W skrócie Tesla uzyskała zgodę na uruchomienie funkcji Pełnej samodzielnej jazdy "pod nadzorem" w Holandii jako pierwszym kraju w Europie.

System FSD Tesli wykorzystuje kamery, sztuczną inteligencję i dane z globalnej floty pojazdów oraz przeszedł testy obejmujące ponad 1,6 mln km w Europie.

Funkcja FSD zostanie udostępniona przez aktualizację oprogramowania, początkowo w Holandii, a Tesla stara się o pozwolenia w kolejnych krajach.

Za oceanem system autonomicznej jazdy jest zdecydowanie bardziej powszechny, a wszystko za sprawą znacznie mniej rygorystycznych regulacji prawnych. Tesli zależało jednak, by wyjść z z tym rozwiązaniem poza rodzimy rynek i to się wreszcie udało. Pierwszym krajem w Europie, w którym Tesla będzie mogła legalnie oferować system FSD została Holandia.

System FSD level 2 (Full Self-Driving) trafi do samochodów w tym kraju w najbliższych dniach w formie aktualizacji oprogramowania, co oznacza, że otrzymają ją również kierowcy już sprzedanych aut.

Tesla uruchamia system autonomicznej jazdy w Europie. Kierowcy mogą oddać kierownicę

Nowa funkcja pozwala samochodom poruszać się w ruchu miejskim, pokonywać skrzyżowania, zmieniać pasy i reagować na sytuację na drodze. Kluczowe jest jednak to, że kierowca nadal musi zachować pełną czujność i kontrolę nad pojazdem. Oznacza to, że system nie jest autonomiczny w pełnym tego słowa znaczeniu, ale ma znacząco odciążyć kierowcę podczas codziennej jazdy. To właśnie dlatego Tesla określa go jako "samodzielną jazdę pod nadzorem".

Co najważniejsze, to nadal kierowca odpowiada za bezpieczeństwo jazdy i to on będzie winny, jeśli samochód poruszający się w włączonym systemem FSD doprowadzi do kolizji czy wypadku.

Sztuczna inteligencja zamiast klasycznego autopilota. System Tesli uczy się jak człowiek

FSD działa w oparciu o kamery i sztuczną inteligencję, która analizuje otoczenie w czasie rzeczywistym. Co istotne, system nie bazuje na sztywnych regułach, ale uczy się podobnie jak człowiek.

Co więcej, Tesla wykorzystuje do tego dane z globalnej floty swoich pojazdów. Łącznie to już miliardy kilometrów przejechanych z aktywnym systemem, co pozwala stale rozwijać algorytmy i dostosowywać je do coraz bardziej skomplikowanych i przede wszystkim nowych sytuacji drogowych. Dane z czujników oraz obraz z kamer analizowane są w czasie rzeczywistym bezpośrednio na komputerze pokładowym AI samochodu.

System FSD "pod nadzorem" będzie działał w Holandii. MATTEO DELLA TORRE AFP

Najpierw testy, teraz realne wdrożenie. Samochody Tesla z FSD przejechały już w Europie 1,6 mln km

Zanim system został zalegalizowany w Holandii, Tesla przeprowadziła zaawansowane testy w Europie. Samochody z aktywnym FSD pokonały ponad 1,6 mln kilometrów, a funkcję mogło wcześniej sprawdzić ponad 13 tys. kierowców w ramach jazd testowych w różnych krajach, m.in. w Danii, Francji, Finlandii, Chorwacji, Niemczech czy Hiszpanii.

Ponadto Tesla przez ostatnie 18 miesięcy przygotowywała rozbudowaną dokumentację, przeprowadziła tysiące scenariuszy testów drogowych oraz opracowała dziesiątki analiz skuteczności systemu w zakresie bezpieczeństwa. Dopiero po spełnieniu wszystkich tych warunków możliwe było zaprezentowanie go organom regulacyjnym niemal we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Tesla zaczyna od Holandii. Jakie modele posiadają FSD?

Holandia jest pierwszym, ale zapewne nie ostatnim krajem, w którym funkcja zostanie udostępniona. Tesla już stara się o zgody w kolejnych państwach Europy.

Udostępnienie funkcji FSD rozpocznie się w nadchodzących dniach poprzez bezprzewodową aktualizację oprogramowania. Przypomnijmy, że samochody marki Tesla standardowo są wyposażone w zaawansowane systemy asystenta kierowcy, a dodatkowo do nowych modeli Model S, Model 3, Model X i Model Y można również dodać pakiety opcjonalne.

Aby jednak skorzystać z tych zaawansowanych funkcji niezbędne jest uzyskanie zgody lokalnych organów regulacyjnych. Jeśli FSD sprawdzi się w Holandii, to bardzo możliwe, że pozostałe kraje członkowskie znacznie przychylniej spojrzą na propozycję Tesli i również wydadzą pozwolenie.

