw.

Model Y odnotował imponujące wzrosty, mimo że ogólna liczba rejestracji była niższa niż w ubiegłym roku.

Wygląda na to, że Europejczycy wybaczyli już Elonowi Muskowi jego zaangażowanie polityczne, a o europejskich wynikach rejestracji Tesli decyduje dziś dostępność samochodów i oferowane przez markę warunki finansowania. Z danych firmy analitycznej DataForce wynika, że po dziewięciu miesiącach banicji, na szczyty listy najczęściej rejestrowanych nowych aut w Europie powróciła właśnie Tesla Model Y.

Tesla znów to zrobiła. Najlepiej sprzedające się nowe auto w Europie

To nie lada wyczyn, bo jeszcze w lipcu Tesla Model Y zajmowała odległe, 60. miejsce w rankingu rejestracji. Na "przebudzenie" klientów Tesli Model Y wskazywały jednak sierpniowe wyniki, gdy auto sklasyfikowano na 18. pozycji europejskiego zestawienia. Skąd bierze się nagły wzrost popularności najczęściej sprzedawanego samochodu elektrycznego na świecie?

Chociaż duża część komentatorów sceny motoryzacyjnej dostrzegała w załamaniu sprzedaży Tesli w Europie wyraźny wpływ politycznego zaangażowania właściciela marki - Elona Muska - w rzeczywistości europejscy nabywcy dawno już zapomnieli o jego romansie z amerykańskim ruchem MAGA.

Przykładowo, w ostatnim miesiącu liczba rejestracji Tesli Model Y w Szwecji wzrosła względem sierpnia o 477 proc., w Danii model Y był najlepiej sprzedającym się nowym autem we wrześniu, a np. w Norwegii dwa pierwsze miejsca w statystykach rejestracji zajęły Tesla Model Y i Tesla Model 3.

Tesla Model 3 najchętniej kupowanym nowym autem w UE. Skąd ta zmiana?

Skąd wziął się skokowy wzrost zainteresowania nabywców amerykańskim autem? Na rewelacyjny wynik złożyło się kilka czynników. Pierwszym jest wprowadzenie na rynek (z początkiem roku) odświeżonej odmiany Tesla Model Y Jupiter. To właśnie wyczekiwanie na gruntownie odświeżony model w ogromnym stopniu rzutowało w ostatnich miesiącach 2024 roku na wyniki rejestracji amerykańskiego producenta.

Tesli pomogła też zapewne niedawna prezentacja zubożonej odmiany model Y Standard, która wprawdzie nie przełożyła się jeszcze bezpośrednio na wyniki rejestracji, ale zdecydowanie zwiększyła zainteresowanie nabywców samą marką. Witać to chociażby po giełdowych notowaniach amerykańskiego producenta. Jeszcze na początku września akcje Tesli osiągały wartość poniżej 329 dolarów. 1 października było to już 459 dolarów, a obecnie wycena oscyluje w okolicach 434 dolarów za akcję.

Kluczową w kwestii rejestracji zdaje się jednak - umykająca często wielu komentatorom bieżących wydarzeń na scenie motoryzacyjnej - polityka nieregularnego rytmu dostaw Tesli na Stary Kontynent. Warto pamiętać, że producent zwłaszcza w ostatnich miesiącach realizuje swoje dostawy w tzw. "długich falach logistycznych", więc "cząstkowe" dane dotyczące rejestracji nie są do końca wiarygodne. Mówiąc prościej - piki i załamania sprzedaży Tesli wynikają często z dostępności aut w salonach.

Sprzedawane obecnie na europejskich rynkach egzemplarze Tesli Model Y mają wprawdzie lokalne pochodzenie (Gigafactory Berlin), ale trzeba pamiętać, że auta z Niemiec trafiają też na Bliski Wschód i również do Azji. Można więc przyjąć, że ubiegłoroczne załamanie sprzedaży w UE spowodowało zmianę w procesach logistycznych i większy eksport produkowanych w Berlinie aut poza Stary Kontynent. Teraz, gdy od europejskich nabywców zebrano już odpowiednio duży koszyk zamówień, można się spodziewać przyspieszonych dostaw na tym kierunku i - co za tym idzie - kolejnych rekordów sprzedaży odświeżonej Tesli Model Y w Europie.

Tesla upokorzyła gigantów europejskiej motoryzacji. Lepsza niż Renault i Volkswgen

Co ciekawe, Tesli model Y udało się wrócić na szczyt listy najczęściej kupowanych nowych aut w Europie mimo spadku rejestracji względem ubiegłego roku. We wrześniu zarejestrowano na Starym Kontynencie 25 938 nowych Tesli Model Y czyli o 8,6 proc. mniej niż przed rokiem.

Powrót Tesli model Y na szczyt listy najchętniej kupowanych nowych aut w Europie spowodował, że z pozycją lidera musiało pożegnać się Renault Clio (20 146 rejestracji we wrześniu, -1,6 proc. r./r.).

Trzecie miejsce na liście najlepiej sprzedających się nowych aut we wrześniu zajęła Dacia Sandero (19,2 tys. rejestracji; +3,2 proc. r./r.)

W pierwszej piątce aktualnych bestsellerów europejskiego rynku znajdziemy też: Volkswagena T-Roca (18 652 rejestracje; +48,8 proc.) i Volkswagena Golfa (18 256 rejestracji; + 15,5 proc.).

Warto jeszcze dodać, że gigantyczne wzrosty rejestracji T-Roca wynikają z generacyjnej zmiany modelu i agresywnej polityki cenowej Volkswagena, który zauważalnie obniżył ceny obecnej generacji popularnego modelu.

